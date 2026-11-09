Se bajó a revisar qué había pasado con su carro y lo mataron: así fue el asesinato de un subintendente de la Policía en un presunto robo

Las patrullas policiales interceptaron a varias personas en el sector, entre ellas dos señalados por su participación directa en el homicidio (Colprensa / Mariano Vimos)

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El subintendente Fabio Enrique Castillo Cobos murió tras recibir varios disparos durante un presunto intento de hurto cerca del puente de Gambote, en jurisdicción de Arjona, Bolívar.

El ataque ocurrió el domingo 8 de noviembre, cuando el uniformado estaba de permiso y viajaba en un carro particular. El vehículo presentó una falla mecánica y sus ocupantes tuvieron que detenerse en el sector.

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Según la versión preliminar de la Policía Nacional, varios hombres se acercaron primero con la intención aparente de prestar ayuda, pero regresaron después armados.

La información conocida indica que los hombres habrían intentado quitarles sus pertenencias a los ocupantes del vehículo. En medio del hecho se produjo un intercambio de disparos que terminó con la muerte de Castillo Cobos.

El subintendente de la Policía Nacional Fabio Castillo Cobos murió en un presunto intento de hurto cerca del puente de Gambote, en Arjona (Policía)

El subintendente recibió varios impactos de bala. La agresión activó la reacción de unidades policiales que llegaron al lugar e interceptaron a varias personas que presuntamente se alejaban de la zona después de los disparos.

El Departamento de Policía Bolívar informó que entre los interceptados había dos presuntos delincuentes que estarían señalados de participar directamente en el homicidio. Las autoridades deberán establecer el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados.

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La institución no divulgó las identidades de los sospechosos ni precisó cuáles armas habrían sido utilizadas durante el ataque. Tampoco entregó detalles sobre los elementos materiales probatorios que fueron recaudados tras el procedimiento.

La investigación tendrá que esclarecer cómo ocurrió el primer contacto con los ocupantes del automóvil, en qué momento aparecieron las armas y quiénes participaron en el intercambio de disparos. También deberá determinar si las personas interceptadas tomaron parte en el intento de hurto y en el crimen contra el uniformado.

Las patrullas policiales interceptaron a varias personas en el sector, entre ellas dos señalados por su participación directa en el homicidio (Álvaro Tavera/Colprensa)

Castillo Cobos trabajaba en investigación criminal en El Carmen de Bolívar

Fabio Enrique Castillo Cobos estaba adscrito a la Unidad Básica de Investigación Criminal de El Carmen de Bolívar. Allí desempeñaba sus funciones como subintendente y participaba en las labores investigativas de la Policía en esa zona del departamento.

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El funcionario no realizaba actividades propias de su cargo cuando ocurrió el ataque. Se encontraba disfrutando de un permiso y se movilizaba en un vehículo particular, cuya falla mecánica habría dejado expuestos a sus ocupantes en inmediaciones del puente de Gambote.

La trayectoria del subintendente en esa unidad forma parte del contexto institucional del caso. Su muerte afecta a los integrantes de la dependencia policial donde prestaba servicio y deja a su familia de luto.

La Policía Nacional rechazó el homicidio y expresó condolencias a los familiares y allegados del funcionario. El pronunciamiento fue difundido por el Departamento de Policía Bolívar, que lamentó la muerte del subintendente en un hecho violento ocurrido mientras estaba fuera de servicio.

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Las autoridades deberán definir la participación de los interceptados

Las personas ubicadas por los agentes quedaron bajo verificación de las autoridades competentes. La información preliminar sostiene que fueron interceptadas cuando intentaban escapar del área donde ocurrió el ataque.

El proceso judicial deberá establecer si existió una actuación conjunta entre los sospechosos, cuál fue el papel de cada uno y si alguno accionó un arma. La recolección de testimonios y el análisis de los elementos obtenidos serán parte de esa reconstrucción.

Por ahora, la versión oficial sitúa el crimen cerca del puente de Gambote y relaciona el inicio del episodio con la falla del vehículo. La hipótesis inicial apunta a que esa circunstancia fue aprovechada por hombres que se aproximaron con una oferta de ayuda y luego volvieron armados.

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El esclarecimiento del homicidio dependerá de las actuaciones que permitan identificar a los responsables y precisar la secuencia del ataque. Las autoridades también deberán sustentar con pruebas las eventuales decisiones judiciales contra los sospechosos.