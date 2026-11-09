Colombia

Hay una nueva posibilidad de cotizar pensión para los trabajadores que ganan menos de un salario mínimo: así es la regla del Ministerio de Salud

El tipo de cotizante 76, establecido en una resolución de la entidad, se aplicó a independientes con ingresos inferiores al mínimo y exigió afiliación al régimen subsidiado o como beneficiarios del contributivo

En Colombia, cerca del 44,9 % de la población ocupada cotiza a pensión, lo que equivale acerca de 7,1 millones de personas afiliadas y activas en los fondos de ahorro - Carlos Ortega/EFE
En Colombia, cerca del 44,9 % de la población ocupada cotiza a pensión, lo que equivale acerca de 7,1 millones de personas afiliadas y activas en los fondos de ahorro - Carlos Ortega/EFE
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Los trabajadores independientes colombianos que ganan menos de un salario mínimo ($1.750.905, sin auxilio de transporte) pueden cotizar a pensión por períodos inferiores a un mes mediante el tipo de cotizante 76 en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila). La modalidad no cubre salud, por lo que exige estar afiliado al régimen subsidiado o figurar como beneficiario del régimen contributivo.

Así quedó establecido por la Resolución 1529, expedida el 24 de julio de 2026 por el Ministerio de Salud y Protección Social, que creó el tipo 76, denominado “Trabajador de tiempo parcial Independiente”. La herramienta comenzó a aplicarse en el período de cotización de agosto de 2026 e incluye aportes obligatorios a pensión y riesgos laborales.

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Dicha norma desarrolla el parágrafo 4 del artículo 34 de la Ley 2466 de 2025 o Reforma Laboral. La Resolución 2064 de 2025 ya contemplaba un esquema flexible, pero la nueva regulación separó el mecanismo para independientes del utilizado por trabajadores dependientes; entre julio de 2025 y julio de 2026, correspondía utilizar el tipo de cotizante 51 en la planilla de independientes.

La Resolución 1529 creó el tipo de cotizante 76, denominado “Trabajador de tiempo parcial Independiente” - Ministerio de Salud
La Resolución 1529 creó el tipo de cotizante 76, denominado “Trabajador de tiempo parcial Independiente” - Ministerio de Salud

Pueden acogerse aquellos que desarrollan actividades remuneradas por días, semanas o parte del mes y no alcanzan un salario mínimo mensual. La alternativa puede aplicar a personas que prestan servicios de cuidado, hacen labores domésticas por cuenta propia, realizan oficios ocasionales o tienen actividades informales, siempre que cumplan las condiciones de afiliación sanitaria.

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Cuánto se paga a pensión según los días trabajados

El ingreso base de cotización (IBC) para pensión varía según el tiempo trabajado durante el mes.

  • Entre uno y siete días: equivale a una cuarta parte del salario mínimo.
  • Entre ocho y 14 días: la mitad del salario mínimo.
  • Entre 15 y 21 días: tres cuartas partes del salario mínimo.
  • Entre 22 y 30 días: un salario mínimo completo.

Con un salario mínimo de referencia de $1.750.905 en 2026 y una tarifa pensional del 16%, el IBC será:

  • De uno y siete días: de $437.726, con un aporte de $70.036.
  • De ocho a 14 días: de $875.453, con un aporte de $ 140.072.
  • De 15 a 21 días: de $ 1.313.179 con aporte de $210.109.
  • De 22 a 30 días: de$ 1.750.905 con aporte de $280.145.

Estas cifras solo cubren el componente pensional.

Los aportes realizados durante períodos breves permiten computar tiempo de cotización para quienes perciben ingresos discontinuos - Luisa González/Reuters
Los aportes realizados durante períodos breves permiten computar tiempo de cotización para quienes perciben ingresos discontinuos - Luisa González/Reuters

Riesgos laborales y aportes voluntarios a caja de compensación

La cotización a riesgos laborales sigue una regla distinta: “El trabajador debe reportar 30 días y un IBC equivalente a un salario mínimo, aunque haya trabajado menos tiempo. La tarifa depende de la clase de riesgo de la actividad, de modo que el pago final en la Pila no se limita al aporte proporcional a pensión”.

Como referencia, una persona que cotice a pensión durante 30 días sobre un salario mínimo y desarrolle una actividad de riesgo I pagaría unos $9.140 por riesgos laborales.

El desembolso conjunto se acercaría a $289.285, aunque la suma varía según la clasificación de riesgo, y el componente laboral conserva la base de 30 días incluso cuando disminuye el aporte pensional.

El ahorro constante en un fondo privado o Colpensiones garantiza la pensión de un trabajador - Carlos Julio Martínez/Reuters
El ahorro constante en un fondo privado o Colpensiones garantiza la pensión de un trabajador - Carlos Julio Martínez/Reuters

Otros puntos establecen que:

  • El aporte a caja de compensación familiar es voluntario bajo el tipo 76 y puede hacerse con tarifas de 0,6% o 2%. Si el trabajador lo elige, la base se calcula con la misma escala proporcional de pensión: una cuarta parte, la mitad, tres cuartas partes o un salario mínimo, de acuerdo con los días laborados.
  • La cotización flexible tiene “carácter opcional” para los independientes que reciben menos de un salario mínimo, mientras que quienes alcancen o superen ese ingreso deben cotizar bajo las reglas ordinarias.
  • Antes de pagar, el trabajador debe confirmar con el operador de la Pila el tipo de cotizante, la clase de riesgo de su actividad y la vigencia de su afiliación a salud.

Los aportes por períodos cortos permiten registrar tiempo de cotización a quienes tienen ingresos discontinuos. Sin embargo, la resolución deja claro que “la acumulación de esos pagos no garantiza por sí sola el reconocimiento de una pensión, que dependerá de los requisitos del régimen al que esté afiliado cada trabajador”.

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