Colombia

Deicy Jiménez arremetió contra la mujer trans que denunció a Gustavo Petro por el presunto caso de ‘sexocontratos’: “Me conoce a mí, no a él”

A través de sus redes sociales, la joven de 29 años que compartió un video íntimo con el expresidente cuestionó el testimonio de Alison Prada, quien aseguró ser otra presunta víctima del exmandatario desde 2016

(@deicyjimenez_/Instagram - @alison.prada2/TikTok - Presidencia)
Deicy Jiménez respondió públicamente a Alison Prada y negó que la mujer hubiera tenido una relación directa con Gustavo Petro (@deicyjimenez_/Instagram - @alison.prada2/TikTok - Presidencia)
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Deicy Jiménez desmintió públicamente a Alison Prada, una mujer trans que aseguró haber sido víctima del expresidente Gustavo Petro desde 2016, al aclarar que dicha persona solo conoce aspectos de lo ocurrido porque coincidieron en un mismo entorno de trabajo en el pasado y no porque haya sostenido un vínculo directo o personal con el exmandatario.

El pronunciamiento se conoció a través de la cuenta de Instagram de Deicy Jiménez, la joven de 29 años que lidera las denuncias contra Petro por el presunto otorgamiento de contratos de prestación de servicios a cambio de encuentros íntimos, que luego desencadenó en el caso llamado popularmente como los “sexocontratos”.

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La mujer salió al paso de los testimonios que comenzaron a circular en redes sociales sobre supuestos episodios, específicamente mencionados por Prada, cuando el mandatario habría ejercido como cabildante —el dato erróneo es que Gustavo Petro nunca fungió como concejal—, además de otros supuestos episodios ocurridos cuando el dirigente terminaba su periodo en la Alcaldía Mayor de Bogotá.

El presidente Petro cuando era alcalde de Bogotá firmó un decreto para validar una donación voluntaria - crédito Gustavo Petro Urrego/Flickr
Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá en 2012-2015 y las denuncias en su contra sobre favores sexuales se remontan desde 2016 (Gustavo Petro Urrego)

En sus historias, Jiménez cuestionó el interés de terceros por intervenir en el debate mediático: “No entiendo por qué hay personas empeñadas en sacar provecho de mi denuncia”.

“Esta persona me conoció cuando yo tenía una relación con ese señor y conoce mi historia porque él llegó en una ocasión al estudio donde trabajábamos. Eso no significa que ella lo conozca ni que haya tenido relación alguna con él”, escribió la joven.

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La denunciante explicó que la relación laboral que mantuvo con Prada concluyó con anterioridad debido a diferencias internas, rechazando cualquier intento de instrumentalizar su versión: “Conocer mi historia no le da derecho a utilizarla para buscar protagonismo”.

Deicy Jiménez sostuvo que Alison Prada conoció su historia personal porque ambas coincidieron anteriormente en un mismo entorno laboral (@deicyjimenez_/Instagram)
Deicy Jiménez sostuvo que Alison Prada conoció su historia personal porque ambas coincidieron anteriormente en un mismo entorno laboral (@deicyjimenez_/Instagram)

La controversia surgió tras la publicación de un video en el que Alison Prada aseguraba estar cansada de guardar secretos desde 2016 y se declaraba como una víctima más del ex jefe de Estado, grabación que generó dudas en plataformas digitales al no contener fechas precisas, evidencias documentales ni constancias de denuncias radicadas formalmente ante las autoridades judiciales.

Ante esa versión, Jiménez afirmó que cuenta con los soportes para desvirtuar lo dicho por la mujer trans: “No voy a permitir que tergiversen lo que viví. Las denuncias se hacen con responsabilidad, no con mentiras. Me conoce a mí, no a él. Tengo pruebas y testigos para desmentir esta falsa versión. La verdad no necesita protagonismo, necesitamos hechos”.

Hacia el final de esta historia, Deicy Jiménez aseguró que la joven trans: “Aquí se vestía con la ropa que le robaba a las chicas”.

Deicy Jiménez cuestionó que terceros utilicen su denuncia para obtener protagonismo y pidió que las afirmaciones públicas estén respaldadas por hechos (@deicyjimenez_/Instagram)
Deicy Jiménez cuestionó que terceros utilicen su denuncia para obtener protagonismo y pidió que las afirmaciones públicas estén respaldadas por hechos (@deicyjimenez_/Instagram)

El caso de contratos a cambio de favores sexuales que sacude a Gustavo Petro

El caso central contra Gustavo Petro tomó notoriedad el 25 de octubre de 2026 tras una entrevista concedida a la revista Semana, espacio en el que Deicy Jiménez reveló haber recibido contratos estatales durante cinco años por montos superiores a los $130 millones en entidades como el Congreso de la República, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada como contraprestación por mantener citas íntimas.

Según el relato entregado por la mujer, el primer contacto presencial se concretó en un hotel de la ciudad de Cali en 2019, época en la que Petro se desempeñaba como senador de la República, gestionando las comunicaciones cotidianas a través de perfiles secundarios y mensajería instantánea.

La denunciante también mencionó la supuesta existencia de un esquema similar con otras mujeres jóvenes en distintas dependencias del Estado e involucró supuestas gestiones de intermediarios políticos, entre ellos la excongresista María José Pizarro, quien rechazó tajantemente esas afirmaciones.

(Presidencia - @deicyjimenez_/Instagram)
Las autoridades adelantan actuaciones para establecer posibles irregularidades en contratos estatales relacionados con las denuncias presentadas por Deicy Jiménez (Presidencia - @deicyjimenez_/Instagram)

Para respaldar sus aseveraciones, Jiménez difundió el 4 de noviembre de 2026 un video grabado en un entorno privado; junto al exmandatario, donde él la habría besado, en sus redes sociales señaló que lo hacía para proteger su integridad y la de su familia frente a posibles retaliaciones.

Posteriormente, entre el 5 y el 6 de noviembre, acudió a las instalaciones del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación para entregar su teléfono celular, dispositivo que contiene registros de geolocalización, conversaciones escritas, llamadas, notas de voz y archivos fotográficos que están siendo analizados por peritos forenses, según afirmó su abogada.

A raíz de estos hechos, la Corte Suprema de Justicia ordenó inspecciones para recopilar los contratos suscritos durante la etapa legislativa de Petro, mientras la Fiscalía abrió indagación preliminar para establecer posibles delitos contra la administración pública o violencia de género.

La denunciante alegó que estaba siendo objeto de amenazas por sus revelaciones - crédito deicyjimenez_/Instagram

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación inició una indagación disciplinaria previa y citó a declarar a supervisores contractuales del Ministerio del Interior, mientras congresistas del Movimiento de Salvación Nacional radicaron una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara para evaluar responsabilidades por presunta indignidad.

Frente al avance judicial, Gustavo Petro y su equipo de abogados rechazaron cualquier utilización de funciones estatales o recursos del erario para fines personales, alegando que los registros visuales no prueban irregularidades contractuales ni en qué fecha ocurrieron, por lo que anunció acciones legales contra Jiménez por presunta falsedad en documentos tramitados durante las contrataciones.

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