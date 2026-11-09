Colombia

Niño de 3 años murió tras atragantarse en jardín infantil de Bogotá: su familia denunció fallas en los primeros auxilios

El pequeño fue trasladado a varios servicios de salud después de presentar una obstrucción respiratoria en el centro de atención para menores de edad y murió tras ser enviado a cuidados intensivos

Salón de clases infantil vacío. Contiene mesas y sillas de madera para niños, carteles educativos coloridos, un pizarrón verde y un estante con materiales.
La ciudadanía cuestiona los protocolos de respuesta ante urgencias (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un niño de 3 años, identificado por sus familiares como Ángel, murió después de sufrir una obstrucción respiratoria mientras consumía alimentos en un jardín infantil de la localidad de Engativá, en Bogotá.

El menor fue atendido en varios centros médicos y permaneció en una unidad de cuidados intensivos, pero falleció tras presentar varios paros cardiorrespiratorios, por lo que la familia pide esclarecer la respuesta del establecimiento ante la emergencia y denuncia falta de acompañamiento posterior.

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De acuerdo con el relato de una allegada, recogido por Q’hubo Bogotá, el hecho ocurrió hacia las 3:00 p. m. del 23 de octubre de 2026, durante la merienda de la tarde.

La familia indicó, en el relato publicado el 8 de noviembre, que el niño se atragantó con un trozo de manzana sin pelar. La institución contactó a una acudiente, que a su vez alertó al padre del menor.

Una manzana roja entera con gotas de agua y la mitad de una manzana cortada con semillas sobre una superficie de madera
El menor se habría atorado mientras comía una manzana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papá del niño llegó al jardín, ubicado frente a la vivienda familiar, e intentó practicarle una maniobra de primeros auxilios al niño, según la versión entregada por sus parientes, luego, lo sacó del lugar para llevarlo a recibir atención médica. La directora del centro educativo habría acompañado el traslado hacia el Centro de Atención Prioritaria en Salud Emaús.

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La gravedad de la condición del menor obligó a remitirlo a un servicio médico de mayor complejidad. Durante la atención inicial, Ángel presentó un paro cardiorrespiratorio que, según la familia, se extendió durante dos minutos.

Del mismo modo, en la denuncia se indicó que el centro al que llegó primero no contaba con una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) disponible, por lo que fue trasladado al Hospital Santa Clara y en ese hospital, el niño permaneció bajo atención especializada.

Sus familiares indicaron que, el sábado siguiente a la emergencia, presentó cinco paros cardiorrespiratorios. Los médicos confirmaron su muerte a las 12:10 p. m. dejando a sus seres queridos con muchas dudas.

Finalmente, la familia señaló que Ángel tenía un hermano gemelo y que el fallecimiento ha afectado a todo su entorno cercano, por lo que piden una investigación del caso.

Mano con guante azul sobre la baranda de una cama de hospital, junto a un paciente recostado, un acompañante de espaldas y un soporte de suero.
La familia cuestiona la atención que recibió el menor de edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hecho habría ocurrido en el Jardín Infantil La Pájara Pinta, situado en la calle 70A Bis No. 117A-91, en Engativá. Según los familiares, el establecimiento atiende aproximadamente a 400 niños en jornadas diurnas y nocturnas. Tras el caso, cuestionaron que, a su juicio, no hubiera personal capacitado para responder de forma inmediata ante una situación de asfixia u otra urgencia de salud.

La familiar le dijo al diario lo siguiente: “No entiendo por qué en un jardín de Integración Social tan grande no hay ni una auxiliar de enfermería, no hay nadie que pueda brindarles adecuadamente los primeros auxilios”.

La denuncia de los allegados se centra en la actuación que se dio antes del traslado y piden que se determine si se aplicaron los protocolos previstos para este tipo de incidentes.

La familia también afirmó que el jardín ofreció respaldo al comienzo y que el seguro estudiantil cubrió parte de los gastos médicos y funerarios. Sin embargo, aseguró que el acompañamiento dejó de continuar después de las exequias.

Según informó Q’hubo Bogotá, agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá acudieron al lugar el día de los hechos para realizar inspecciones iniciales, aunque los allegados dicen no conocer avances posteriores.

Una mano adulta extendida sostiene suavemente la pequeña mano de un bebé sobre su palma, con un fondo liso de color claro.
Ángel, de 3 años, falleció luego de sufrir una emergencia respiratoria durante la merienda en un centro infantil de Engativá (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, la Secretaría Distrital de Integración Social confirmó el fallecimiento del menor y señaló que se produjo por aparentes complicaciones cardiorrespiratorias durante actividades cotidianas dentro de la institución.

La entidad no detalló la causa específica de la muerte. Las circunstancias de la emergencia y la atención inicial, inquietudes que hacen parte de los hechos que deberán ser esclarecidos por las autoridades.

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