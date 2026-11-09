Colombia

Multas de tránsito en Bogotá: así puede obtener un 60% de descuento en intereses antes del 21 de diciembre de 2026

Los propietarios con deudas vehiculares pueden ingresar al portal distrital digitando su placa, corroborar el descuento concedido y liquidar la obligación pendiente a través de PSE o imprimiendo el comprobante presencial

Pago multas de tránsito en Bogotá-Colombia
Los ciudadanos con multas de tránsito anteriores al 30 de junio de 2024 acceden a un descuento del 60% en los intereses de mora en Bogotá (Ilustración Infobae Colombia)
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Los ciudadanos con multas de tránsito impuestas antes del 30 de junio de 2024 en Bogotá pueden obtener un descuento del 60% sobre los intereses de mora si cancelan el valor total del capital y el 40% restante de los intereses. Así lo informó la Secretaría Distrital de Movilidad.

El plazo informado por la entidad de Movilidad vencerá el 21 de diciembre y el trámite se realiza sin intermediarios. La consulta y el pago están disponibles en el portal oficial de la entidad, www.movilidadbogota.gov.co, en la opción “Consulta comparendos”. Desde allí, la persona puede revisar sus obligaciones por número de identificación o por placa, verificar si aplica al beneficio y pagar en línea mediante PSE.

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El beneficio reduce el 60% de los intereses corridos

Para recibirlo, se debe pagar el 100% del capital adeudado y el 40% de los intereses corridos dentro del periodo establecido por la entidad. Esto significa que la reducción no se aplica al valor principal de la sanción, sino únicamente a los intereses generados por el pago tardío. La medida tampoco cubre las multas relacionadas con embriaguez o consumo de sustancias psicoactivas.

El acceso a descuentos está condicionado a la realización de un curso pedagógico gratuito y la inscripción en el Runt - crédito Secretaría de Movilidad
La Secretaría Distrital de Movilidad estableció el 21 de diciembre como plazo máximo para cancelar las obligaciones con descuento (Secretaría de Movilidad)

La entidad recomendó a los deudores revisar el estado actualizado de sus comparendos antes de efectuar cualquier pago. El valor que aparece en los canales oficiales permite conocer la obligación vigente y evitar saldos pendientes por diferencias en la liquidación.

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Paso a paso para consultar el comparendo y aplicar el descuento

El proceso puede completarse desde un computador, tableta o teléfono con conexión a internet. La plataforma permite consultar comparendos y acuerdos de pago asociados a una persona o a un vehículo.

A. Ingrese al portal oficial. Entre a www.movilidadbogota.gov.co o a la plataforma Mi Movilidad a un clic. Allí debe ubicar el botón “Consulta comparendos” o “Consulte aquí comparendos y acuerdos de pago”.

B. Registre la información solicitada. Seleccione el tipo de documento e ingrese el número de identificación. También es posible hacer la búsqueda con la placa del vehículo.

C. Revise el detalle y pague. Desplácese hasta la información de las obligaciones pendientes y seleccione “”ver detalle"”. En esa sección podrá consultar los datos del comparendo, verificar el valor con el descuento aplicado y elegir el método de pago.

El incumplimiento masivo en el pago de multas de tránsito en Bogotá genera una acción coactiva sin precedentes - crédito Simit
Las infracciones relacionadas con embriaguez o consumo de sustancias psicoactivas carecen de este beneficio sobre los intereses (Simit)

La plataforma habilita el pago electrónico a través de PSE, siglas de Pagos Seguros en Línea. Al seleccionar esta alternativa, el usuario será redirigido al portal oficial de recaudo de la Secretaría para completar la transacción.

También hay alternativas de pago presencial

Quienes prefieran pagar de manera presencial pueden descargar el comprobante con el valor ajustado por el beneficio. Ese documento puede utilizarse en las sucursales del Banco Caja Social y del Banco de Occidente.

El recaudo también está habilitado en corresponsales autorizados de alcance nacional: Grupo Éxito, Efecty, Punto Red, Oxxo, Farmatodo, SuperGiros, Punto de Pago y Gana. Antes de acudir a uno de estos lugares, conviene consultar el detalle del comparendo para contar con el volante que refleje correctamente el descuento.

Pagar directamente en los canales avalados por la secretaría permite que la actualización de la obligación se incorpore con mayor rapidez a los sistemas de la entidad. Además, facilita la gestión de trámites administrativos relacionados con cobros o desembargos, cuando correspondan.

Las multas por embriaguez y sustancias psicoactivas no están incluidas

Bogotá tiene vigente un beneficio para los conductores morosos con sus multas o sanciones de tránsito, el cual busca que los deudores salden la deuda de la obligación con prontitud. Conozca los detalles de este alivio y para quiénes aplica - crédito Alcaldía de Bogotá
El comparendo representa una notificación oficial por una presunta infracción que no determina de inmediato la responsabilidad del conductor (Alcaldía de Bogotá)

La exclusión para sanciones asociadas con embriaguez o consumo de sustancias psicoactivas aplica incluso si la multa fue impuesta antes del 30 de junio de 2024. Por ello, cada persona debe consultar el detalle de sus obligaciones para identificar cuáles pueden acogerse a la reducción de intereses.

Un comparendo es una orden oficial que informa sobre una presunta infracción de tránsito y cita al ciudadano ante la autoridad competente. La imposición no equivale por sí sola a una decisión definitiva de responsabilidad, pues la persona puede aceptar la infracción o solicitar una impugnación dentro de los plazos previstos.

Si se vencen los términos para controvertir la orden o acceder a los descuentos ordinarios, el caso continúa dentro del proceso contravencional. Cuando existe un fallo sancionatorio, se debe cancelar el valor completo de la multa junto con los intereses de mora causados hasta la fecha de pago.

Para solicitar una audiencia de impugnación, la secretaría dispone de su sitio web y de la línea telefónica (601) 364 94 00, opción 2. Sin embargo, quienes busquen acogerse al descuento de intereses deben realizar el pago por los canales oficiales antes de la fecha límite informada.

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