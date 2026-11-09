Colombia

Los créditos de los bancos seguirán altos debido al aumento del salario mínimo de 2026: el Banco de la República explicó la situación

La inflación anual alcanzó el 6,29% anual y varios miembros de la Junta Directiva del Emisor proponen un incremento de 25 puntos básicos en la tasa de interés, ante expectativas aún lejos de la meta del 3% en el costo de vida

Un sondeo de Reuters revela que la mayoría de analistas prevé una reducción de la tasa de interés a 9% por parte del Banco de la República - crédito Colprensa
El Banco de la República está lejos de alcanzar la meta de inflación del 3%. Ya van seis años sin conseguirla - crédito Colprensa
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La Junta Directiva del Banco de la República mantuvo la tasa de interés de política monetaria en 12,25% por cuatro votos a favor de la pausa y tres por elevarla 25 puntos básicos (pb), hasta 12,50%, en un debate marcado por una inflación todavía distante de la meta y señales de menor dinamismo económico en Colombia. El Emisor mantuvo el tipo de intervención, que sirve como guía o base para que los bancos comerciales fijen las tasas de interés de los créditos y los ahorros que ofrecen a las personas y empresas, en 12,25% porque la mayoría de la Junta consideró que la política monetaria ya es restrictiva y que la moderación de la demanda puede estar reduciendo las presiones sobre los precios.

Los cuatro directores que respaldaron la pausa prefirieron esperar nuevos datos antes de aplicar otro ajuste, pese a que la inflación anual llegó a 6,3%. Así lo confirmaron las minutas de la reunión del 30 de octubre, publicadas el 5 de noviembre, que muestran que la inflación de septiembre de 2026 repuntó de manera leve, aunque quedó por debajo de lo que esperaba el mercado. La inflación básica, que excluye alimentos y regulados, bajó de 6,1% en agosto a 6,0% en septiembre.

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Las expectativas tampoco se ubican cerca del objetivo del 3%. Los analistas elevaron de forma leve su previsión para diciembre de 2026 a 6,9%, mientras que la proyección a dos años permaneció alrededor de 4,0%; las expectativas implícitas en la deuda pública también siguieron alejadas de la meta en todos los plazos.

Por qué la mayoría optó por mantener la tasa en 12,25%

Dice el documento de las minutas que “los cuatro directores que respaldaron la pausa coincidieron en que la tasa debe conservar un sesgo restrictivo mientras la inflación observada y las expectativas continúen por encima del objetivo”. Sin embargo, interpretaron la evolución de septiembre como una primera señal de que el menor crecimiento de la demanda interna podría estar conteniendo los excesos de demanda.

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La Junta Directiva del Banco de la República está conformada por Mauricio Villamizar, Miguel Gómez (ministro de Hacienda), Leonardo Villar (gerente general del Emisor), César Giraldo, Bibiana Taboada, Olga Lucía Acosta y Laura Moisá - crédito Banco de la República
La Junta Directiva del Banco de la República está conformada por Mauricio Villamizar, Miguel Gómez (ministro de Hacienda), Leonardo Villar (gerente general del Emisor), César Giraldo, Bibiana Taboada, Olga Lucía Acosta y Laura Moisá - crédito Banco de la República

Para este grupo, los datos aún no permiten establecer una tendencia firme en la inflación básica ni medir con precisión las consecuencias del fenómeno de El Niño sobre los alimentos y los precios regulados. La pausa, según sostuvieron, “minimiza el riesgo de incurrir en un costoso sobreajuste de la política monetaria”.

Ajuste del salario mínimo

Dos de los directores añadieron que “una consolidación fiscal relevante en 2027 y un ajuste moderado del salario mínimo ayudarían a que la inflación se acerque al objetivo”. Otro integrante del bloque mayoritario advirtió que una combinación de política monetaria restrictiva, apreciación del peso, cambios geopolíticos y política fiscal contractiva puede deteriorar las expectativas del sector productivo.

Los tres directores que propusieron el aumento de 25 pb discreparon de ese diagnóstico. Según ellos, la credibilidad de la meta de inflación está “seriamente debilitada después de un período tan prolongado de incumplimiento”, por lo que la Junta debe reforzar su respuesta mientras persistan condiciones de exceso de demanda.

Dicho grupo planteó que la inflación de 2027 no debería superar el pronóstico técnico de 4,8%, una cifra que ya consideran elevada. Aunque la postura actual permitiría que los precios empiecen a descender en 2027, los directores partidarios del alza creen que se requiere un esfuerzo adicional para acelerar la convergencia al 3% en 2028 y volver a anclar las expectativas.

También señalaron que la brecha del producto se cerraría a mediados de 2027 y luego pasaría a terreno negativo, con un aumento del desempleo. En ese escenario, alertaron, aplazar las alzas limitaría la posibilidad de usar la política monetaria para respaldar la actividad: “Posponer los incrementos necesarios de la tasa de interés conduce a aumentar los costos económicos y sociales en el futuro, en términos de producción y empleo”.

El salario mínimo de 2026 tuvo un aumento de 23,7% e impactó de gran manera la inflación en Colombia - Luisa González/Reuters
El salario mínimo de 2026 tuvo un aumento de 23,7% e impactó de gran manera la inflación en Colombia - Luisa González/Reuters

Disputa por la inflación, El Niño y el aumento de tasas

El Niño fue uno de los riesgos centrales de la discusión, por su posible incidencia en los precios de los alimentos y de los bienes regulados. Los directores que promovían el incremento de la tasa consideraron que un episodio intenso podría tener efectos superiores a los de casos anteriores, debido a la insuficiencia de gas producido en el país y la dependencia de importaciones.

Un integrante de la mayoría, que inicialmente defendía un recorte de 50 puntos básicos, se sumó finalmente a la pausa y ayudó a conformar los cuatro votos. Según su postura, las presiones inflacionarias provienen principalmente de choques de oferta, entre ellos El Niño, la escasez de gas y los aumentos de combustibles e insumos agrícolas vinculados a conflictos internacionales.

El mismo director consideró que subir la tasa tendría escasa justificación salvo para frenar efectos de segunda ronda sobre las expectativas, un vínculo para el cual no observa suficiente respaldo empírico. Además, sostuvo que el endurecimiento monetario acumulado amplió el diferencial de tasas frente al exterior, incentivó operaciones de arbitraje de tasas y reforzó la apreciación del peso.

“Los partidarios del incremento respondieron que el diferencial de tasas es solo uno de los factores detrás de la apreciación de la moneda y que no se encuentra entre los de mayor peso”, puntualizaron las minutas. La postura parte de que actuar mientras la economía mantiene excesos de demanda supondría un menor costo que esperar a un escenario de crecimiento y empleo más débiles.

Ciudades como Yopal, Neiva y Puerto Carreño registrarán temperaturas máximas de hasta 36,5 °C en el transcurso de la semana - crédito Colprensa
El fenómeno de El Niño de 2026 y 2027 sería el más fuerte de los últimos 30 años en Colombia - crédito Colprensa

Menor crecimiento y ajuste fiscal entran en la próxima decisión

La Junta también examinó indicios de que el crecimiento anual perdió fuerza en el tercer trimestre frente al segundo. “Así lo sugieren los indicadores de la demanda interna que apuntan a un menor crecimiento del consumo, tanto en sus componentes privado como público”, señaló el organismo.

El Índice de Seguimiento a la Economía (ISE) de agosto y las encuestas de la industria manufacturera reflejaron un bajo desempeño de los sectores productivos. El análisis incorporó el impacto del terremoto, la desaparición de los impulsos que habían favorecido al segundo trimestre —el Mundial de Fútbol y las elecciones presidenciales— y las condiciones más secas que afectaron la producción agropecuaria.

Los tres directores que defendieron el alza reconocieron los efectos del sismo sobre la actividad y el empleo, pero consideraron que se han atenuado por la fortaleza de los términos de intercambio y la mejora de los ingresos de los hogares. También afirmaron que insistir en el retorno de la inflación a la meta enviaría una señal favorable a los mercados y acompañaría la estrategia fiscal del Gobierno.

Las finanzas públicas ocuparán un lugar central en las próximas deliberaciones. La Junta resaltó la necesidad de" estudiar rigurosamente el Proyecto de Ley de Rescate Económico radicado en el Congreso, mientras la mayoría espera conocer el alcance de una eventual consolidación fiscal y sus efectos sobre la economía".

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