Alerta por inundaciones y deslizamientos por las lluvias en Santander: 60 municipios están en riesgo

El 70 % del departamento de Santander permanece en alerta por el impacto de las lluvias en 60 municipios (Captura video Noticias RCN)

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Las lluvias mantienen bajo presión al departamento de Santander por crecientes y deslizamientos, con afectaciones en corredores viales, inundaciones y daños en zonas rurales de varios municipios. El 70% del territorio departamental permanece en alerta por emergencias asociadas a las precipitaciones.

En el municipio de Girón, la creciente de la quebrada La Ruitoca causó la muerte de Carlos Arturo Gómez Pico, de 40 años. El hombre se desplazaba en motocicleta durante la madrugada del sábado 7 de noviembre, entre los sectores de La Hormiga y Acapulco, cuando la corriente lo arrastró.

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La emergencia ocurrió tras las lluvias que aumentaron el caudal de la quebrada. El Cuerpo de Bomberos de Floridablanca recibió el reporte de la desaparición y envió nueve unidades para iniciar la búsqueda en el área.

Los rescatistas encontraron la motocicleta y comenzaron el rastreo aguas abajo por la cuenca. La búsqueda permitió ubicar el cuerpo en el sector de Pozo Azul, cerca de la vereda La Barbosa y de la finca Los Mantilla.

La creciente de la quebrada La Ruitoca provocó la muerte de Carlos Arturo Gómez Pico en el municipio de Girón (Captura video)

“En el lugar encontraron la motocicleta y comenzaron el rastreo aguas abajo”, explicó el sargento Carlos Portilla, supervisor de operaciones del Cuerpo de Bomberos de Floridablanca.

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El funcionario añadió que, horas después del inicio del operativo, recibieron información sobre el hallazgo del hombre en ese punto de Girón. La recuperación del cuerpo no puso fin a las dificultades para los familiares. Tras el rescate, la familia denunció una demora para que las autoridades realizaran el levantamiento y permitieran el traslado a Medicina Legal.

Las lluvias afectaron vías rurales y corredores regionales

En la vía que conecta a Curos con Málaga se registraron afectaciones, en un tramo situado en la provincia de Soto Norte. El reporte se suma a los problemas de movilidad que han surgido en varias zonas del departamento durante las últimas horas.

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En Simacota, los habitantes de la vereda San Pascual informaron el colapso total de la banca de una carretera rural. La situación dejó incomunicadas a cientos de familias, de acuerdo con la comunidad.

Las precipitaciones causaron afectaciones en la carretera que comunica a Curos con Málaga en la provincia de Soto Norte (Bomberos)

Los residentes afirmaron que habían advertido sobre el deterioro del terreno desde junio. Ahora solicitan la intervención de la Alcaldía y de la Gobernación de Santander para recuperar el paso y restablecer la movilidad en la zona.

En Málaga, los organismos de socorro y las autoridades municipales realizaron recorridos e inspecciones en sectores considerados vulnerables. Las fuertes lluvias también causaron algunas inundaciones en ese municipio.

Las acciones de verificación buscan identificar riesgos en áreas expuestas a crecientes, deslizamientos y nuevas inundaciones. Las autoridades mantienen las labores de prevención y atención ante la continuidad de las precipitaciones.

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Una roca bloqueó el descenso hacia el río Sogamoso

Otro de los hechos reportados ocurrió sobre la vía Zapatoca-Girón-Bucaramanga. Una roca de gran tamaño cayó sobre la carretera en el descenso hacia el río Sogamoso.

Los obreros de la Contribución Voluntaria adelantan trabajos para retirar el material. La tarea busca recuperar las condiciones de movilidad en ese corredor.

Las emergencias muestran el alcance de las lluvias en Santander, donde la creciente de La Ruitoca dejó una víctima fatal y las precipitaciones provocaron afectaciones en carreteras, zonas rurales y sectores urbanos.

Los organismos de socorro continúan con las acciones preventivas en los municipios expuestos. La prioridad es atender los daños ya reportados y reducir el riesgo para las comunidades que viven cerca de quebradas, laderas y vías con inestabilidad del terreno.

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