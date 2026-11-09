Colombia

Alerta por inundaciones y deslizamientos por las lluvias en Santander: 60 municipios están en riesgo

Las tormentas eléctricas y los deslizamientos amenazan varias zonas del departamento, donde las precipitaciones también afectaron la carretera entre Curos y Málaga, en la provincia de Soto Norte, de acuerdo con las autoridades

Lebrija en calamidad pública por desbordamientos e inundaciones -crédito Captura video Noticias RCN
El 70 % del departamento de Santander permanece en alerta por el impacto de las lluvias en 60 municipios (Captura video Noticias RCN)
Guardar

Las lluvias mantienen bajo presión al departamento de Santander por crecientes y deslizamientos, con afectaciones en corredores viales, inundaciones y daños en zonas rurales de varios municipios. El 70% del territorio departamental permanece en alerta por emergencias asociadas a las precipitaciones.

En el municipio de Girón, la creciente de la quebrada La Ruitoca causó la muerte de Carlos Arturo Gómez Pico, de 40 años. El hombre se desplazaba en motocicleta durante la madrugada del sábado 7 de noviembre, entre los sectores de La Hormiga y Acapulco, cuando la corriente lo arrastró.

PUBLICIDAD

La emergencia ocurrió tras las lluvias que aumentaron el caudal de la quebrada. El Cuerpo de Bomberos de Floridablanca recibió el reporte de la desaparición y envió nueve unidades para iniciar la búsqueda en el área.

Los rescatistas encontraron la motocicleta y comenzaron el rastreo aguas abajo por la cuenca. La búsqueda permitió ubicar el cuerpo en el sector de Pozo Azul, cerca de la vereda La Barbosa y de la finca Los Mantilla.

La creciente de la quebrada La Ruitoca provocó la muerte de Carlos Arturo Gómez Pico en el municipio de Girón (Captura video)
La creciente de la quebrada La Ruitoca provocó la muerte de Carlos Arturo Gómez Pico en el municipio de Girón (Captura video)

“En el lugar encontraron la motocicleta y comenzaron el rastreo aguas abajo”, explicó el sargento Carlos Portilla, supervisor de operaciones del Cuerpo de Bomberos de Floridablanca.

PUBLICIDAD

El funcionario añadió que, horas después del inicio del operativo, recibieron información sobre el hallazgo del hombre en ese punto de Girón. La recuperación del cuerpo no puso fin a las dificultades para los familiares. Tras el rescate, la familia denunció una demora para que las autoridades realizaran el levantamiento y permitieran el traslado a Medicina Legal.

Las lluvias afectaron vías rurales y corredores regionales

En la vía que conecta a Curos con Málaga se registraron afectaciones, en un tramo situado en la provincia de Soto Norte. El reporte se suma a los problemas de movilidad que han surgido en varias zonas del departamento durante las últimas horas.

En Simacota, los habitantes de la vereda San Pascual informaron el colapso total de la banca de una carretera rural. La situación dejó incomunicadas a cientos de familias, de acuerdo con la comunidad.

Las precipitaciones causaron afectaciones en la carretera que comunica a Curos con Málaga en la provincia de Soto Norte (Bomberos)
Las precipitaciones causaron afectaciones en la carretera que comunica a Curos con Málaga en la provincia de Soto Norte (Bomberos)

Los residentes afirmaron que habían advertido sobre el deterioro del terreno desde junio. Ahora solicitan la intervención de la Alcaldía y de la Gobernación de Santander para recuperar el paso y restablecer la movilidad en la zona.

En Málaga, los organismos de socorro y las autoridades municipales realizaron recorridos e inspecciones en sectores considerados vulnerables. Las fuertes lluvias también causaron algunas inundaciones en ese municipio.

Las acciones de verificación buscan identificar riesgos en áreas expuestas a crecientes, deslizamientos y nuevas inundaciones. Las autoridades mantienen las labores de prevención y atención ante la continuidad de las precipitaciones.

Una roca bloqueó el descenso hacia el río Sogamoso

Otro de los hechos reportados ocurrió sobre la vía Zapatoca-Girón-Bucaramanga. Una roca de gran tamaño cayó sobre la carretera en el descenso hacia el río Sogamoso.

Los obreros de la Contribución Voluntaria adelantan trabajos para retirar el material. La tarea busca recuperar las condiciones de movilidad en ese corredor.

Las emergencias muestran el alcance de las lluvias en Santander, donde la creciente de La Ruitoca dejó una víctima fatal y las precipitaciones provocaron afectaciones en carreteras, zonas rurales y sectores urbanos.

Los organismos de socorro continúan con las acciones preventivas en los municipios expuestos. La prioridad es atender los daños ya reportados y reducir el riesgo para las comunidades que viven cerca de quebradas, laderas y vías con inestabilidad del terreno.

Temas Relacionados

Lluvias SantanderTormentas eléctricasDeslizamientosMuerto motociclistaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La reconocida banda sueca de metal Opeth canceló su concierto en Bogotá: este fue el problema de salud del vocalista y guitarrista principal Mikael Åkerfeldt

Martin Mendez explicó en un video que el líder del grupo fue atendido por un médico en el lugar, mientras sus compañeros agotaban las opciones para mantener la presentación ante los fanáticos

La reconocida banda sueca de metal Opeth canceló su concierto en Bogotá: este fue el problema de salud del vocalista y guitarrista principal Mikael Åkerfeldt

Silvana Guerrero, cabecilla del ELN, no murió en bombardeo con apoyo de Estados Unidos en Venezuela, aseguró el grupo terrorista: “El más grande falso positivo”

La organización armada afirmó que el ataque fue presentado como una ofensiva contra sus fuerzas, aunque negó que sus unidades fueran el objetivo y denunciaron que las víctimas fueron civiles venezolanos

Silvana Guerrero, cabecilla del ELN, no murió en bombardeo con apoyo de Estados Unidos en Venezuela, aseguró el grupo terrorista: “El más grande falso positivo”

Investigan fallas y sobrecostos en contratos de la DNI por más de $20.783 millones: Contraloría ordenó una revisión prioritaria

El organismo de control examinará compras de un helicóptero no tripulado, sistemas antidrones, computadores y mobiliario ante posibles fallas técnicas, incumplimientos y sobrecostos

Investigan fallas y sobrecostos en contratos de la DNI por más de $20.783 millones: Contraloría ordenó una revisión prioritaria

El actor Luis Fernando Salas anunció que será padre otra vez a los 52 años: así celebró el embarazo de su esposa Ana María Espinosa

El caleño compartió en sus redes la feliz noticia junto a su esposa, quien vive su primera experiencia de maternidad durante el segundo trimestre de gestación

El actor Luis Fernando Salas anunció que será padre otra vez a los 52 años: así celebró el embarazo de su esposa Ana María Espinosa

Hombre agredió con arma blanca a un agente de tránsito en Medellín: la intimidación quedó en video y desató reacciones en redes sociales

Personas que presenciaron el episodio le pidieron al hombre que se calmara, mientras usuarios en redes sociales reclamaron mayor presencia institucional en esta zona comercial de la capital antioqueña

Hombre agredió con arma blanca a un agente de tránsito en Medellín: la intimidación quedó en video y desató reacciones en redes sociales
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

ENTRETENIMIENTO

La reconocida banda sueca de metal Opeth canceló su concierto en Bogotá: este fue el problema de salud del vocalista y guitarrista principal Mikael Åkerfeldt

La reconocida banda sueca de metal Opeth canceló su concierto en Bogotá: este fue el problema de salud del vocalista y guitarrista principal Mikael Åkerfeldt

El actor Luis Fernando Salas anunció que será padre otra vez a los 52 años: así celebró el embarazo de su esposa Ana María Espinosa

Kris R. salió en defensa de su hijo Kairo frente a las críticas por el nombre: “Sea seria ome”

Estos son los tres primeros famosos que calificaron al top 10 de MasterChef Celebrity Colombia 2026

Shakira se pronunció frente al estado de salud de su padre William Mebarak: este fue su mensaje

Deportes

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II, después de la derrota de Millonarios y la victoria de Santa Fe: Deportes Tolima sigue con vida

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II, después de la derrota de Millonarios y la victoria de Santa Fe: Deportes Tolima sigue con vida

De las críticas a pedir su ausencia en la selección Colombia: el rol clave de Álvaro Montero para el título de su equipo

Deportes Tolima venció a Millonarios y le dejó en vilo la clasificación a cuadrangulares: Juan Guillermo Cuadrado se estrenó con el gol

En video|Jefferson Lerma en el ojo del huracán: Alexis Mac Allister reveló por qué se encaró con el colombiano

Juan Guillermo Cuadrado marcó su primer gol desde que regresó al fútbol colombiano: fue de tiro libre en Ibagué