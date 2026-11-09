Hombre agredió con arma blanca a un agente de tránsito en Medellín: la intimidación quedó en video y desató reacciones en redes sociales

Video mostró presunta intimidación a un agente de tránsito en El Hueco, Medellín - (@DenunciasAntio2/X)

Guardar

Un video difundido en redes sociales el domingo 8 de noviembre de 2026 registró el momento en que un joven presuntamente intimidó con un arma blanca a un agente de tránsito en el sector de El Hueco, en el centro de Medellín. La grabación muestra al funcionario mientras se aleja del hombre, quien lo sigue por la vía y hace movimientos con un objeto que lleva en una de sus manos.

El hecho ocurrió en Maturín, una zona comercial con tránsito constante de peatones, motocicletas y vehículos.

PUBLICIDAD

En el video aparece un hombre con camiseta negra, bermuda azul y tenis blancos. El joven se aproxima al servidor público, lo encara y le hace señas con una mano. El agente procura mantener distancia, sin responder a los gestos ni detener su recorrido.

La secuencia muestra que el ciudadano persigue al funcionario por varios metros y le propina varias puños. En distintos momentos, levanta el objeto que porta y lo dirige hacia el agente, mientras comerciantes y transeúntes observan la situación desde los costados de la calle.

Joven siguió a un funcionario de tránsito con un objeto en la mano en el centro de Medellín - (@DenunciasAntio2/X)

Varias personas presentes en el sector le pidieron que se tranquilizara. Pese a esos llamados, el joven continuó detrás del trabajador de tránsito, que siguió caminando entre carros, motos y peatones.

PUBLICIDAD

El agente mantuvo distancia durante el recorrido

El funcionario no se acerca al hombre ni realiza maniobras para confrontarlo. En cambio, conserva espacio mientras avanza por la zona comercial.

El joven continúa en la vía al final de la grabación. Allí aparece mientras discute con otras personas en medio del tráfico y de los locales comerciales del sector. La tensión se calma un poco cuando otro hombre que aparentemente tiene un arma en la mano interviene y logra controlar la situación.

La escena generó comentarios en X, donde usuarios cuestionaron las condiciones de seguridad en el centro de la ciudad. Algunos recordaron la cercanía de instalaciones policiales, mientras otros expresaron preocupación por el impacto de este tipo de situaciones en comerciantes y visitantes.

PUBLICIDAD

Reacciones por grabación de un hombre que persiguió a un agente de tránsito en Medellín - (@DenunciasAntio2/X)

“Ahí a unos metros están dos estaciones de Policía”, escribió una de las personas que reaccionó al video. Otro usuario cuestionó que se invite a la ciudadanía a realizar compras en el área ante este tipo de hechos.

También hubo comentarios que pidieron no sacar conclusiones sin conocer el contexto completo de lo ocurrido. Entre las reacciones apareció un mensaje que señaló: “Muchos juzgan al joven”, aunque añadió una crítica contra el organismo de tránsito.

Una pelea porque un hombre bailó con la pareja de un presunto delincuente terminó en amenazas en Medellín

Un juez ordenó la detención preventiva de Edison Pino Beitar, alias Tuerto, señalado de participar en el desplazamiento forzado de una pareja en el barrio Cándamo, sector de Buenos Aires, en Medellín. El caso se habría originado después de que un hombre bailara con la compañera sentimental de un supuesto integrante del grupo delincuencial Caicedo.

PUBLICIDAD

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó a Pino Beitar los delitos de concierto para delinquir agravado, como autor, y desplazamiento forzado, en calidad de coautor. El procesado no aceptó los cargos.

Los hechos ocurrieron entre el 30 de noviembre y el 8 de diciembre de 2024. Según la Fiscalía General de la Nación, la víctima recibió golpes y amenazas que la obligaron a salir de su vivienda junto con su pareja.

Una fiesta habría desencadenado amenazas y desplazamiento de una pareja en Medellín (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación estableció que el conflicto comenzó durante una fiesta. La víctima habría bailado con la pareja de uno de los miembros de la estructura ilegal, lo que derivó en ataques físicos y cobros extorsivos.

PUBLICIDAD

El ente acusador indicó que el hombre recibió exigencias por $1 millón. Alias Tuerto habría intervenido en las intimidaciones que forzaron a la pareja a abandonar el sector donde residía.

La Fiscalía señaló que Pino Beitar presuntamente integró el grupo Caicedo desde enero de 2024. Dentro de esa organización, habría cumplido tareas relacionadas con el cobro de extorsiones a comerciantes y la imposición de sanciones económicas a habitantes que desobedecían las órdenes del grupo.

También estaría vinculado con la venta de estupefacientes en las comunas 8, Villahermosa; 9, Buenos Aires; y 10, La Candelaria. Entre los señalamientos figuran la comercialización irregular de lotes y cobros por permitir conexiones clandestinas a servicios públicos.

PUBLICIDAD