Colombia

Hombre agredió con arma blanca a un agente de tránsito en Medellín: la intimidación quedó en video y desató reacciones en redes sociales

Personas que presenciaron el episodio le pidieron al hombre que se calmara, mientras usuarios en redes sociales reclamaron mayor presencia institucional en esta zona comercial de la capital antioqueña

Video mostró presunta intimidación a un agente de tránsito en El Hueco, Medellín - (@DenunciasAntio2/X)

Guardar

Un video difundido en redes sociales el domingo 8 de noviembre de 2026 registró el momento en que un joven presuntamente intimidó con un arma blanca a un agente de tránsito en el sector de El Hueco, en el centro de Medellín. La grabación muestra al funcionario mientras se aleja del hombre, quien lo sigue por la vía y hace movimientos con un objeto que lleva en una de sus manos.

El hecho ocurrió en Maturín, una zona comercial con tránsito constante de peatones, motocicletas y vehículos.

PUBLICIDAD

En el video aparece un hombre con camiseta negra, bermuda azul y tenis blancos. El joven se aproxima al servidor público, lo encara y le hace señas con una mano. El agente procura mantener distancia, sin responder a los gestos ni detener su recorrido.

La secuencia muestra que el ciudadano persigue al funcionario por varios metros y le propina varias puños. En distintos momentos, levanta el objeto que porta y lo dirige hacia el agente, mientras comerciantes y transeúntes observan la situación desde los costados de la calle.

Joven siguió a un funcionario de tránsito con un objeto en la mano en el centro de Medellín - (@DenunciasAntio2/X)
Joven siguió a un funcionario de tránsito con un objeto en la mano en el centro de Medellín - (@DenunciasAntio2/X)

Varias personas presentes en el sector le pidieron que se tranquilizara. Pese a esos llamados, el joven continuó detrás del trabajador de tránsito, que siguió caminando entre carros, motos y peatones.

PUBLICIDAD

El agente mantuvo distancia durante el recorrido

El funcionario no se acerca al hombre ni realiza maniobras para confrontarlo. En cambio, conserva espacio mientras avanza por la zona comercial.

El joven continúa en la vía al final de la grabación. Allí aparece mientras discute con otras personas en medio del tráfico y de los locales comerciales del sector. La tensión se calma un poco cuando otro hombre que aparentemente tiene un arma en la mano interviene y logra controlar la situación.

La escena generó comentarios en X, donde usuarios cuestionaron las condiciones de seguridad en el centro de la ciudad. Algunos recordaron la cercanía de instalaciones policiales, mientras otros expresaron preocupación por el impacto de este tipo de situaciones en comerciantes y visitantes.

Reacciones por grabación de un hombre que persiguió a un agente de tránsito en Medellín - (@DenunciasAntio2/X)
Reacciones por grabación de un hombre que persiguió a un agente de tránsito en Medellín - (@DenunciasAntio2/X)

“Ahí a unos metros están dos estaciones de Policía”, escribió una de las personas que reaccionó al video. Otro usuario cuestionó que se invite a la ciudadanía a realizar compras en el área ante este tipo de hechos.

También hubo comentarios que pidieron no sacar conclusiones sin conocer el contexto completo de lo ocurrido. Entre las reacciones apareció un mensaje que señaló: “Muchos juzgan al joven”, aunque añadió una crítica contra el organismo de tránsito.

Una pelea porque un hombre bailó con la pareja de un presunto delincuente terminó en amenazas en Medellín

Un juez ordenó la detención preventiva de Edison Pino Beitar, alias Tuerto, señalado de participar en el desplazamiento forzado de una pareja en el barrio Cándamo, sector de Buenos Aires, en Medellín. El caso se habría originado después de que un hombre bailara con la compañera sentimental de un supuesto integrante del grupo delincuencial Caicedo.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó a Pino Beitar los delitos de concierto para delinquir agravado, como autor, y desplazamiento forzado, en calidad de coautor. El procesado no aceptó los cargos.

Los hechos ocurrieron entre el 30 de noviembre y el 8 de diciembre de 2024. Según la Fiscalía General de la Nación, la víctima recibió golpes y amenazas que la obligaron a salir de su vivienda junto con su pareja.

Una fiesta habría desencadenado amenazas y desplazamiento de una pareja en Medellín (Imagen Ilustrativa Infobae)
Una fiesta habría desencadenado amenazas y desplazamiento de una pareja en Medellín (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación estableció que el conflicto comenzó durante una fiesta. La víctima habría bailado con la pareja de uno de los miembros de la estructura ilegal, lo que derivó en ataques físicos y cobros extorsivos.

El ente acusador indicó que el hombre recibió exigencias por $1 millón. Alias Tuerto habría intervenido en las intimidaciones que forzaron a la pareja a abandonar el sector donde residía.

La Fiscalía señaló que Pino Beitar presuntamente integró el grupo Caicedo desde enero de 2024. Dentro de esa organización, habría cumplido tareas relacionadas con el cobro de extorsiones a comerciantes y la imposición de sanciones económicas a habitantes que desobedecían las órdenes del grupo.

También estaría vinculado con la venta de estupefacientes en las comunas 8, Villahermosa; 9, Buenos Aires; y 10, La Candelaria. Entre los señalamientos figuran la comercialización irregular de lotes y cobros por permitir conexiones clandestinas a servicios públicos.

Temas Relacionados

Agente de tránsitoVideos viralesArma blancaInseguridad en MedellínColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Silvana Guerrero, cabecilla del ELN, no murió en bombardeo con apoyo de Estados Unidos en Venezuela, aseguró el grupo terrorista: “El más grande falso positivo”

La organización armada afirmó que el ataque fue presentado como una ofensiva contra sus fuerzas, aunque negó que sus unidades fueran el objetivo y denunciaron que las víctimas fueron civiles venezolanos

Silvana Guerrero, cabecilla del ELN, no murió en bombardeo con apoyo de Estados Unidos en Venezuela, aseguró el grupo terrorista: “El más grande falso positivo”

Investigan fallas y sobrecostos en contratos de la DNI por más de $20.783 millones: Contraloría ordenó una revisión prioritaria

El organismo de control examinará compras de un helicóptero no tripulado, sistemas antidrones, computadores y mobiliario ante posibles fallas técnicas, incumplimientos y sobrecostos

Investigan fallas y sobrecostos en contratos de la DNI por más de $20.783 millones: Contraloría ordenó una revisión prioritaria

Alerta por inundaciones y deslizamientos por las lluvias en Santander: 60 municipios están en riesgo

Las tormentas eléctricas y los deslizamientos amenazan varias zonas del departamento, donde las precipitaciones también afectaron la carretera entre Curos y Málaga, en la provincia de Soto Norte, de acuerdo con las autoridades

Alerta por inundaciones y deslizamientos por las lluvias en Santander: 60 municipios están en riesgo

El actor Luis Fernando Salas anunció que será padre otra vez a los 52 años: así celebró el embarazo de su esposa Ana María Espinosa

El caleño compartió en sus redes la feliz noticia junto a su esposa, quien vive su primera experiencia de maternidad durante el segundo trimestre de gestación

El actor Luis Fernando Salas anunció que será padre otra vez a los 52 años: así celebró el embarazo de su esposa Ana María Espinosa

Kris R. salió en defensa de su hijo Kairo frente a las críticas por el nombre: “Sea seria ome”

Un comentario que comparó la elección con Jairo provocó la reacción del reguetonero, mientras seguidores de la pareja pidieron respeto ante las burlas dirigidas al recién nacido en Instagram durante el día

Kris R. salió en defensa de su hijo Kairo frente a las críticas por el nombre: “Sea seria ome”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

ENTRETENIMIENTO

El actor Luis Fernando Salas anunció que será padre otra vez a los 52 años: así celebró el embarazo de su esposa Ana María Espinosa

El actor Luis Fernando Salas anunció que será padre otra vez a los 52 años: así celebró el embarazo de su esposa Ana María Espinosa

Kris R. salió en defensa de su hijo Kairo frente a las críticas por el nombre: “Sea seria ome”

Estos son los tres primeros famosos que calificaron al top 10 de MasterChef Celebrity Colombia 2026

Shakira se pronunció frente al estado de salud de su padre William Mebarak: este fue su mensaje

Empresa española invertirá más de US$300 millones en Bogotá Content City: proyecto ligado a Netflix

Deportes

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II, después de la derrota de Millonarios y la victoria de Santa Fe: Deportes Tolima sigue con vida

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II, después de la derrota de Millonarios y la victoria de Santa Fe: Deportes Tolima sigue con vida

De las críticas a pedir su ausencia en la selección Colombia: el rol clave de Álvaro Montero para el título de su equipo

Deportes Tolima venció a Millonarios y le dejó en vilo la clasificación a cuadrangulares: Juan Guillermo Cuadrado se estrenó con el gol

En video|Jefferson Lerma en el ojo del huracán: Alexis Mac Allister reveló por qué se encaró con el colombiano

Juan Guillermo Cuadrado marcó su primer gol desde que regresó al fútbol colombiano: fue de tiro libre en Ibagué