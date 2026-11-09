Colombia

Jóvenes a la E ofrecerá 1.490 apoyos de hasta un salario mínimo para estudiar en instituciones públicas de Bogotá

Las inscripciones se habilitarán hasta el 13 de noviembre de 2026 en Sicore, para aspirantes que iniciarán formación en 2027 en cinco centros estatales de la capital colombiana

Maestrías con doble titulación europea incluyen descuentos de hasta el 80% en alianzas con universidades de Italia, España y México - crédito Alcaldía de Bogotá
La sexta convocatoria del programa Jóvenes a la E ofrece 1.490 apoyos de sostenimiento para educación superior en Bogotá (Alcaldía de Bogotá)
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La sexta convocatoria de Jóvenes a la E entregará 1.490 beneficios de sostenimiento para estudiantes admitidos o en proceso de admisión en cinco instituciones públicas de Bogotá. Las inscripciones estarán abiertas del 7 al 13 de noviembre de 2026 y se realizan en la plataforma Sicore.

La convocatoria está dirigida a quienes planean iniciar clases en el primer semestre de 2027 en la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Universidad Pedagógica Nacional o la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (Etitc). También incluye a aspirantes del Sena Regional Bogotá que comiencen su formación durante el primer trimestre de 2027.

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El proceso hace parte de la estrategia Jóvenes a la E, coordinada por la Agencia Atenea, las alcaldías locales y la Administración Distrital. Los Fondos de Desarrollo Local aportan recursos para ampliar las posibilidades de permanencia de jóvenes en la educación superior pública.

El programa educativo Jóvenes a la U ha beneficiado a 40 mil estudiantes bajo la administración de la alcaldesa, Claudia López - crédito Secretaria de Educación/Sitio web
La iniciativa incluye a estudiantes de cuatro universidades públicas y del Sena Regional Bogotá para el primer ciclo de 2027 (Secretaria de Educación/Sitio web)

El apoyo puede llegar a un salario mínimo por período académico

Las personas seleccionadas podrán recibir un aporte de sostenimiento de hasta un salario mínimo mensual legal vigente por cada período académico cursado, sujeto a la disponibilidad presupuestal. Para el Sena, un período académico equivale a dos trimestres de formación.

El beneficio no genera endeudamiento ni obliga a reembolsar recursos. Sin embargo, quienes resulten beneficiarios deberán cumplir horas de retribución social en favor de la ciudad, según las condiciones establecidas en la convocatoria.

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Además del apoyo económico, las instituciones participantes ofrecerán medidas de bienestar estudiantil incluidas en sus planes de fortalecimiento aprobados por Atenea. Entre ellas figuran tutorías académicas, ayudas de alimentación y transporte, formación en una segunda lengua, acompañamiento psicosocial y acciones de salud y bienestar.

Quedan disponibles 30 becas con descuentos significativos para programas de pregrado y posgrado - crédito Alcaldía de Bogotá
El subsidio otorga hasta un salario mínimo mensual legal vigente por cada período académico cursado. (Alcaldía de Bogotá)

Los aspirantes deben tener una admisión en curso antes de inscribirse

Uno de los requisitos centrales es haber iniciado, antes del cierre de la convocatoria, el trámite de admisión regular en una de las instituciones oficiales habilitadas. La postulación debe corresponder a un programa que inicie en 2027-1 o, para el Sena, en el primer trimestre del año.

Podrán participar estudiantes de grado 11 de calendario A y bachilleres de colegios ubicados en Bogotá. También aplican quienes validaron el bachillerato mediante una prueba del ICFES presentada en la ciudad. Para la mayoría de programas, es obligatorio haber presentado las pruebas Saber 11 o Icfes en Bogotá.

La edad máxima es de 28 años al cierre de la inscripción. En los programas técnicos laborales del Sena Regional Bogotá, la convocatoria admite aspirantes desde los 14 años y no exige haber presentado Saber 11.

También existen restricciones para personas que cursaron educación superior recientemente. En general, no podrán postularse quienes hayan estado matriculados en programas universitarios durante 2026-I o 2026-II, ni quienes estén graduados de formación universitaria.

Bogotá extiende convocatoria de becas en el sector BPOLa Alcaldía ofrece 3.500 becas totalmente financiadas para residentes mayores de 18 años interesados en mejorar sus perspectivas laborales - crédito Secretaría de Desarrollo Económico
El subsidio otorga hasta un salario mínimo mensual legal vigente por cada período académico cursado (Secretaría de Desarrollo Económico)

Para programas técnicos profesionales o tecnológicos hay excepciones, como tener estado de graduado en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior o, en algunos casos, haber terminado la etapa lectiva de un programa tecnológico del Sena y estar en etapa productiva.

La inscripción requiere validar la hoja de vida en Sicore

El trámite se realiza en línea. Antes de enviar la inscripción, cada aspirante debe crear una cuenta o ingresar con un usuario existente, completar los datos personales, cargar los soportes solicitados y validar de forma definitiva la hoja de vida en la plataforma.

Estos son los pasos para postularse:

1. Ingresar a Sicore o al portal de convocatorias de la Agencia Atenea.

2. Crear una cuenta con los datos de identificación y un correo electrónico, o iniciar sesión.

3. Completar el módulo “Hoja de vida”, adjuntar los documentos requeridos y validar la información.

4. Entrar al módulo “Inscripciones” y elegir la convocatoria Jóvenes a la E – Universidades Públicas y Sena 6.

5. Responder las preguntas, seleccionar la institución y el programa al que se presentó la persona aspirante.

6. Revisar, guardar y enviar la postulación. El sistema debe emitir un correo de confirmación.

Alrededor del 40% de jóvenes en Colombia tienen que dejar su municipio de origen para vincularse a la educación superior - crédito John Paz/Colprensa
Los aspirantes deben registrar su hoja de vida y validar los documentos en la plataforma Sicore entre el 7 y el 13 de noviembre (John Paz/Colprensa)

Los datos de la hoja de vida podrán modificarse solo hasta el cierre de la convocatoria. Una vez finalizada la inscripción, no será posible cambiar el programa académico seleccionado.

Los resultados se conocerán el 29 de diciembre

La Agencia Atenea verificará los requisitos y ordenará a los aspirantes según los criterios definidos en el lineamiento operativo. La asignación prioriza a jóvenes con capacidades o talentos excepcionales que hayan sido preseleccionados. Para el resto de postulantes, se tendrán en cuenta variables como el grupo del Sisbén y criterios de desempate relacionados con condiciones sociales y poblacionales.

Los resultados se publicarán el 29 de diciembre de 2026 en Sicore. Las personas elegibles deberán aceptar el beneficio y firmar en línea la Carta de Compromiso. La formalización tendrá plazo hasta el 15 de enero de 2027.

Quienes cumplan los requisitos, pero no alcancen uno de los cupos disponibles, quedarán en lista de espera. Si una persona seleccionada desiste, no formaliza el beneficio o no completa su matrícula, Atenea podrá reasignar el cupo según el orden de priorización y la disponibilidad de recursos.

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