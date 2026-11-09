Este es el fármaco para combatir el VIH que ahora podrán recibir todas las personas contagiadas: el Ministerio de Salud amplió el acceso al tratamiento con fórmula médica

La nueva disposición permite que afiliados reciban la terapia si el especialista determina que responde a sus condiciones clínicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia amplió el acceso al antirretroviral DLT para todas las personas con VIH afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

La prescripción dependerá de la evaluación del médico tratante, según estableció la Circular Externa 033 de 2026, publicada el 9 de noviembre de 2026.

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La disposición elimina el límite que restringía la entrega de este fármaco a cuatro grupos de pacientes. El comunicado oficial no precisó cuáles eran esas poblaciones. A partir de la nueva directriz, el tratamiento podrá indicarse a cualquier persona diagnosticada con VIH que esté vinculada al sistema de salud y cuente con orden médica.

El Ministerio de Salud amplió el acceso al antirretroviral DLT para todas las personas con VIH afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud (Ministerio de Salud)

La cartera informó que “todas las personas que viven con VIH y están afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud podrán recibirlo”, siempre que el profesional responsable considere que es la alternativa terapéutica adecuada.

La decisión sobre la prescripción seguirá en manos del médico tratante

El DLT reúne en una tableta dolutegravir, lamivudina y tenofovir disoproxil fumarato. La selección del medicamento deberá responder a las condiciones clínicas de cada paciente, la prueba científica disponible y la Vía Clínica para la atención integral del VIH en Colombia.

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La Circular Externa 033 de 2026 mantiene la autonomía del médico tratante para definir el esquema farmacológico. El documento establece que esa decisión debe ajustarse a los lineamientos nacionales para la atención de las personas que viven con VIH.

La adquisición del medicamento se efectuó mediante una compra centralizada a través del Fondo Rotatorio Regional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El mecanismo concentra la compra del tratamiento para fortalecer su disponibilidad dentro del país.

La adquisición del medicamento se efectuó mediante una compra centralizada a través del Fondo Rotatorio Regional de la Organización Panamericana de la Salud (Ministerio de Salud)

Las Entidades Promotoras de Salud (EPS), las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y los gestores farmacéuticos tendrán la obligación de entregar el medicamento completo y a tiempo. La norma prohíbe imponer procedimientos adicionales a los previstos por el Mecanismo de Información para Prescripción de Tecnologías en Salud (Mipres).

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La cartera sanitaria indicó que los responsables deberán garantizar el suministro “sin exigir trámites adicionales a los requeridos por MIPRES” cuando estos puedan demorar el comienzo de la terapia o afectar su continuidad.

La Superintendencia Nacional de Salud verificará la aplicación de las disposiciones. Entre las medidas previstas figuran el monitoreo de la distribución, la revisión de existencias y la reposición del fármaco cuando sea necesaria.

La ampliación del acceso entrará en vigor bajo las condiciones definidas en la circular, con la orden médica como requisito para que los pacientes reciban el DLT.

¿Qué es el antirretroviral DLT?

El DLT es una combinación de tres medicamentos antirretrovirales en una sola tableta: dolutegravir, lamivudina y tenofovir disoproxil fumarato. Se emplea para el tratamiento de personas con virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y forma parte de los esquemas de terapia antirretroviral que buscan reducir la cantidad de virus en la sangre.

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Cada componente actúa sobre una etapa distinta del ciclo de reproducción del VIH. El dolutegravir bloquea la integrasa, una enzima que el virus utiliza para incorporar su material genético a las células. La lamivudina y el tenofovir interfieren en la transcriptasa inversa, necesaria para que el VIH produzca nuevas copias de sí mismo.

En Colombia, la Circular Externa 033 de 2026 regula la distribución y el suministro del DLT adquirido mediante compra centralizada para pacientes que tengan indicación médica (Ministerio de Salud)

El tratamiento no elimina el virus del organismo ni constituye una cura para el VIH. Cuando se administra según la fórmula médica y se mantiene la adherencia, puede lograr la supresión viral. Esto significa que la carga viral llega a niveles muy bajos, lo que protege el sistema inmunitario y reduce la posibilidad de transmisión sexual del virus cuando se sostiene una carga indetectable.

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La Organización Mundial de la Salud identifica las combinaciones basadas en dolutegravir como opciones preferidas para el tratamiento del VIH. Sin embargo, la elección del esquema requiere valoración clínica, pruebas de función renal y análisis de posibles interacciones con otros fármacos.