Colombia

CAR advirtió déficit hídrico en Cundinamarca para diciembre pese al aumento de las lluvias en octubre: hay varios municipios en riesgo

La autoridad ambiental advirtió que el caudal de los ríos continúa en niveles críticos, anticipando un cierre de año con escasas precipitaciones y altas temperaturas que pondrán bajo fuerte presión a veinte poblaciones

Un hombre con gorra, chaqueta azul y botas amarillas sostiene un cubo de plástico sobre una zanja con agua entre pastizal
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca advirtió que la mayor parte de su territorio enfrentará estrés hídrico y déficit de lluvias hacia diciembre (CAR)
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La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) advirtió que buena parte de su jurisdicción llegará a diciembre con condiciones de estrés hídrico y déficit generalizado de lluvias, pese al aumento de las precipitaciones registrado en octubre. El Centro de Monitoreo Hidrológico y del Clima mantiene alertas por posible desabastecimiento en 20 municipios y anticipa un periodo seco más intenso al cierre de 2026.

El organismo, que vigila las condiciones climáticas e hídricas de 98 municipios de Cundinamarca, seis de Boyacá y la zona rural de Bogotá, indicó que noviembre comenzó con escasas lluvias. Aunque se esperan precipitaciones aisladas durante el mes, su frecuencia disminuirá de forma gradual antes de la llegada de diciembre, habitualmente uno de los periodos más secos del año.

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Las lluvias de octubre no recuperaron las cuencas afectadas

En octubre, el promedio de lluvias subió 93% frente a septiembre, pero la mayor parte de ese incremento se concentró en la segunda semana del mes. Durante la tercera y la cuarta semana, las precipitaciones cayeron cerca de 50% respecto del promedio histórico de los últimos diez años, según el seguimiento de la CAR.

El organismo ambiental vigila las condiciones climáticas e hídricas en 98 municipios de Cundinamarca, seis de Boyacá y la zona rural de Bogotá (CAR)
El organismo ambiental vigila las condiciones climáticas e hídricas en 98 municipios de Cundinamarca, seis de Boyacá y la zona rural de Bogotá (CAR)

Ese comportamiento impidió una recuperación suficiente de varias cuencas hidrográficas. Carlos Emilio Gutiérrez, subdirector general de Planificación y Ordenamiento Ambiental de la entidad, explicó que las lluvias de octubre fueron considerables, aunque insuficientes para revertir la reducción de los caudales en distintas zonas.

“En las dos últimas semanas del mes las lluvias se redujeron hasta en 50 %”, señaló Carlos Emilio Gutiérrez. La entidad estima que diciembre tendrá anomalías negativas de precipitación, especialmente en sectores de las cuencas de los ríos Suárez y Bogotá.

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La previsión coincide con la transición del fenómeno de El Niño hacia una etapa de mayor intensidad, prevista desde finales de noviembre. La CAR considera que la combinación de ese fenómeno y la estacionalidad seca de diciembre agravará la presión sobre las fuentes de abastecimiento.

Cinco municipios están en alerta roja por riesgo de desabastecimiento

El monitoreo clasifica a Caparrapí, El Colegio, Silvania, Vergara y Villeta en alerta roja, el nivel que identifica condiciones críticas de vulnerabilidad para sus fuentes de agua. Además, Viotá, Puli y Puerto Salgar están bajo declaratoria de calamidad pública.

Caparrapí, El Colegio, Silvania, Vergara y Villeta permanecen en alerta roja ante el riesgo inminente de desabastecimiento de agua (CAR)
Caparrapí, El Colegio, Silvania, Vergara y Villeta permanecen en alerta roja ante el riesgo inminente de desabastecimiento de agua (CAR)

Cachipay, Facatativá, Apulo y Villagómez permanecen en alerta naranja. En alerta amarilla figuran La Mesa, Anapoima, Anolaima, San Antonio del Tequendama, Buenavista, Caldas, Saboyá y San Miguel de Sema. La CAR informó que el sistema conserva alertas en 20 municipios, aunque en el reporte divulgado identificó de forma específica a 17 localidades dentro de esas categorías.

A la reducción de las lluvias se suma el aumento de las temperaturas. El centro de monitoreo ha detectado valores entre 0,5 y 1 grado Celsius por encima del promedio en algunos momentos del día y en sectores puntuales de la jurisdicción.

Según Gutiérrez, esos picos superan los registros de la última década y permiten anticipar un diciembre con temperaturas elevadas, mayor radiación solar y una disminución de las precipitaciones de hasta 80%. La entidad pidió mantener las medidas de ahorro y uso eficiente del agua, aun en los lugares donde se registraron lluvias durante octubre.

La CAR instaló 5.000 sistemas para captar agua lluvia en 2026

Como parte de sus medidas de adaptación, la CAR informó que instaló 5.000 kits de recolección de agua lluvia durante 2026, equivalentes al 50% de su meta anual de 10.000 sistemas. La entrega más reciente alcanzó a hogares de Pacho, La Peña, Simijaca, Anapoima, San Antonio, El Colegio, Tena, Quebradanegra, Villeta y Sasaima.

Filas de tanques azules que contienen plantas cubiertas en una cancha deportiva al aire libre, con personas sentadas bajo una carpa blanca
La CAR entregó 5.000 kits del programa Cosecha de Agua Comunitaria para recolectar hasta 1.000 litros de lluvia en zonas rurales (CAR)

Los equipos pertenecen al programa Cosecha de Agua Comunitaria, antes denominado Lluvia para la Vida. Cada sistema incluye un tanque con capacidad de entre 500 y 1.000 litros, canales, empaques, tubo bajante y accesorios para captar y almacenar lluvia destinada a actividades domésticas, agrícolas y pecuarias.

Alfred Ballesteros, director general de la CAR, afirmó que la meta del cuatrienio es llevar estas herramientas ecoeficientes a 21.000 hogares. Históricamente, el programa ha beneficiado a más de 80.000 viviendas rurales y urbanas de la jurisdicción, con el propósito de reducir el consumo de agua potable y aliviar la demanda sobre acueductos y fuentes hídricas.

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