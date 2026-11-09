Revés judicial para Angie Rodríguez: deberá retractarse de sus acusaciones contra Laura Sarabia en menos de 48 horas

Una jueza ordenó a Angie Rodríguez retractarse de sus señalamientos contra Laura Sarabia tras conceder una tutela a favor de la ex jefa de gabinete (Ovidio González/Presidencia - @laurasarabia/X)

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Una jueza de la República ordenó a Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), retractarse públicamente de una serie de acusaciones formuladas contra la ex jefa de gabinete Laura Sarabia —ambas del gobierno de Gustavo Petro— tras fallar a favor de una acción de tutela interpuesta por la defensa jurídica de la exfuncionaria.

La resolución judicial fue dada a conocer por la abogada penalista Lina Sandoval Echavarría, quien lidera la representación legal de Sarabia en este trámite constitucional, al señalar que la decisión ampara los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra frente a imputaciones divulgadas en medios de comunicación masivos sin sustento probatorio.

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A través de su cuenta en X, la apoderada judicial informó los alcances de la decisión de primera instancia: “Hoy un juez de tutela nos dio la razón. La juez le ordenó a Angie Rodríguez retractarse sobre una serie de afirmaciones que hizo en contra de Laura Sarabia. No todo vale en el debate público. Acusar sin fundamento tiene consecuencias y nadie está por encima de la ley”.

La abogada Lina Sandoval Echavarría confirmó el fallo judicial que ordena una retractación pública por parte de la exdirectora del Dapre sobre Laura Sarabia (@SandovalLina/X)

De acuerdo con la imagen que compartió Lina Sandoval Echavarría, que es parte del fallo, se señala que el despacho judicial le otorgó a Angie Rodríguez un plazo perentorio de 48 horas, contadas a partir de la notificación formal de la sentencia, para firmar un texto predeterminado y leerlo íntegramente con su propia voz a través de una grabación de video, diligencia audiovisual que la accionada podrá realizar sin mostrar su rostro y con asistencia técnica.

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La determinación ampara expresamente a Laura Sarabia frente a los señalamientos propios formulados por Rodríguez sobre la supuesta organización o facilitación de encuentros íntimos para el expresidente Gustavo Petro, así como el presunto uso de información personal para presionarlo, chantajearlo y obtener o conservar designaciones en altos cargos del Estado.

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