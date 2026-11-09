Corte Constitucional le exige al Gobierno ‘destrabar’ la implementación del Acuerdo de Paz y fija plazo de 30 días

La distancia entre los compromisos para garantizar la reincorporación de los excombatientes y las condiciones necesarias para cumplirlos quedó bajo revisión judicial. La Corte Constitucional pidió al Gobierno nacional precisar cómo atenderá las obligaciones pendientes en materia de seguridad y reincorporación de los firmantes del Acuerdo de Paz y sus familias.
La orden fija un plazo de 30 días hábiles para entregar una hoja de ruta con metas concretas y los recursos requeridos. La solicitud busca que las medidas no permanezcan en anuncios generales o programas sin respaldo suficiente, sino que exista una estrategia definida para llevarlas a la práctica.
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El requerimiento se produce por las dificultades advertidas sobre la capacidad del Estado para proteger a esta población y sostener los procesos que facilitan su regreso a la vida civil. La decisión también pone atención en las condiciones presupuestales y operativas de las entidades responsables.
La Corte pide una estrategia con metas y financiación
La intervención corresponde a la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia SU-020 de 2022. Mediante un auto, esa instancia recordó que su labor consiste en verificar el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha decisión y en el Auto 1417 de 2025, providencias que sirven de referencia para el seguimiento.
Por eso, reclamó una propuesta que identifique las acciones que desarrollará el Gobierno, sus objetivos y los recursos para ejecutarlas. La hoja de ruta deberá quedar incorporada en el Plan Nacional de Desarrollo, documento que reúne las prioridades y líneas de acción de la administración nacional.
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El plazo busca que el Ejecutivo presente una respuesta organizada frente a los problemas identificados. No basta con enumerar compromisos: el plan deberá permitir establecer cómo se avanzará en su cumplimiento y qué capacidad tendrá el Estado para sostener las medidas.
La seguridad de los firmantes y sus familias es uno de los asuntos centrales del seguimiento. La reincorporación exige, además, condiciones institucionales y económicas para desarrollar los programas previstos. Por eso, la Corte relaciona la definición de una estrategia con la capacidad de las entidades encargadas para cumplir sus responsabilidades.
La ARN y los $53.000 millones para proyectos productivos
Entre las alertas aparece la situación financiera de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). La Corte llamó la atención sobre la posible desfinanciación de la entidad, que cumple un papel fundamental en los procesos de reincorporación de quienes dejaron las armas y suscribieron el Acuerdo de Paz.
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Las dificultades presupuestales pueden afectar la continuidad de las acciones a su cargo. De ahí que el llamado a fortalecer la capacidad institucional esté conectado con la necesidad de garantizar que la agencia cuente con los medios para desarrollar sus funciones y atender los compromisos adquiridos con los firmantes.
Otro punto señalado por el alto tribunal es el bloqueo de $53.000 millones destinados a proyectos productivos. Estos recursos están relacionados con iniciativas que buscan respaldar la reincorporación económica y facilitar que los excombatientes consoliden actividades para avanzar en su integración a la vida civil.
La disponibilidad de ese dinero resulta relevante para que los proyectos pasen de la planeación a la ejecución. Mientras los fondos permanezcan bloqueados, las iniciativas enfrentan obstáculos y se dificulta materializar una parte de los compromisos asumidos en el Acuerdo de Paz.
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El componente económico se suma a las preocupaciones sobre seguridad y capacidad institucional. Para la Corte, la implementación requiere coordinación, responsabilidades definidas, resultados verificables y recursos que permitan cumplir las medidas. La situación de la ARN y los fondos detenidos son aspectos que el Gobierno deberá considerar al estructurar su respuesta.
Con el plazo fijado, el Ejecutivo tendrá que presentar la estrategia solicitada y explicar cómo atenderá los puntos advertidos por el tribunal. La propuesta deberá contemplar las metas, la financiación, el fortalecimiento de la entidad encargada de la reincorporación y su articulación con el Plan Nacional de Desarrollo.
El seguimiento judicial continuará enfocado en determinar si las órdenes se traducen en avances concretos para los firmantes del Acuerdo de Paz y sus familias. La respuesta del Gobierno permitirá evaluar si las medidas cuentan con las condiciones necesarias para hacerse efectivas.
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