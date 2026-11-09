Colombia

Corte Constitucional le exige al Gobierno ‘destrabar’ la implementación del Acuerdo de Paz y fija plazo de 30 días

La posible desfinanciación de la ARN y la falta de disponibilidad de $53.000 millones para proyectos productivos encendieron las alertas del alto tribunal sobre el futuro de la reincorporación

La Corte Constitucional pidió al Ejecutivo una hoja de ruta con metas verificables y recursos para avanzar en los compromisos adquiridos con los firmantes del Acuerdo de Paz (Corte Constitucional/Presidencia de la República)
La Corte Constitucional pidió al Ejecutivo una hoja de ruta con metas verificables y recursos para avanzar en los compromisos adquiridos con los firmantes del Acuerdo de Paz (Corte Constitucional/Presidencia de la República)
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La distancia entre los compromisos para garantizar la reincorporación de los excombatientes y las condiciones necesarias para cumplirlos quedó bajo revisión judicial. La Corte Constitucional pidió al Gobierno nacional precisar cómo atenderá las obligaciones pendientes en materia de seguridad y reincorporación de los firmantes del Acuerdo de Paz y sus familias.

La orden fija un plazo de 30 días hábiles para entregar una hoja de ruta con metas concretas y los recursos requeridos. La solicitud busca que las medidas no permanezcan en anuncios generales o programas sin respaldo suficiente, sino que exista una estrategia definida para llevarlas a la práctica.

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Las garantías de seguridad para los excombatientes y sus familias hacen parte de las obligaciones que el Gobierno debe atender para avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz (Colprensa)
Las garantías de seguridad para los excombatientes y sus familias hacen parte de las obligaciones que el Gobierno debe atender para avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz (Colprensa)

El requerimiento se produce por las dificultades advertidas sobre la capacidad del Estado para proteger a esta población y sostener los procesos que facilitan su regreso a la vida civil. La decisión también pone atención en las condiciones presupuestales y operativas de las entidades responsables.

La Corte pide una estrategia con metas y financiación

La intervención corresponde a la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia SU-020 de 2022. Mediante un auto, esa instancia recordó que su labor consiste en verificar el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha decisión y en el Auto 1417 de 2025, providencias que sirven de referencia para el seguimiento.

Por eso, reclamó una propuesta que identifique las acciones que desarrollará el Gobierno, sus objetivos y los recursos para ejecutarlas. La hoja de ruta deberá quedar incorporada en el Plan Nacional de Desarrollo, documento que reúne las prioridades y líneas de acción de la administración nacional.

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El plazo busca que el Ejecutivo presente una respuesta organizada frente a los problemas identificados. No basta con enumerar compromisos: el plan deberá permitir establecer cómo se avanzará en su cumplimiento y qué capacidad tendrá el Estado para sostener las medidas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El Gobierno nacional deberá presentar ante la Corte Constitucional una hoja de ruta que detalle las acciones, metas y recursos previstos para cumplir los compromisos de seguridad y reincorporación contemplados en el Acuerdo de Paz (Cristian Bayona/Colprensa)

La seguridad de los firmantes y sus familias es uno de los asuntos centrales del seguimiento. La reincorporación exige, además, condiciones institucionales y económicas para desarrollar los programas previstos. Por eso, la Corte relaciona la definición de una estrategia con la capacidad de las entidades encargadas para cumplir sus responsabilidades.

La ARN y los $53.000 millones para proyectos productivos

Entre las alertas aparece la situación financiera de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). La Corte llamó la atención sobre la posible desfinanciación de la entidad, que cumple un papel fundamental en los procesos de reincorporación de quienes dejaron las armas y suscribieron el Acuerdo de Paz.

Las dificultades presupuestales pueden afectar la continuidad de las acciones a su cargo. De ahí que el llamado a fortalecer la capacidad institucional esté conectado con la necesidad de garantizar que la agencia cuente con los medios para desarrollar sus funciones y atender los compromisos adquiridos con los firmantes.

Otro punto señalado por el alto tribunal es el bloqueo de $53.000 millones destinados a proyectos productivos. Estos recursos están relacionados con iniciativas que buscan respaldar la reincorporación económica y facilitar que los excombatientes consoliden actividades para avanzar en su integración a la vida civil.

La disponibilidad de ese dinero resulta relevante para que los proyectos pasen de la planeación a la ejecución. Mientras los fondos permanezcan bloqueados, las iniciativas enfrentan obstáculos y se dificulta materializar una parte de los compromisos asumidos en el Acuerdo de Paz.

Imagen de referencia. La Agencia para la Reincorporación y la Normalización mantiene el subsidio para excombatientes de las Farc sin ingresos formales pese a la crisis fiscal - crédito @ARNColombia/X
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) está bajo la lupa por las dificultades presupuestales que podrían afectar sus funciones (@ARNColombia/X)

El componente económico se suma a las preocupaciones sobre seguridad y capacidad institucional. Para la Corte, la implementación requiere coordinación, responsabilidades definidas, resultados verificables y recursos que permitan cumplir las medidas. La situación de la ARN y los fondos detenidos son aspectos que el Gobierno deberá considerar al estructurar su respuesta.

Con el plazo fijado, el Ejecutivo tendrá que presentar la estrategia solicitada y explicar cómo atenderá los puntos advertidos por el tribunal. La propuesta deberá contemplar las metas, la financiación, el fortalecimiento de la entidad encargada de la reincorporación y su articulación con el Plan Nacional de Desarrollo.

El seguimiento judicial continuará enfocado en determinar si las órdenes se traducen en avances concretos para los firmantes del Acuerdo de Paz y sus familias. La respuesta del Gobierno permitirá evaluar si las medidas cuentan con las condiciones necesarias para hacerse efectivas.

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