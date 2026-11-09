Continúa la angustiosa búsqueda de dos mujeres que desaparecieron en Barranquilla tras subir a una camioneta: una cámara registró su último rastro

La esperanza de los familiares de las mujeres continúa encendida (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La desaparición de Sonia Margarita Sanjuan Peñaranda y Kelly Johana Acosta Restrepo mantiene activada la búsqueda de las autoridades en Barranquilla, después de que las dos fueran vistas por última vez el viernes 6 de noviembre de 2026 en el norte de la ciudad.

Las mujeres, de 41 y 43 años, respectivamente, salieron juntas de una cafetería y abordaron una camioneta Toyota Prado que, al igual que ellas, permanece sin ubicar.

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Las mujeres fueron vistas por última vez abordando una camioneta de una de ellas (@AtencionQuilla/X)

El último registro conocido corresponde a una cámara de seguridad de un parqueadero ubicado cerca de la carrera 53 con calle 86. Las imágenes, divulgadas por medio de las redes sociales, muestran a las dos mujeres cuando caminan hacia el vehículo a las 8:54 a. m.

Según la información revelada por sus familiares, la Toyota Prado TXL tiene placas LWS 687 y pertenece a Kelly Acosta. La desaparición fue denunciada ante las autoridades luego de que ninguna de las dos llegara a cumplir los compromisos que tenían programados para esa jornada.

Las autoridades piden apoyo de la ciudadanía para ubicar a las desaparecidas (@AtencionQuilla/X)

Sofía Sanjuan, hermana de Sonia, relató al medio local Impacto News que la última conversación de su familiar ocurrió hacia las 9:26 a. m. Durante la llamada, Sonia le dijo a su madre que se encontraba en un supermercado ARA junto con Kelly y que compraría algunos productos para ella.

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La mujer tenía que iniciar su turno laboral a las 12:00 m. en una tienda Miniso de la carrera 51B, entre calles 80 y 82. Sin embargo, no se presentó en su lugar de trabajo ni volvió a tener contacto con su familia.

Por su parte, Kelly, tampoco cumplió con la tarea de recoger a una de sus hijas. Antes de que se perdiera la comunicación, le habría dicho a una sobrina que le llevaría un presente, según la versión entregada por Yuli Acosta, hermana de la mujer desaparecida.

Las familias iniciaron recorridos por hospitales, las instalaciones de Medicina Legal y otros sitios de atención institucional antes de formalizar la denuncia. El caso está bajo indagación de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía.

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Una de las mujeres trabaja en las tiendas Miniso (Policía Nacional)

Las familias dicen que no conocían amenazas contra ellas

Sonia y Kelly se conocían desde hacía alrededor de tres años y solían reunirse para conversar como amigas, de acuerdo con sus allegados. Las familias señalaron a Impacto News que no tenían conocimiento de amenazas, conflictos personales o situaciones previas que pudieran explicar la pérdida de contacto con ambas.

Sonia mide cerca de 1,50 metros, es de tez morena y tiene cabello crespo. En el momento de su desaparición vestía una blusa blanca y un pantalón corto negro de tela. Sus familiares indicaron además que requiere medicamentos debido a que padece epilepsia.

La circular de búsqueda de la Policía Metropolitana de Barranquilla describe a Kelly como una mujer de contextura delgada, rostro redondo, piel blanca, cabello liso castaño oscuro y ojos café. También mide aproximadamente 1,50 metros y llevaba blusa y pantalón beige cuando fue vista por última vez.

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Sofía Sanjuan afirmó a Zona Cero que, hasta el momento de su declaración, la familia no había recibido comunicaciones que permitieran establecer que se tratara de un secuestro. Aun así, pidió evitar especulaciones mientras avanzan las diligencias oficiales.

Hay preocupación por el paradero de las mujeres (Policía Nacional)

Las hermanas de Sonia y Kelly mantienen la búsqueda mientras esperan resultados de las labores de Policía y Fiscalía. Su campaña pública se identifica con el mensaje “Hermanas buscando hermanas”, con el que solicitan a la ciudadanía compartir información verificada.

Las personas que puedan aportar datos sobre la ubicación de las dos mujeres desaparecidas pueden comunicarse al teléfono 305 259 7446 o a la línea 123 de la Policía. También pueden acudir al Grupo de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Sijín, en la carrera 38 número 74-90, frente al centro comercial Americano.

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De acuerdo con cifras de Medicina Legal citadas por medios locales, Barranquilla registra 1.370 personas desaparecidas, de las cuales 320 son mujeres.