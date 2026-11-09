Ecopetrol cambió de fecha para revelar los resultados del tercer trimestre de 2026 en medio de polémica por posible venta: así serían las utilidades

Hasta ahora, Ecopetrol es la empresas más rentable del Estado colombiano - Luisa González/Reuters

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Ecopetrol publicará sus resultados del tercer trimestre el 12 de noviembre de 2026 luego de aplazar la fecha original del 10 de noviembre, con una conferencia virtual para inversionistas programada para el 13 de noviembre a las 10:00 a. m. La compañía reportará el desempeño entre julio y septiembre, primer balance trimestral después de consolidar la compra de una participación mayoritaria en Brava Energia.

Así las cosas, el presidente de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez Caballero, enfrentará la presentación con una previsión propia de utilidad neta de hasta $5 billones. Las cifras definitivas dependerán de la incorporación de Brava, la operación de refinación y el comportamiento del crudo en los mercados internacionales.

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Utilidades para el tercer trimestre

El pronóstico más alto coincide con el de Alianza Fiduciaria, que también calcula ganancias por $5 billones. Otros esperan los siguiente;

Visión Davivienda: $4,80 billones.

Corficolombiana: $4,60 billones.

Aval Casa de Bolsa: $4,60 billones.

Previsiones más conservadoras corresponden a:

BTG Pactual: $4,13 billones.

Bancolombia: $4,1 billones.

El rango refleja una expectativa de recuperación frente al mismo trimestre de 2025, aunque con resultados inferiores a los obtenidos entre abril y junio de este año. Una utilidad de $5 billones supondría una caída de hasta el 16% frente a los $6 billones utilizados en las comparaciones del segundo trimestre. El balance detallado de ese período registró una ganancia neta de $6,1 billones, por lo que ambas referencias son aproximaciones distintas sobre la variación trimestral.

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La presentación de los resultados de Ecopetrol se hará luego del cierre del mercado - Ecopetrol

Frente al tercer trimestre de 2025, cuando se informaron utilidades de $2,56 billones, el aumento podría llegar a 95,3%, equivalente a $2,44 billones adicionales, según el exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta. Otra estimación parte de una base de $2,6 billones y calcula un alza cercana al 92%.

Acosta atribuyó parte del desempeño reciente al entorno internacional del petróleo: “Los resultados de los últimos trimestres se ven muy influenciados por la espiral alcista del precio del crudo debido al conflicto en el Medio Oriente”. La incorporación de los activos de Brava y una mejora en la refinación también figuran entre los factores que podrían elevar las ganancias.

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Antecedente récord del segundo trimestre de 2026

Ecopetrol cerró el segundo trimestre con ingresos por $40,2 billones, un 35% más que un año antes, y una utilidad neta de $6,1 billones, incremento interanual del 235%. La ganancia fue el mejor resultado trimestral de la empresa desde finales de 2022. Otros resultados arrojaron lo siguiente:

Ebitda: $17,7 billones, con un crecimiento del 59%,

Margen Ebitda: llegó al 44%, 6,5 puntos porcentuales por encima del registrado en el segundo trimestre de 2025.

Producción: 706.000 barriles de petróleo equivalente diarios.

Volúmenes transportados: sumaron 1,125 millones de barriles diarios, un aumento del 3,8% interanual.

Relación entre deuda bruta y Ebitda: se ubicó en 2,0 veces, 0,2 veces menos que un año atrás.

Caja: $11,3 billones.

Saldo del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc): de $8 billones, tras un abono de $1 billón.

Joaquín Gutiérrez reemplazó a Juan Carlos Hurtado en la Presidencia de Ecopetrol - Charlie Cordero/Reuters

Brava y el debate político alrededor de Ecopetrol

Antes de publicar el balance, Ecopetrol regresó al mercado internacional con bonos en dólares a ocho años, su primera emisión en más de dos años. La operación busca reorganizar parte de las obligaciones asumidas en la compra de Brava por USD1.200 millones y sustituir parcialmente el préstamo puente usado para financiar esa adquisición. Las conversaciones iniciales situaron el rendimiento de los títulos cerca del 8,35%, referencia preliminar que no equivale necesariamente a la tasa final de colocación. La empresa brasileña produce alrededor de 80.000 barriles diarios, y su integración puede modificar los indicadores consolidados de producción, ingresos y rentabilidad.

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Para el tercer trimestre, Ecopetrol había proyectado ingresos de entre $33 billones y $36 billones, Ebitda de $14 billones a $16,5 billones y producción de hasta 750.000 barriles diarios. La última emisión internacional de la petrolera ocurrió en octubre de 2024, en una operación que se aplazó de manera temporal ante la apertura de una investigación del Consejo Nacional Electoral sobre la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

La petrolera se suma a una secuencia reciente de emisiones colombianas: EPM colocó USD 1.000 millones a siete años y el Gobierno colombiano emitió USD5.200 millones a finales de octubre. Las operaciones muestran demanda por deuda de emisores nacionales, aunque las condiciones finales dependen del riesgo, el plazo y la capacidad de pago de cada entidad.

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La venta de acciones de Ecopetrol sería para sanear las finanzas del Estado colombiano - @CeDemocratico/X

Venta de acciones de Ecopetrol

Al mismo tiempo, el Centro Democrático planteó vender una parte de las acciones estatales autorizadas para enajenación.

El expresidente Álvaro Uribe sostuvo que la propuesta de incorporar un gobierno corporativo en los estatutos de Ecopetrol no cuestiona “en absoluto” a la administración actual, sino que busca proteger a la empresa de decisiones futuras y reforzar los criterios para escoger directivos en Ecopetrol, Nueva EPS y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Al respecto, la Unión Sindical Obrera (USO) rechazó la propuesta de una venta parcial y sostiene que Ecopetrol aportó más de $180 billones a la Nación durante los últimos cuatro años mediante impuestos, dividendos y regalías. Para el sindicato, el debate fiscal no debería resolverse mediante la reducción de la participación pública en una empresa que considera estratégica para las finanzas nacionales.

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