Reykon y J Balvin reviven dos décadas de reguetón colombiano en un emotivo encuentro en Bogotá: “Usted fue el que nos mostró por donde era”

En un gesto de admiración, Reykon dedicó unas palabras de agradecimiento y reconocimiento a J Balvin, recordando sus inicios y celebrando su éxito (@movida.urbana/IG)

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La trayectoria de Reykon lo ubica entre los primeros intérpretes colombianos que llevaron el reguetón a las emisoras comerciales del país, en una etapa que antecedió a la proyección internacional de figuras como J Balvin, Maluma y Karol G.

Su recorrido contribuyó a ampliar los espacios comerciales del género producido en Colombia y a preparar el terreno para la generación que luego dominaría las listas globales.

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El sábado 7 de noviembre, la segunda función de su gira No se te olvidó reservó el momento más emotivo de las dos veladas. J Balvin apareció como invitado sorpresa, en un reencuentro que condensó más de dos décadas de historia compartida.

Ante el público y junto a su compañero de generación, Reykon tomó el micrófono para dirigirle unas palabras que recorrieron las redes sociales. “Usted fue el que nos mostró por dónde era, loco”, arrancó Reykon, antes de pedir un momento personal con su invitado.

Y agregó: “Yo conozco personas trabajadoras en esta vida. Loco, su talento y su disciplina, perro, la quisiera yo”, continuó, entre ovación y ovación del público. El discurso escaló hasta una declaración que resumió la historia de dos generaciones: “Ante las adversidades, tú siempre has estado ahí parado como un roble diciendo: ‘Reguetón colombiano tiene una cara y se llama J Balvin’”.

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Reykon durante su primera fecha en el Corazón de Bogotá Arena - crédito Infobae Colombia

Luego vino la memoria más íntima. “Yo no sé si usted se acuerda cuando íbamos a los colegios. Comíamos sandwichito con Tampico”, recordó Reykon, en referencia a los años en que ambos se presentaban en instituciones educativas por una remuneración mínima. “Nosotros nos hicimos, papi, los colegios que tú quieras. Muchos. Muchos. Todos”, cerró, antes de rematar: “Esta gente que está acá, cada una de estas personas, perro, sabe que tú eres el fucking papá”.

La primera noche reunió a J Álvarez, Nio García, Pasabordo y Golpe a Golpe

El viernes 6 de noviembre, Reykon abrió su regreso ante cerca de 14.000 espectadores en El Corazón de Bogotá - Arena. El espectáculo arrancó alrededor de las 9:00 de la noche y se extendió hasta después de la medianoche, con cinco invitados que representaron distintos momentos de su carrera.

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El puertorriqueño J Álvarez, referente del reguetón de su generación, compartió escenario en uno de los momentos más celebrados.

También estuvieron Nio García, el dúo colombiano Pasabordo, Golpe a Golpe —parte de los primeros años del género en el país— y el cantante vallenato Hebert Vargas, cuya participación amplió el espectro musical del show hacia otras raíces de la música popular colombiana.

El paisa recordó cuando cantó junto a Balvin en los diferentes colegios que visitaban durante sus inicios en el reguetón - crédito @reykon/Instagram

La segunda noche también contó con Milo Bvgatti y Kapo, en una función de mayor densidad urbana que la anterior. La aparición de J Balvin en el escenario de su contemporáneo cerró simbólicamente un ciclo que comenzó en los márgenes del reguetón colombiano y que terminó por transformar la industria musical latinoamericana.

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Para Reykon, las dos noches en Bogotá representaron algo más que un regreso: la reivindicación pública de un lugar en la historia que los contratos y los problemas de salud le habían postergado.

Un poco de la historia de Reykon en el reguetón

En 2008, Reykon formó parte del movimiento conocido como La Universidad de la Calle, en el que coincidió con J Balvin y otros exponentes que comenzaban a construir una identidad colombiana dentro de un género dominado entonces por artistas puertorriqueños.

Ese colectivo funcionó como semillero de lo que sería la explosión del urbano colombiano en la década siguiente. Karol G, quien hoy ocupa un lugar de referencia en la música latina, dio sus primeros pasos profesionales como corista de Reykon.

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Reykon fue uno de los pioneros del reguetón en Colombia y quedó para la historia cuando Karol G formaba parte de sus coristas (@karolg/IG y @reykon/IG)

El propio cantante recordó esa etapa en una entrevista concedida en mayo de 2026, en la que destacó el recorrido que había alcanzado la artista desde aquellos años iniciales.