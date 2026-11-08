Colombia

Abogado Jaime Granados cuestionó a la escritora Piedad Bonnet por recordar la condena del coronel (r) Plazas Vega: “Pastorcita mentirosa”

El abogado penalista recordó que el coronel (r) fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia luego de ser condenado por presunta desaparición forzada

Jaime Granados, Luis Alfonso Plazas Vega, Piedad Bonnett (Rodrigo Jimenez-EFE-Álvaro Tavera-Colprensa-Diego Pinedad-Colprensa)
Jaime Granados respondió a Piedad Bonnett en un extenso hilo en la red social X (Rodrigo Jimenez-EFE-Álvaro Tavera-Colprensa-Diego Pinedad-Colprensa)
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La escritora y poeta colombiana Piedad Bonnett se refirió a los 41 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia en su más reciente columna de opinión en El Espectador.

En su texto, la galardonada escritora recordó que el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega fue condenado en 2010 a 30 años de prisión por la supuesta desaparición de 12 personas. El Tribunal Superior de Bogotá confirmó parcialmente la decisión en 2012, pero la Corte Suprema de Justicia la anuló y lo absolvió en 2015.

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“Aunque el coronel Luis Alfonso Plazas Vega fue condenado en 2010 a 30 años de cárcel por la desaparición de 12 personas, la verdad ha llegado lenta y difícilmente, sin que se alcance total justicia y reparación”, indicó Bonnett.

La escritora colombiana Piedad Bonnett recordó que el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega fue condenado en 2010 a 30 años de prisión por la supuesta desaparición de 12 persona (Mauricio Dueñas Castañeda-EFE)
La escritora colombiana Piedad Bonnett recordó que el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega fue condenado en 2010 a 30 años de prisión por la supuesta desaparición de 12 persona (Mauricio Dueñas Castañeda-EFE)

Por ese motivo, el abogado penalista Jaime Granados, conocido por ser el defensor del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el proceso por los presuntos delitos de soborno a testigos y fraude procesal, respondió a Piedad Bonnett desde su cuenta oficial de X. Granados también representó al coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega y presentó el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia en ese proceso.

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El jurista publicó un extenso hilo en la red social X y señaló que Bonnett puede expresar lo que quiera en textos de ficción, un ámbito en el que nadie debe ni puede intervenir.

“Piedad Bonnett puede, como escritora, decir lo que quiera en temas de ficción: es propio de su creación y en ese fuero literario nadie debe ni puede intervenir”, indicó.

Además, indicó que Bonnett puede expresar lo que quiera como columnista, pues, según explicó, goza de libertad de expresión. No obstante, diferenció entre un dato y una apreciación personal.

Jaime Granados (@JGranadosPena-X)
Jaime Granados diferenció entre un dato y una apreciación personal tras la reciente columna de opinión de la escritora Piedad Bonnett (@JGranadosPena-X)

“También puede Piedad Bonnett decir lo que quiera como periodista cuando escribe una columna de opinión: no un dato, sino su apreciación personal porque, afortunadamente existe la libertad de expresión, protegida por la Constitución y el Bloque de Constitucionalidad”, expresó.

Por esa razón, aseveró que Piedad Bonnett, al igual que cualquier otra persona, no puede “cambiar los datos históricos”, “decir mentiras” ni “ocultar la verdad” para sustentar su punto de vista.

“Lo que no puede hacer Piedad Bonnett ni ninguna persona, sea escritora, columnista o quien fuera, es cambiar los datos históricos, decir mentiras u ocultar la verdad para mostrar una opinión”, afirmó.

Según el abogado Jaime Granados, cuando la poeta afirma que el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega fue condenado en 2010 por la presunta desaparición forzada de 12 personas, dice “una verdad a medias”, lo que, a su juicio, equivale a mentir.

“Cuando Piedad Bonnett dice que el CR. Plazas Vega fue condenado por la supuesta desaparición de 12 personas del Palacio de Justicia en 2010, dice una verdad a medias, lo mismo que mentir: esa decisión fue revocada parcialmente años después por el Tribunal Superior de Bogotá”, indicó.

Recordó que el Tribunal Superior de Bogotá redujo el número de personas desaparecidas. Sin embargo, para Granados, el hecho central fue la absolución que la Corte Suprema de Justicia concedió al coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega tras el recurso de casación presentado por su defensa, que él lideró junto con su equipo de abogados.

“Esa Honorable Corte, víctima de los hechos del Palacio de Justicia, que la honra por atenerse a la verdad absolvió al coronel Plazas Vega de los hechos infames que le habían sido enrostrados en la acusación de la fiscal Ángela María Buitrago y de las condenas ya mencionadas”, aseveró.

Por ello, el abogado Jaime Granados sostuvo que el dato relevante es que el coronel (r) Plazas Vega fue absuelto, circunstancia que, según afirmó, le permitió asumir como embajador en Perú y ser absuelto en un juicio civil en Estados Unidos.

Finalmente, Jaime Granados que “reescribir” la historia a “punta de mentiras” es realizar la labor de una “pastorcita mentirosa”.

Jaime Granados (@JGranadosPena-X)
Jaime Granados sostuvo que el dato relevante es que el coronel (r) Plazas Vega fue absuelto (@JGranadosPena-X)

Piedad Bonnett afirmó que recordar la toma y retoma del Palacio de Justicia resulta necesario para mantener presente a cerca de un centenar de víctimas, entre ellas 11 magistrados. La escritora sostuvo que aquellos hechos dejaron una herida persistente en quienes fueron testigos de la tragedia.

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