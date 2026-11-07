Goleada y doblete: la contundente respuesta de Jhon Córdoba a Néstor Lorenzo tras quedar fuera de la convocatoria

Jhon Córdoba anotó un doblete de goles mientras no fue convocado a la selección Colombia - (@jhoncordoba9/Instagram)

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Jhon Córdoba marcó dos goles en la victoria 4-2 de Krasnodar ante CSKA Moscú, por la jornada 14 de la Liga Premier de Rusia, el sábado 7 de noviembre del 2026, un día después de que se confirmara que no integrará la convocatoria de la selección Colombia para los amistosos de noviembre frente a Chile.

Córdoba abrió el marcador a los 16 minutos, cuando recibió un centro de Christian, ganó la posición dentro del área y definió con pierna derecha. Más tarde, a los 82, volvió a aparecer tras otro envío de su compañero brasileño: conectó de cabeza y puso el 4-1 parcial para Krasnodar, que terminó imponiéndose 4-2 en condición de local.

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Lorenzo entregó una nómina de 26 jugadores para los últimos compromisos internacionales del año, pero Córdoba no apareció, tal como había ocurrido en la anterior ventana de septiembre y octubre. Camilo Durán, Camilo Mena y Luis Javier Suárez fueron los tres centro delanteros que llamó el seleccionador por encima del nacido en el Chocó.

Sin embargo, la ausencia no significaría un cierre definitivo de la puerta para el delantero. Javier Hernández Bonnet, periodista de Blu Radio, informó el viernes 6 de noviembre que el cuerpo técnico todavía lo contempla para el próximo ciclo. “Mi fuente me dice que Néstor Lorenzo seguirá teniendo en cuenta a Jhon Córdoba de cara a la Eliminatoria al Mundial 2030, a pesar de que no lo haya tenido en cuenta en las últimas dos convocatorias”.

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Los delanteros colombianos que fueron convocados a la selección por encimad e Jhon Córdoba - (Federación Colombiana de Fútbol)

El doblete de Jhon Córdoba con Krasnodar

El partido ante CSKA Moscú comenzó con una rápida intervención de Córdoba. El atacante aprovechó un centro de Christian, resistió la marca en el área y remató para el 1-0. CSKA igualó a los 35 minutos por medio de Matvey Kislyak, pero Krasnodar recuperó la ventaja antes del descanso con un gol de Joao Batxi.

En el segundo tiempo, Daniil Utkin amplió la diferencia para el conjunto local. Cuando CSKA buscaba mantenerse en partido, Córdoba selló su presentación con un cabezazo al ángulo luego de otro centro de Christian. Kirill Glebov descontó en el tiempo añadido, aunque el resultado ya estaba definido.

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El triunfo dejó a Krasnodar con 26 puntos y en el tercer puesto de la Liga Premier de Rusia, según el balance posterior a la fecha. Córdoba recibió una calificación de 8,5 por su rendimiento, en un encuentro en el que remató seis veces y fue decisivo para que su equipo sostuviera la ventaja.

El doblete llevó al colombiano a seis goles en la temporada. En todas las competiciones, Córdoba acumuló 12 partidos, seis anotaciones y una asistencia con Krasnodar.

El momento del gol de Jhon Córdoba con Krassnodar - (RPL Sky)

El recorrido de Córdoba en la selección Colombia

La relación de Córdoba con la selección absoluta tuvo un primer capítulo en octubre de 2020, cuando recibió su primera convocatoria. Sin embargo, el delantero permaneció en el banco de suplentes y no sumó minutos en esa ventana internacional.

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Su debut oficial con Colombia se produjo el 16 de noviembre de 2023, en un partido de las Eliminatorias Sudamericanas frente a Brasil. Desde entonces, el atacante fue una de las opciones ofensivas consideradas por Lorenzo en un proceso que combinó eliminatorias, Copa América, amistosos y la participación en el Mundial de 2026.

El momento en el que Jhon Córdoba hace las anotaciones de uno de sus dobletes con Krassnodar - (RPL Sky)

Córdoba integró la convocatoria colombiana para esa Copa del Mundo y disputó tres partidos: ante Congo, Portugal y Ghana. Colombia, por su parte, jugó cuatro encuentros en el torneo: los tres de la fase de grupos frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal, además del cruce de dieciseisavos de final contra Ghana.

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El delantero de Krasnodar es una alternativa de área para Lorenzo: puede jugar de espaldas al arco, disputar balones aéreos y finalizar jugadas dentro de la zona de definición. Su doblete ante CSKA Moscú, además, llegó en un momento en el que su ausencia de la convocatoria abrió interrogantes sobre su continuidad en la Tricolor.