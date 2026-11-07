Detroit Pistons vs. Los Angeles Lakers: hora y canal de televisión para ver en Colombia el duelo de la NBA

Detroit Pistons recibirá a Los Angeles Lakeres. Ambos equipos buscarán mantenerse en los puestos altos de la temporada regular de la NBA - crédito Rick Osentoski/Imagn Images vía Reuters y Mark J. Terrill/AP

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Los Detroit Pistons y los Los Angeles Lakers se medirán este domingo 8 de noviembre de 2026, a las 5:00 p. m. (hora de Colombia), en el Little Caesars Arena de Detroit, Míchigan, en un compromiso de temporada regular de la NBA. El encuentro se transmitirá en directo por NBA TV y a través de la plataforma NBA League Pass para Colombia y Sudamérica.

La terna arbitral no había sido confirmada por la liga al cierre de esta nota informativa. Los Lakers comandan la División Pacífico y la Conferencia Oeste con un balance de 8-2, mientras que los Pistons marchan en la cima de la División Central y terceros en el Este con un récord de 6-2.

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Por el lado angelino, el entrenador JJ Redick cuenta con plantel completo tras el regreso de Adou Thiero (cuatro puntos en siete minutos ante Portland, superada su dolencia de rodilla) y del ala-pívot Sandro Mamukelashvili (siete puntos y tres rebotes en 20 minutos, recuperado de su afección física).

Por el lado de los Pistons, sufren las ausencias confirmadas del pívot titular Jalen Duren, apartado por una distensión en el isquiotibial derecho, y del escolta tirador Isaiah Joe, quien no estará disponible debido a una contusión en la cadera derecha.

Cómo vienen ambos equipos al encuentro

Los Lakers encaran su visita a suelo de Míchigan con el ánimo en alza tras hilar cinco triunfos en sus últimas seis presentaciones. En su partido más reciente, el viernes 6 de noviembre, el conjunto californiano derrotó 124-118 a los Portland Trail Blazers en duelo computado para la fase de grupos de la Emirates NBA Cup.

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Aquella velada en el Crypto.com Arena tuvo como epicentro la exhibición de Luka Dončić, quien firmó una de las marcas individuales más elevadas de la campaña al registrar 53 puntos, cinco rebotes y cinco asistencias, respaldado por un 17 de 33 en lanzamientos de campo y un enceste determinante en la pintura a 28 segundos de que sonara la bocina. Austin Reaves fungió como escudero desde el perímetro con 25 puntos.

Los Pistons son uno de los animadores del Este bajo la conducción de Cade Cunningham, tal y como venía sucediendo la temporada pasada. No obstante, en su última salida a la cancha el miércoles 4 de noviembre, cayeron como locales 106-112 ante los Philadelphia 76ers de LeBron James, Joel Embiid, Jaylen Brown y Tyresse Maxey.

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Los de la Ciudad del Motor remaron contra la corriente tratando de remontar una desventaja de 18 unidades en el último cuarto, impulsados por los 27 puntos (siete triples convertidos) de Duncan Robinson, los 26 puntos con 11 asistencias de Cunningham y una cosecha de 17 rebotes de Ausar Thompson, pero no les alcanzó. Detroit llega al choque dominical con tres jornadas completas de descanso para replantear su esquema.

Últimos partidos entre Detroit Pistons y Los Angeles Lakers

Detroit Pistons se impuso en los cuatro últimos partidos que jugó ante los Lakers en temporada regular - crédito David Reginek/Imagn Images

La estadística reciente entre las dos organizaciones se inclina con contundencia hacia los de la ‘Ciudad del Motor’. En los cuatro enfrentamientos precedentes, Detroit se quedó con el festejo en cada ocasión frente a los californianos.

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Durante la temporada 2025-26, los de Míchigan barrieron la serie particular: ganaron 113-110 en casa el 23 de marzo de 2026 y 128-106 de visita en Los Ángeles el 30 de diciembre de 2025. En la campaña previa (2024-25), los Pistons ya habían marcado territorio al triunfar por 117-114 el 23 de diciembre de 2024 y por 115-103 el 4 de noviembre del mismo año, lo que deja a los Lakers con sed de revancha tras acumular cuatro caídas sucesivas en este cruce.

Estos fueron los partidos más destacados entre los Pistons y Lakers

Detroit Pistons ganó dos de las tres series de temporada regular en las que se enfrentó a Los Angeles Lakers. La más reciente fue en 2004 - crédito © Chip Somodevilla/Detroit Free Press via ZUMA Press Wire-The Grosby Group

La rivalidad ostenta un historial de alto voltaje rubricado en las finales de la liga. En 2004, los Pistons de la era “Bad Boys 2.0”, liderados por Chauncey Billups y Ben Wallace, desbarataron a los Lakers plagados de estrellas (Kobe Bryant, Shaquille O’Neal, Karl Malone y Gary Payton) en apenas cinco partidos (4-1), firmando una de las mayores sorpresas en la historia de la competición.

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15 años antes, en 1989, Detroit barrió a la escuadra dorada y púrpura (4-0) para alzar el trofeo Larry O’Brien de la mano de Isiah Thomas. La única conquista de los angelinos frente a su némesis en la postemporada data de 1988, cuando los Lakers del Showtime comandados por Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar y James Worthy se llevó el anillo en siete dramáticos partidos.

En el recuento histórico global, ambas franquicias han disputado 400 compromisos oficiales en la NBA, con supremacía para los Lakers al sumar 240 triunfos por 159 de Detroit. En choques correspondientes a ronda regular, la balanza marca 214 festejos californianos frente a 138 de los Pistons.

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Canal de televisión que transmitirá el partido en Colombia

El enfrentamiento entre Detroit Pistons y Los Angeles Lakers de este domingo 8 de noviembre se transmitirá en Estados Unidos a través de la señal de NBA TV y de manera local por Spectrum SportsNet y TV20/DAZN en Detroit. Para los telespectadores e internautas ubicados en Colombia, la cita de baloncesto norteamericano estará disponible a través de dos vías:

NBA TV (televisión por suscripción mediante operadores con la señal internacional)

NBA League Pass (plataforma oficial de streaming de la liga, previa suscripción)

El salto entre dos tendrá lugar en el Little Caesars Arena, recinto techado con aforo para 20.332 espectadores, inaugurado en septiembre de 2017 en el corazón de Detroit.