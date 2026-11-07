Reykon, al borde de las lágrimas, agradeció a Bogotá porque no olvidó quién es el líder: este fue el homenaje a Yeison Jiménez

Reykon al borde de las lágrimas agradeciéndole a Bogotá, durante su primera presentación en el Corazón de Bogotá Arena. El público continuó cantando su canción a pesar de que él ya había detenido su canto: “Eso no estaba en el libreto, gracias”, dijo el cantante - crédito Infobae Colombia

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La voz de Reykon se quebró por momentos, no tanto por el esfuerzo de un concierto de más de tres horas como por la escena que tenía enfrente: cerca de 10.000 personas cantando canciones que él mismo temía que el tiempo hubiera dejado atrás.

El viernes 6 de noviembre de 2026, en El Corazón de Bogotá-Arena, el artista antioqueño comprobó que su música todavía habita en la memoria de un público dispuesto a responderle verso por verso.

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La primera de las dos fechas de No Se Te Olvidó comenzó alrededor de las 09:00 p. m., después de una previa que dejó al recinto encendido. Cuando Reykon apareció en escena, la fiesta ya estaba en marcha. Él mismo lo notó apenas tomó el micrófono: “Esta gente se levanta tempranito. Tuvieron una fiesta todos aquí antes, con todos los parceros que estuvieron aquí antes. Les pido por favor una fuerte bulla para todos los que estuvieron aquí antes”.

Reykon durante su primera fecha en el Corazón de Bogotá Arena - crédito Infobae Colombia

La ovación fue inmediata. Reykon agradeció a quienes habían calentado el ambiente antes de su salida y reconoció que esa energía cambió el punto de partida de la noche. “Gracias a ellos teníamos ya una rumba toda prendida cuando nosotros salimos, entonces pues imagínate”, dijo, antes de detenerse a mirar las tribunas, el campo y las pantallas encendidas.

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Entonces llegó una confesión que marcó el tono del concierto. “Darles las gracias por estar esta noche aquí. Hoy inició un tour de mi vida que a mí se me había olvidado, ¿me entienden?”. La respuesta del público fue tan fuerte que el cantante tuvo que esperar unos segundos. “Pero lo más importante era que a ustedes no se les olvidó”.

Reykon y el momento en el que subió a una espectadora de su primera fecha, en el Corazón de Bogotá Arena, para tomarse una copa de vino - crédito Infobae Colombia

El miedo antes de volver a Bogotá

El concierto abrió con La Santa, una de las canciones más reconocidas de Reykon como solista. Desde ese primer golpe de reguetón, el público sostuvo una noche construida con temas de distintas etapas de su carrera, entre ellos Te gateo, Mi señorita, Secretos y Tu cuerpo me llama, con la que cerró la presentación después de la medianoche.

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Pero detrás del repertorio había una preocupación que el artista no ocultó. Llenar dos fechas consecutivas en Bogotá no era para él un dato más de producción ni una cifra para celebrar desde la distancia. Era una presión que cargó antes de subir al escenario. “Me azaraba no llegar a este Movistar, eso me tenía azarado hasta la chimba y yo dije: ‘¿Yo qué voy a hacer, Dios mío? Otra operación donde eso no salga como lo tenemos planeado’”.

La ansiedad, sin embargo, se transformó en alivio cuando el recinto respondió. Reykon levantó la mirada, escuchó a los asistentes cantar y atribuyó el resultado a su fe. “Pero mi Diosito es muy grande y dejó que todo pasara como tenía que pasar”, expresó. Para un artista que habló de canciones hechas hace 15 o 16 años, la escena tenía un peso distinto: no era solo una multitud, sino la prueba de que su historia musical seguía viva.

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Reykon y los invitados que tuvo en su primera fecha de presentación en el Corazón de Bogotá Arena, el viernes 6 de noviembre del 2026: Pasabordo, Nio García, Hebert Vargas y Golpe a Golpe fueron algunos de ellos - crédito Infobae Colombia

El homenaje a Yeison Jiménez y las palabras a su familia

La noche también tuvo espacio para la emoción compartida. Pasabordo se sumó al espectáculo con un homenaje a Yeison Jiménez, en uno de los momentos más sensibles de un concierto que mezcló reguetón, vallenato y recuerdos de la música colombiana. Golpe a Golpe, Nio García, Hebert Vargas y J Álvarez también participaron como invitados.

En medio de los aplausos, Reykon habló de su familia, de sus padres y de su hermana. No fue un discurso calculado: fueron frases que salieron entre pausas, con el público siguiendo cada palabra. “Que usted va a volver a ver a un hombre. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo ya me escucho cómo me levanto todos los días, mi hermanita yo aquí guiándola”.

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Pasabordo, el dúo musical colombiano, y su homenaje a Yeison Jiménez al entrar como invitados en la presentación de Reykon en el Corazón de Bogotá Arena durante su primera fecha - crédito Infobae Colombia

Después evocó los comienzos y la experiencia de crecer sin dinero. “Ahora empezamos también, digamos que nosotros tuvimos un impacto, pues un poco más, así que, que fue lo más sufrido, pero los que nacimos sin platica sabemos cómo es vivir ahí abajo, ¿sí me entiende?”. La arena respondió con una ovación que interrumpió sus palabras.

Reykon cerró esa reflexión con una frase dirigida a Dios: “Gracias por los caminos de la vida, no son todos”. No terminó la idea. No hizo falta. La gente completó el silencio con gritos, aplausos y canciones. El sábado 7 de noviembre de 2026 tendrá su segunda presentación en Bogotá, pero la primera noche ya dejó una imagen difícil de separar de su gira: un cantante con miedo de no ser recordado y miles de personas respondiéndole que nunca se les olvidó.

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