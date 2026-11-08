Así fue la primera reunión por la Ley de Rescate: congresistas revelaron acuerdos y diferencias con el Gobierno

El vicepresidente José Manuel Restrepo, ministros del Gobierno y congresistas de las comisiones económicas participaron en el primer encuentro para discutir la Ley de Rescate. - crédito @honohenriquez/X

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La primera reunión entre el Gobierno nacional y los integrantes de las comisiones económicas de Senado y Cámara para discutir la Ley de Rescate terminó con señales de acercamiento, aunque también con diferencias sobre las medidas tributarias que contempla el proyecto. Este sábado 7 de noviembre, después del encuentro realizado en Barranquilla, congresistas del Centro Democrático entregaron sus balances y revelaron los planteamientos que presentaron al Ejecutivo.

Uno de los primeros en pronunciarse frente a los medios fue el senador Carlos Meisel, que aseguró que la bancada no tiene una posición inamovible frente a la iniciativa y que su prioridad es encontrar alternativas que permitan atender la situación fiscal sin afectar el bolsillo de los ciudadanos.

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“No tenemos en particular una línea roja. Hay que salvar es al país y también al bolsillo de los ciudadanos. Entonces hay que conjugar esas dos necesidades”, afirmó.

El congresista agregó que durante la reunión presentaron al Gobierno los puntos que previamente habían divulgado en redes sociales y señaló que sus propuestas fueron expuestas de manera respetuosa, teniendo en cuenta que existe un problema fiscal que requiere soluciones.

Por su parte, la representante a la Cámara Hilda Gutiérrez señaló que la colectividad presentó sus preocupaciones y una alternativa para modificar la iniciativa. Sin embargo, reiteró su rechazo a que el ajuste fiscal implique nuevos impuestos sobre productos esenciales.

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“Respaldamos la austeridad del Estado, pero no que el ajuste fiscal termine pagándolo el bolsillo de los colombianos. Nuestra posición es clara: sí a reducir el gasto público, NO a gravar con IVA productos esenciales de la canasta familiar”, manifestó.

Hilda Gutiérrez aseguró que la bancada presentó alternativas para modificar el proyecto y reiteró que no respalda el aumento del IVA a productos esenciales de la canasta familiar. - crédito @HildaGutiCD/X

El representante Yamit Hurtado también destacó el ambiente del encuentro y aseguró que hubo disposición para discutir los puntos en los que existen diferencias entre el Gobierno y los congresistas.

“Vemos un ambiente de conciliación, de contexto, de acuerdos. Hay cosas en que estamos de acuerdo, hay cosas en que no estamos de acuerdo, pero ya se comienzan las mesas técnicas a discutir esta ley de rescate”, expresó en un video publicado en sus redes sociales.

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Hurtado agregó que la bancada continuará defendiendo medidas que no incrementen los costos para las familias colombianas.

El representante a la Cámara señaló que hubo disposición para alcanzar acuerdos con el Gobierno, aunque reconoció que persisten diferencias sobre algunos puntos del proyecto. También aseguró que la bancada buscará proteger el bolsillo de los colombianos. - crédito @YamitNoeHurtado/X

Honorio Henríquez expuso las propuestas del Centro Democrático

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, también entregó su balance de la reunión y señaló que el propósito de las conversaciones es encontrar soluciones para recuperar las finanzas públicas, proteger el bolsillo de los ciudadanos y garantizar la inversión.

En su primer pronunciamiento, el congresista confirmó que el Centro Democrático compartió con el Gobierno sus primeras observaciones frente al proyecto y reiteró que existe resistencia al aumento del IVA por sus posibles efectos sobre la canasta familiar, el campo, las familias cafeteras, el acceso a internet, las energías renovables y el turismo.

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Asimismo, insistió en que el Congreso debe contar con garantías para desarrollar un debate amplio sobre la iniciativa.

En otro mensaje, Henríquez se refirió a los impuestos sobre los seguros privados de salud y respaldó la solicitud de dar un tratamiento especial a este sector.

“La crisis en el sistema de salud que dejó el gobierno anterior obligó a un mayor gasto de bolsillo de los colombianos que pasó del 15% al 26%. También duplicó el número de seguros privados, se estima inconveniente subir el IVA a estos seguros que está en el 5%”, escribió.

En un tercer pronunciamiento, el presidente del Senado detalló otras propuestas presentadas al Ejecutivo. Entre ellas mencionó el IVA y el impuesto al consumo para vapeadores, cigarrillos, tabaco y sus derivados, así como para vehículos eléctricos e híbridos.

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También planteó revisar los impuestos a los licores y la cerveza para evitar afectaciones a las rentas departamentales; proteger las tiendas de barrio frente a nuevos gravámenes y revisar la tributación de los juegos de suerte y azar y las plataformas.

La propuesta del partido incluye, además, cobrar IVA a los paquetes de compras digitales inferiores a 200 dólares y establecer aranceles para productos provenientes de países con los que Colombia no tenga acuerdos comerciales.

Finalmente, Henríquez señaló que la bancada busca mantener la devolución del IVA a los hogares más pobres mediante mecanismos como la cantidad presuntiva, que facilitarían el acceso al beneficio sin exigir factura electrónica.

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Honorio Henríquez presentó las propuestas del Centro Democrático, entre ellas revisar los impuestos a licores, cerveza y juegos de azar, proteger las tiendas de barrio y mantener la devolución del IVA a los hogares más pobres. - crédito @honohenriquez/X

Qué propone el borrador del Centro Democrático sobre la Ley de Rescate

Los pronunciamientos de los congresistas se conocen después de que el Centro Democrático divulgará sus observaciones sobre el proyecto en un documento preliminar fechado el 7 de noviembre de 2026.

En el texto, la colectividad manifestó que comparte el diagnóstico del Gobierno sobre la situación económica del país, pero planteó modificaciones en diferentes componentes de la iniciativa.

Uno de los principales reparos está relacionado con el aumento del IVA del 5% al 19% en determinados bienes y servicios. El partido advirtió sobre los posibles efectos en productos de la canasta familiar y actividades agropecuarias, entre ellas la compra y venta de animales vivos, el uso de maquinaria, los fertilizantes y los agroquímicos.

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También expresó preocupación por el gravamen al café, debido a sus posibles efectos sobre las 500.000 familias cafeteras, y por el IVA del 19% que se propone para el servicio de internet en los estratos 1, 2 y 3.

El documento menciona igualmente las plataformas de inteligencia artificial, los paneles solares y los servicios turísticos entre los sectores que, según la bancada, podrían verse afectados por los cambios tributarios.

En materia de salud, el Centro Democrático considera inconveniente aumentar del 5% al 19% el IVA de los seguros privados. Además, cuestionó el incremento de tres puntos porcentuales en la cotización a cargo de los trabajadores independientes y planteó que cualquier aumento de las cotizaciones de salud para los empleadores esté acompañado de alivios en otros impuestos.

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Las diferencias sobre tiendas de barrio, licores y cerveza

Otro de los asuntos incluidos en el borrador es la situación de las tiendas de barrio. La colectividad manifestó su preocupación por los nuevos gravámenes a las bebidas endulzadas con edulcorantes, que se sumarían a los impuestos existentes sobre bebidas azucaradas y alimentos procesados.

Para sustentar su posición, el documento cita cifras de Fenaltiendas sobre los establecimientos comerciales, sus ventas y los posibles efectos de nuevos impuestos. También recoge datos de Fenalco relacionados con el cierre de tiendas.

En cuanto a los licores y la cerveza, el partido advirtió que los incrementos tributarios contemplados en el proyecto podrían afectar los ingresos de los departamentos. Según las cifras incluidas en el documento, los gravámenes a los licores aumentarían un 80% y los de la cerveza un 160%.

La bancada también pidió revisar los impuestos a los juegos de suerte y azar y a las plataformas, al considerar que mayores cargas podrían incentivar la informalidad y reducir el recaudo.

El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez expone en un pronunciamiento en video una propuesta elaborada por el partido Centro Democrático sobre la situación económica del país. Uribe plantea la reducción del tamaño del Estado, medidas de austeridad y una normativa tributaria enfocada en estimular el crecimiento económico para financiar programas sociales (Prensa Centro Democrático)

Centro Democrático pidió más austeridad y cambios en el impuesto de renta

Las observaciones de la colectividad también se extienden al gasto público y al impuesto de renta.

Sobre las empresas, el documento plantea dudas frente a la reducción de la tarifa de renta, debido a que el incremento de las cargas parafiscales podría neutralizar el beneficio.

En el caso de las personas naturales, cuestiona la tarifa marginal máxima del 39% y la reducción de beneficios tributarios, entre ellos las deducciones por personas dependientes y los intereses de créditos de vivienda.

Frente al gasto público, el partido considera que los recursos que se obtendrían mediante las medidas de austeridad serían insuficientes en comparación con el recaudo total esperado por el Gobierno.

Por esa razón, propuso avanzar en la eliminación y fusión de entidades estatales, especialmente aquellas que duplican funciones o que considera innecesarias. También pidió que las facultades para adelantar una reforma del Estado no excluyan entidades y que se establezca un porcentaje mínimo de ahorro.

El documento incluye, además, propuestas para mejorar la recuperación de cartera de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), mediante descuentos adicionales y mecanismos que también puedan aplicar las entidades territoriales.

Cuándo debe aprobarse la Ley de Rescate

La reunión de Barranquilla contó con la participación del vicepresidente José Manuel Restrepo, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, además de integrantes de las comisiones económicas de Senado y Cámara.

No asistieron el presidente Abelardo de la Espriella ni representantes de la oposición en el Congreso, debido a que no fueron invitados al encuentro.

Tras esta primera jornada, los congresistas anunciaron el inicio de mesas técnicas para discutir los puntos de la iniciativa en los que existen acuerdos y diferencias.

El Gobierno tiene plazo hasta el 16 de diciembre para conseguir la aprobación de la Ley de Rescate en el Legislativo, además de la posibilidad de contar con días adicionales mediante sesiones extraordinarias.