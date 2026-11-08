Accidente en la vía Bogotá–Mesitas dejó dos motociclistas heridos tras choque con bus y carro particular

Organismos de emergencia atendieron a los dos motociclistas lesionados en el sector del parador La Esmeralda. - crédito Suministrada a Blu Radio

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Un accidente de tránsito en la vía Bogotá–Mesitas dejó dos motociclistas lesionados durante el sábado 7 de noviembre, luego de un choque en el que estuvieron involucrados un bus de la empresa Tequendama y un vehículo particular. La emergencia se registró a la altura de la parte baja del parador La Esmeralda, donde llegaron los organismos de socorro para atender a los afectados.

De acuerdo con la información preliminar reportada por Blu Radio, uno de los motociclistas presentaría posibles fracturas de cadera y fémur y recibía atención por parte del personal médico y los organismos de emergencia presentes en el lugar. Hasta el momento del reporte, no se tenía conocimiento de víctimas fatales.

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Según las primeras versiones, los dos motociclistas chocaron contra el bus y el automóvil particular. Sin embargo, las circunstancias exactas del accidente todavía no habían sido establecidas.

Autoridades adelantan el croquis del accidente en la vía Bogotá–Mesitas

Tras la emergencia, las autoridades comenzaron a realizar el respectivo croquis para establecer cómo ocurrió el siniestro vial y determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión.

Por ahora, no se cuenta con un reporte oficial que permita precisar las causas del accidente ni conocer más detalles sobre el estado de salud de los dos motociclistas.

La información preliminar señala que uno de los afectados habría sufrido lesiones que comprometerían la cadera y el fémur, mientras que del segundo motociclista no se entregaron detalles específicos sobre la gravedad de sus heridas.

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Las autoridades adelantan el procedimiento para establecer cómo ocurrió la colisión y determinar las circunstancias del siniestro. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Volcamiento de un vehículo particular en la avenida Las Palmas de Medellín

Otro accidente de tránsito se reportó durante la tarde del mismo sábado 7 de noviembre, pero en Medellín. De acuerdo con información de El Tiempo, un vehículo particular de color plateado terminó volcado sobre la avenida Las Palmas, en el sector de Cocorollo, en la vía que comunica a la capital antioqueña con el Oriente de Antioquia.

En imágenes difundidas en redes sociales se observa el automóvil completamente volcado sobre el carril derecho. Alrededor del vehículo aparecen varias personas que se acercaron para verificar lo ocurrido y, aparentemente, auxiliar a sus ocupantes.

La posición del automóvil afectó la circulación por este corredor vial, pues otros conductores tuvieron que utilizar el siguiente carril para continuar su recorrido. La situación ocasionó congestión y demoras en el sector.

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Hasta el momento de la información publicada por el medio, no se conocían datos oficiales sobre posibles personas lesionadas ni las causas que provocaron el volcamiento.

Un automóvil particular terminó volcado sobre el carril derecho de la avenida Las Palmas, en Medellín, y afectó la movilidad. - crédito captura de video

Incendio de un vehículo en la avenida NQS con calle 92 en Bogotá

En Bogotá también se reportó una emergencia durante la tarde del sábado. Un vehículo particular se incendió en la avenida NQS con calle 92, en sentido norte-sur, en la localidad de Chapinero.

La Secretaría Distrital de Movilidad confirmó el incidente a través de sus canales oficiales y advirtió sobre la situación en este corredor vial. La entidad informó que unidades de emergencia se desplazaron para atender la novedad y pidió a los conductores transitar con precaución.

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“Novedad vial en la localidad de Chapinero. Se reporta incendio vehicular en la av. NQS con Calle 92, sentido Norte - Sur. Unidades de emergencia atienden la novedad. Transita con precaución por el sector”, señaló la Secretaría.

Un video difundido en redes sociales mostró el momento en que del automóvil, que estaba detenido a un costado de la calzada y tenía el baúl abierto, comenzó a salir una columna de humo.

La emergencia se registró en la avenida NQS con calle 92, en Bogotá, donde unidades de emergencia atendieron la conflagración. - crédito redes sociales

En la grabación se observa cómo el humo aumenta y se extiende sobre parte de la vía y las edificaciones cercanas. Posteriormente, se distinguen llamas en la zona inferior trasera del vehículo.

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En las imágenes también aparecen varias personas que se acercan al automóvil para verificar lo ocurrido. A pocos metros se observa una motocicleta estacionada.

El registro audiovisual permite identificar el desarrollo de la emergencia, aunque no establece qué provocó la conflagración. Hasta el momento, no se habían establecido las causas del incendio ni se había informado sobre posibles personas lesionadas o daños adicionales.