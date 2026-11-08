Ana María Vesga presentó a Gloria Prado como nueva viceministra de Salud y le dedicó un mensaje de bienvenida

Ana María Vesga presentó a Gloria Prado como nueva viceministra de Salud Pública y Prestación de Servicios. - crédito @AnaVesga_G/X

Guardar

La ministra de Salud, Ana María Vesga, presentó a Gloria Nayibe Prado Pino como nueva viceministra de Salud Pública y Prestación de Servicios, luego de que el Gobierno nacional oficializara su nombramiento mediante el Decreto 1620 del 28 de octubre de 2026.

A través de sus redes sociales, la jefe de la cartera le dio la bienvenida a la funcionaria y destacó su incorporación al equipo del Ministerio de Salud, especialmente por su compromiso con las regiones y el fortalecimiento de la gestión sanitaria.

PUBLICIDAD

“Bienvenida Dra Gloria Prado al Vicesalud. Otra entusiasta mujer que se une al equipo de MinSalud con el compromiso de tender puentes con todas las regiones y fortalecer la gestión en salud en todos sus niveles”, escribió Vesga.

El mensaje estuvo acompañado de una fotografía de ambas funcionarias. Por su parte, las cuentas oficiales del Ministerio de Salud también publicaron un mensaje para anunciar la llegada de Prado Pino.

“Damos la bienvenida a la Dra. Gloria Prado, nueva viceministra de Salud Pública y Prestación de Servicios. Su llegada suma al compromiso de este Ministerio con los territorios y con la construcción de la Patria Milagro”, señaló la entidad.

PUBLICIDAD

La directora general del Instituto Nacional de Salud (INS), Zulma Cucunubá, también reaccionó al nombramiento y manifestó la disposición de la institución para trabajar con la nueva funcionaria.

“Bienvenida Viceministra! Gran noticia para la salud pública. Desde INS listos para hacer equipo”, expresó en sus redes sociales.

Ana María Vesga, el Ministerio de Salud y Zulma Cucunubá celebraron la llegada de Gloria Prado al equipo de la cartera. - crédito X

¿Quién es Gloria Prado Pino, nueva viceministra de Salud?

Gloria Nayibe Prado Pino es médica egresada de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas y nació en Quibdó, Chocó. En 2019 obtuvo una maestría en Ciencias Médicas en Salud Global (Master of Medical Sciences in Global Health Delivery) de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Su trayectoria profesional comenzó en el departamento del Chocó, donde trabajó en una unidad médica móvil del Hospital Local Ismael Roldán Valencia, con atención a comunidades ribereñas y habitantes de sectores periféricos con dificultades para acceder a servicios médicos.

Posteriormente, participó en iniciativas de telemedicina en Quibdó y formó parte del equipo médico de la Unidad de Cuidados Intensivos de adultos del Hospital El Tunal, en Bogotá.

En el ámbito académico, ha estado vinculada a proyectos de investigación relacionados con la salud pública. Entre sus publicaciones se encuentra un artículo sobre el papel de la telemedicina durante la pandemia de COVID-19 en Colombia, registrado en PubMed.

PUBLICIDAD

Su experiencia también incluye trabajos comunitarios relacionados con la equidad en salud, la nutrición infantil y la reducción de la mortalidad materna en el Pacífico colombiano.

Gloria Nayibe Prado Pino: La médica chocoana cuenta con una maestría en Salud Global de la Universidad de Harvard y experiencia en la Secretaría de Salud del Chocó. - crédito @drpradopino/X

Gloria Prado fue secretaria de Salud del Chocó durante la pandemia

En mayo de 2020, Prado Pino fue nombrada secretaria de Salud del Chocó, durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Desde ese cargo participó en la coordinación de las acciones departamentales de prevención, control y mitigación de la pandemia.

Su designación coincidió con las dificultades que enfrentaba el departamento en materia de capacidad hospitalaria, disponibilidad de personal médico y atención de pacientes que requerían servicios especializados.

La médica estuvo al frente de esa dependencia hasta julio de 2020, cuando fue aceptada su renuncia. Su experiencia en la administración departamental se suma a su trabajo en atención hospitalaria e investigación.

PUBLICIDAD

¿Qué establece el decreto que oficializó su nombramiento?

El Decreto 1620 del 28 de octubre de 2026, expedido por la Presidencia de la República, formalizó el nombramiento ordinario de Gloria Prado Pino como viceministra de Salud Pública y Atención Primaria del Ministerio de Salud y Protección Social.

La disposición también establece la terminación del encargo que venía desempeñando Diana Julieta Díaz Castellanos, una vez se produzca la posesión de la nueva funcionaria.

Desde esta dependencia, Prado Pino tendrá a su cargo la coordinación de políticas y estrategias relacionadas con la prevención de enfermedades, la vigilancia epidemiológica, la atención primaria y el fortalecimiento de los servicios de salud en Colombia.

PUBLICIDAD

Su llegada al Ministerio se produce después de su experiencia en el sector hospitalario, la investigación y la administración sanitaria del Chocó.