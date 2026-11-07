Cayeron alias Ratón y Costeño, señalados del homicidio del policía Jamilton Andrés Santa en Medellín: “Hay que darles duro”

El alcalde Federico Gutiérrez confirmó los hechos - crédito @FicoGutierrez/X

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó este sábado7 de noviembre de 2026, a través de sus redes sociales, la captura de “Ratón” y “Costeño”, señalados por el asesinato del patrullero Jamilton Andrés Santa Aguirre.

La vida del uniformado de 27 años fue arrebatada durante un procedimiento policial en el centro de la ciudad durante la madrugada del miércoles, 4 de noviembre.

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“Ya fueron capturados los asesinos de Hamilton Andrés Santa, nuestro policía que fue asesinado esta semana en el centro de la ciudad. Ya cayeron esos dos bandidos de alias Ratón y el Costeño”, confirmó el mandatario local.

El patrullero fue atacado cuando participaba en un operativo policial de respuesta a un sicariato - crédito @ManuelVillaMe/X

Según Gutiérrez, las detenciones fueron resultado de labores conjuntas de la Policía nacional y la Fiscalía General de la Nación, que incluyeron un riguroso análisis de grabaciones de cámaras de seguridad que permitieron identificar y ubicar a los sospechosos.

El homicidio del patrullero Santa Aguirre ocurrió en medio de una reacción policial a un ataque sicarial que dejó un saldo de, inicialmente, dos personas muertas en el centro de Medellín.

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Una patrulla que estaba cerca del lugar inició la persecución de los presuntos responsables. Durante el procedimiento, los hombres armados dispararon contra los uniformados e hirieron al policía, que murió a causa de las lesiones.

De acuerdo con la información conocida, una de las víctimas del doble homicidio tenía antecedentes judiciales. Las primeras hipótesis de las autoridades sobre el epidosio de violencia apuntan a una confrontación entre organizaciones criminales por el control de actividades de microtráfico en el sector.

El uniformado estaba realizando tareas de persecución cuando recibió disparos mortales - crédito Policía Metroplolitana de Medellín

La Alcaldía busca identificar a toda la estructura criminal

Pese a las detenciones y eventuales judicializaciones, el alcalde antioqueño anunció que la investigación continuará para establecer quiénes integran y dirigen la organización que estaría detrás de los hechos.

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“Mi instrucción va más allá de coger simplemente a los sicarios que le quitaron la vida a Hamilton Andrés. Es desarticular completica esa estructura criminal que opera en esa zona de la ciudad”, sostuvo.

El mandatario agregó que las autoridades no detendrán las operaciones con la captura de alias “Ratón” y “Costeño”.

Los dos hombres capturados deberán ser puestos a disposición de las autoridades judiciales, que definirán su situación procesal dentro de la investigación por el crimen del patrullero Jamilton Andrés Santa Aguirre.

El patrullero perdió la vida por la gravedad de sus heridas - crédito @aleomanao/X

“Aquí no íbamos a descansar hasta dar con los responsables (...) y que se den cuenta el error que cometen cuando se meten con uno de los integrantes de nuestra fuerza pública. Vamos con toda”, concluyó.

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Envían a prisión a cuatro señalados por el asesinato de dos policías en Betulia, Antioquia

De manera paralela, las autoridades confirmaron que auatro presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron enviados a prisión por su presunta participación en el asesinato de dos subintendentes de la Policía Nacional en Betulia, Antioquia.

El doble crimen ocurrió el 9 de noviembre de 2025 en el corregimiento Altamira, en el Suroeste antioqueño, y las autoridades lo relacionan con el denominado plan pistola contra la fuerza pública.

Los subintendentes Wilder Ovidio Gallego Sepúlveda y Edwin Danilo Chamorro Bastidas realizaban tareas de vigilancia y patrullaje en Altamira cuando fueron atacados con armas de largo alcance, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación.

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Alias Caliche, señalado como coordinador de sicarios, cayó en Antioquia junto a los integrantes conocidos como Pachito, Valeria y Lina - crédito @ABDELAESPRIELLA / X

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Yonathan Enrique Vega Arteaga, Valeria Higuita Ortiz, alias “La Mona”, Edison David Bravo Fierro, alias “Yerbal” o “Pachito”, y Lina Marcela Restrepo Vélez.

Las pesquisas señalan que Vega Arteaga habría integrado el grupo armado que participó de forma directa en el homicidio de los uniformados. La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.

Alias “La Mona”, enfrenta los mismos cargos. Según los elementos recopilados por el ente acusador, la mujer habría usado un teléfono celular y un radio de comunicaciones para transmitir a otros integrantes de la organización la ubicación de los dos policías antes del ataque.

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Vega Arteaga y Higuita Ortiz no aceptaron los delitos imputados durante las audiencias preliminares. Edison David Bravo Fierro y Lina Marcela Restrepo Vélez también fueron judicializados por concierto para delinquir agravado.