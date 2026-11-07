Colombia

Director de Indepaz hizo advertencia tras masacre de una madre y sus dos hijas en Toro, Valle del Cauca: “Una respuesta urgente”

Leonardo González Perafán informó que, durante la administración de Abelardo de la Espriella, ya se han registrado seis masacres

Leonardo González, director de Indepaz, advirtió que persisten graves escenarios de violencia en el departamento del Valle del Cauca, tras asesinato de tres mujeres en Toro (@AnaPaolaGarciaU/X - @leonardonzalez/X - Imagen Ilustrativa Infobae)
Leonardo González, director de Indepaz, advirtió que persisten graves escenarios de violencia en el departamento del Valle del Cauca, tras asesinato de tres mujeres en Toro (@AnaPaolaGarciaU/X - @leonardonzalez/X - Imagen Ilustrativa Infobae)
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El director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Leonardo González Perafán, se refirió a la masacre que se registró el 6 de noviembre de 2026 en Toro, Valle del Cauca, que dejó un saldo de tres víctimas. Se trata de tres mujeres de una misma familia (una madre y sus dos hijas), identificadas como Yarlin Andrea Muñoz Gutiérrez, Sulisney Muñoz Gutiérrez y María del Carmen Gutiérrez.

Las víctimas fueron atacadas por hombres armados que llegaron a la vivienda donde se encontraban y les dispararon de manera indiscriminada. “Las circunstancias y los responsables de este hecho deben ser plenamente esclarecidos”, indicó el director de Indepaz en declaraciones compartidas por Blu Radio.

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Por otro lado, informó que, con este hecho violento, ya se contabilizan 104 masacres en Colombia, perpetradas en lo corrido de 2026. De la totalidad, 24 se han presentado durante la administración del presidente Abelardo de la Espriella, que inició el 7 de agosto de 2026.

Ya se contabilizan 104 masacres en Colombia, perpetradas en lo corrido de 2026 (Colprensa)
Ya se contabilizan 104 masacres en Colombia, perpetradas en lo corrido de 2026 (Colprensa)

En el Valle del Cauca, el número de masacres ya asciende a seis desde el inicio del mandato del nuevo jefe de Estado y a 14 en lo corrido del año.

El director de Indepaz afirmó que las cifras y lo ocurrido con las tres víctimas en el municipio de Toro encienden las alarmas debido a la situación de orden público que se registra en el departamento del Valle del Cauca. En consecuencia, advirtió que la ciudadanía requiere de medidas de protección efectivas.

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Una situación que evidencia la persistencia de graves escenarios de violencia en el departamento del Valle del Cauca. La protección de la población civil y las acciones para contener estas dinámicas de violencia requieren una respuesta urgente e integral”, precisó.

El instituto indicó que en el municipio de Toro existen disputas por el control territorial y por economías ilícitas como el narcotráfico. “Estas dinámicas pueden generar homicidios, amenazas y extorsiones, además de afectar la seguridad de la población civil. La Defensoría del Pueblo ha advertido sobre la persistencia y el agravamiento de estas disputas en el municipio y en localidades cercanas”, precisó.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
En Toro, Valle del Cauca, operan el Frente Adán Izquierdo del Bloque Isaías Pardo, Los Flacos y grupos delincuenciales de carácter local (AFP)

En la zona operan distintas estructuras armadas, aunque por el momento se desconoce si alguna de ellas es responsable de la masacre. De acuerdo con Indepaz, esas organizaciones criminales son el Frente Adán Izquierdo del Bloque Isaías Pardo, Los Flacos y grupos delincuenciales de carácter local.

Lo sucedido generó indignación en el país político colombiano. Algunos congresistas se pronunciaron al respecto y solicitaron a las autoridades poner la lupa sobre lo ocurrido, con el fin de esclarecer el crimen y evitar que casos similares se sigan presentando en el departamento.

Entre las personas que reaccionaron se encuentra la senadora Ana Paola García. En una publicación en su cuenta de X, la legisladora rechazó los hechos de violencia y exigió a las autoridades competentes adelantar las respectivas investigaciones e identificar y capturar a los hombres que estuvieron detrás del crimen.

La senadora Ana Paola García Soto rechazó el asesinato de una madre y sus dos hijas en Toro, Valle del Cauca (@AnaPaolaGarciaU/X)
La senadora Ana Paola García Soto rechazó el asesinato de una madre y sus dos hijas en Toro, Valle del Cauca (@AnaPaolaGarciaU/X)

“Rechazo categóricamente el asesinato de una madre y sus dos hijas en Toro, Valle del Cauca. María del Carmen, Yarlin Andrea y Sulisney merecen justicia. Este crimen no puede quedar en la impunidad. Exijo a las autoridades celeridad para capturar a los responsables”, señaló.

Al igual que la legisladora García, el congresista Juan Carlos Garcés Rojas rechazó públicamente el asesinato de las tres víctimas y advirtió que no se puede normalizar la violencia en el territorio. Insistió en la necesidad de que la vida de las mujeres sea protegida y exigió medidas de protección para la ciudadanía.

El congresista Juan Carlos Garcés Rojas pidió que se investigue el asesinato de las tres mujeres en Toro, Valle del Cauca (@GarcesRojasJuan/X)
El congresista Juan Carlos Garcés Rojas pidió que se investigue el asesinato de las tres mujeres en Toro, Valle del Cauca (@GarcesRojasJuan/X)

“Hago un llamado a las autoridades para que se adelanten todas las investigaciones necesarias, se identifique y capture a los responsables y se refuercen las medidas de seguridad en el norte del Valle. A las familias de las víctimas, mi solidaridad y acompañamiento en este momento de profundo dolor ¡Ni una vida más arrebatada por la violencia! Las mujeres merecen vivir libres, seguras y sin miedo”, indicó.

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