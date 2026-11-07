Cuestionan la labor de la fiscal Luz Adriana Camargo por cifras que advierten caída en la tasa de esclarecimiento de homicidios

Los datos indican que la tasa de esclarecimiento de los homicidios bajo el liderazgo de la fiscal Camargo cayó en todos los casos y en aquellos en los que no hubo capturados en flagrancia (Luisa González/Reuters)

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La labor de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, está siendo cuestionada debido a cifras que evidencian que la tasa de esclarecimiento de los homicidios se ha reducido durante su tiempo de liderazgo. Una de las personas que puso en duda su trabajo es la exsenadora y excandidata presidencial Paloma Valencia.

A través de una publicación en su cuenta de X, indicó que “la fiscal Camargo parece haber destruido la capacidad de la fiscalía (sic)”.

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La excandidata Paloma Valencia cuestionó el trabajo de la fiscal Luz Adriana Camargo (@PalomaValenciaL/X)

Los datos que no favorecen a la fiscal General

Su crítica está basada en información presentada por el investigador de la facultad de Economía de la Universidad de Los Andes y coeditor del Journal of Development Economics Daniel Mejía.

“Uno de los principales indicadores para medir la labor de las Fiscalías en el mundo es la tasa de esclarecimiento. La definición más sencilla y minimalista de la tasa de esclarecimiento es la fracción de noticias criminales que ingresan a la fiscalía por un delito dado y que, tras 3, 6, 9 y 12 meses (o más, si uno quiere) han llegado a imputación de cargos”, explicó.

Con base en ello, el experto dio a conocer la evolución en el tiempo de la tasa de esclarecimiento de homicidios en Colombia durante los últimos 18 - 20 años, a tres, seis, nueve y 12 meses. Según la gráfica que compartió —elaborada con datos oficiales de la Fiscalía y de prensa—, bajo el liderazgo de Luz Adriana Camargo (2024-2025) la tasa de esclarecimiento presentó una caída importante en todos los indicadores, mientras que, cuando Francisco Barbosa fungió como fiscal General de la Nación (2020-2024), la tasa se mantuvo en su mayoría en los niveles más altos.

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Los datos adjudicados a Luz Adriana Camargo indican que:

Para 2025, la tasa de esclarecimiento de homicidios a tres meses se ubicó en casi un 11,0%.

Para 2025, la tasa de esclarecimiento de homicidios a seis meses se ubicó en 12,0%, aproximadamente.

Para 2025, la tasa de esclarecimiento de homicidios a nueve meses se ubicó en un poco más del 13,0%.

Para 2025, la tasa de esclarecimiento de homicidios a 12 meses se ubicó en un 15,0%.

El investigador Daniel Mejía presentó cifras que evidencian una caída en la tasa de esclarecimiento de homicidios en Colombia durante el liderazgo de Luz Adriana Camargo en la Fiscalía (@DanielMejiaL/X)

Si se compara con las cifras atribuidas a Francisco Barbosa, su antecesor, que presentó los niveles más altos de esclarecimiento desde 2007, la disminución es amplia. Pues, sus datos indican que:

Para 2024, la tasa de esclarecimiento de homicidios a tres meses se ubicó en casi un 15,0%.

Para 2024, la tasa de esclarecimiento de homicidios a seis meses se ubicó en casi un 19,0%.

Para 2024, la tasa de esclarecimiento de homicidios a nueve meses se ubicó en casi un 21,0%.

Para 2024, la tasa de esclarecimiento de homicidios a 12 meses se ubicó en un poco más del 21,0%.

Ahora bien, Mejía explicó que “la verdadera “prueba ácida” para la @FiscaliaCol es cuando ocurre un homicidio pero no hay capturado en flagrancia por parte de la @PoliciaColombia (cuando lo hay, la imputación es relativamente más fácil y casi automática). En casos sin capturado en flagrancia, es cuando la Fiscalía debe investigar y dar con el responsable”, detalló.

El investigador Daniel Mejía presentó cifras que evidencian una caída en la tasa de esclarecimiento de homicidios en Colombia durante el liderazgo de Luz Adriana Camargo en la Fiscalía. Esto, cuando los casos no tienen capturado en flagrancia (@DanielMejiaL/X)

La tasa de esclarecimiento de homicidios en Colombia cuando los casos no han tenido capturados en flagrancia también presenta bajos resultados en la administración de la fiscal Camargo:

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Para 2025, la tasa de esclarecimiento de homicidios a tres meses se ubicó en casi un 4,0%.

Para 2025, la tasa de esclarecimiento de homicidios a seis meses se ubicó en 5,0%, aproximadamente.

Para 2025, la tasa de esclarecimiento de homicidios a nueve meses se ubicó en un poco más del 6,0%.

Para 2025, la tasa de esclarecimiento de homicidios a 12 meses se ubicó en un 8,0%.