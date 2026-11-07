Colombia

Triple feminicidio en Valle del Cauca: madre e hijas fueron atacadas en su vivienda

Indepaz registró el hecho ocurrido el 6 de noviembre como la masacre número 104 de 2026 y alertó por la disputa territorial y las economías ilegales que afectan al municipio Toro

Investigan el crimen de tres mujeres en un municipio golpeado por disputas armadas - crédito Policía Nacional - Javier Rodríguez Díaz/Facebook
Investigan el crimen de tres mujeres en un municipio golpeado por disputas armadas - crédito Policía Nacional - Javier Rodríguez Díaz/Facebook
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Tres mujeres fueron asesinadas a tiros dentro de una vivienda ubicada en una zona rural de Toro, Valle del Cauca, según un reporte divulgado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). El ataque ocurrió el 6 de noviembre y fue registrado como la masacre número 104 de 2026 por esa organización.

Las víctimas fueron identificadas como Yarlin Andrea Muñoz Gutiérrez, Sulisney Muñoz Gutiérrez y María del Carmen Gutiérrez. De acuerdo con la información difundida, hombres armados llegaron al inmueble donde permanecían las mujeres y abrieron fuego de forma “indiscriminada”.

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El informe señala que las tres personas murieron en el lugar tras la incursión armada. Hasta el momento, la información disponible no precisa las circunstancias previas al ataque ni confirma la identidad de los responsables.

Indepaz alertó por disputas territoriales y economías ilegales

El caso ocurrió en un municipio donde persiste un escenario de riesgo asociado a la disputa por el dominio territorial y las rentas ilegales, con especial incidencia del narcotráfico y el expendio de drogas, según Indepaz.

Indepaz reportó una nueva masacre en Toro tras el asesinato de tres mujeres - crédito @Indepaz/X
Indepaz reportó una nueva masacre en Toro tras el asesinato de tres mujeres - crédito @Indepaz/X

La entidad advirtió que esas confrontaciones pueden derivar en “homicidios, amenazas y extorsiones”, con consecuencias para la población civil de Toro y otras localidades cercanas. La Defensoría del Pueblo también había alertado sobre la continuidad y el agravamiento de estas tensiones en la zona.

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El reporte incluyó entre los actores armados con presencia en el área al Frente Adán Izquierdo del Bloque Isaías Pardo, Los Flacos y agrupaciones de carácter local. La región está bajo jurisdicción de la Tercera División del Ejército colombiano.

Tras lo anterior, el alcalde de Toro, Fredy Valencia, anunció una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del asesinato de tres mujeres.

El ataque fue la masacre número 104 registrada en 2026

Con este hecho, Indepaz contabilizó 104 masacres en Colombia durante 2026. La organización define estos episodios como ataques en los que son asesinadas tres o más personas en un mismo contexto y lugar.

Un solo disparo recibió el conductor del vehículo, quien fue trasladado por sus propios familiares al hospital de Engativá - crédito Álvaro Tavera/Colprensa
Tres mujeres murieron tras una incursión armada en una zona rural de Valle del Cauca - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

La masacre vuelve a poner el foco sobre la situación de seguridad en sectores rurales de Valle del Cauca, donde las comunidades enfrentan la presencia de estructuras armadas y la disputa por actividades ilícitas.

La investigación deberá establecer quiénes participaron en el crimen y si el hecho estuvo relacionado con las dinámicas de violencia descritas por los organismos de alerta temprana.

Cuatro muertos y 15 heridos tras la explosión de un camión en Planadas, Tolima

Cuatro personas murieron y al menos 15 resultaron heridas después de que un camión explotó en el barrio Aeropuerto de Planadas, Tolima. El estallido dejó víctimas civiles, entre ellas una menor de dos meses, y provocó daños en varias cuadras del sector residencial, de acuerdo con Indepaz.

La organización informó que el vehículo, al parecer, se dirigía contra una unidad militar situada en esa área. La detonación ocurrió el 1 de noviembre de 2026. Las víctimas fallecieron en el lugar.

Camión explotó cerca de una unidad militar en Planadas y dejó cuatro víctimas mortales - crédito @Indepaz/X
Camión explotó cerca de una unidad militar en Planadas y dejó cuatro víctimas mortales - crédito @Indepaz/X

Indepaz clasificó el episodio como la masacre número 103 registrada en Colombia durante 2026, pues cuatro personas perdieron la vida en un mismo escenario. Además de los fallecidos, el balance preliminar indicó que hubo 15 lesionados, todos residentes de la zona donde se produjo la explosión.

La Alerta Temprana 016 de 2022 de la Defensoría del Pueblo había advertido sobre una recomposición de actores ilegales en Planadas. El documento señaló que varias organizaciones buscan recuperar presencia en áreas rurales del sur del departamento y que la confrontación se relaciona con mecanismos de dominio territorial y social.

Entre los grupos mencionados por Indepaz figuran el Bloque Central Isaías Pardo, con los frentes Gerónimo Galeano e Ismael Ruiz; la Segunda Marquetalia; el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), además de bandas locales. El municipio se encuentra bajo jurisdicción de la Quinta División del Ejército Nacional.

La organización señaló que la zona corresponde a la jurisdicción militar de la Quinta División del Ejército Nacional al momento de su reporte público sobre el ataque.

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