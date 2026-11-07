Colombia

Clima en Medellín: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

El clima en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Probabilidad de lluvia para este día (Alcaldía de Medellín)
Probabilidad de lluvia para este día (Alcaldía de Medellín)
Guardar

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué atuendo salir este 7 de noviembre, aquí está el estado del tiempo para las próximas horas en Medellín.

La probabilidad de lluvia para este 7 de noviembre en Medellín es de 96% durante el día.

PUBLICIDAD

Por otro lado, la nubosidad será del 97% en el transcurso del día y del 97% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 25.2 grados y un mínimo de 17.7 grados en esta región. Los rayos UV se prevé alcanzarán un nivel de hasta 4.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 5.6 kilómetros por hora en el día y los 3.7 kilómetros por hora por la noche

El pronóstico del clima en Medellín (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Medellín (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Cómo es el clima en Medellín?

Al ubicarse en la parte central del Valle de Aburrá, la ciudad colombiana cuenta principalmente con un estado del clima subtropical húmedo.

Medellín se caracteriza por tener un clima agradable, ni mucho calor, ni mucho frío, con temperaturas promedio que van de los 16 a los 26 grados centígrados.

PUBLICIDAD

Al medio día la temperatura máxima media oscila entre los 26 y 28 grados centígrados. Mientras que en la noche la temperatura mínima va de los 17 y los 18 grados centígrados.

La ciudad colombiana cuenta con dos temporadas de lluvia, la primera va desde finales de marzo y hasta principios de julio, la segunda inicia los últimos días de septiembre hasta los primeros de diciembre.

El resto del año, el clima de Medellín es seco, principalmente en los dos primeros meses del año.

Medellín cuenta principalmente con un estado del tiempo subtropical húmedo. (Alcaldía de Medellín)
Medellín cuenta principalmente con un estado del tiempo subtropical húmedo. (Alcaldía de Medellín)

¿Cómo es el estado del tiempo en Colombia?

El estado del tiempo en Colombia es muy variado, el clima se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

De acuerdo con el IDEAM hay al menos cuatro tipos de clima en el país: tropical, seco, templado y frío de alta montaña.

En el caso de los climas tropicales, se identifican cuatro subtipos: lluvioso de selva o ecuatorial, lluvioso de bosque o monzónico, sabana con invierno seco y sabana con verano seco.

El tropical lluvioso de selva o ecuatorial abarca zonas como el centro y norte de la Amazonia, toda la Región Pacífica, partes de Antioquia, occidente de Santander, Boyacá y Cundinamarca, la zona del Catatumbo y el piedemonte amazónico. Mientras que el tropical lluvioso de bosque o monzónico alcanza el piedemonte llanero y los extremos sur de la región del Caribe.

La sabana con invierno seco incluye la mayor parte de la región Caribe y Orinoquia, así como los sectores bajos en Santander y Antioquia. En cuanto a la sabana con verano seco. suma los valles interandinos en Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariño.

Para el clima seco, en Colombia se perciben el árido muy caliente o desértico y semiárido muy caliente o estepa. El primero se percibe en la parte alta de Guajira y el segundo en la zona media y baja del mismo departamento más sectores del litoral Caribe.

El clima templado se siente en las zonas medias y bajas de las tres cordilleras del país colombiano; mientras que el frío de alta montaña, como lo dice su nombre, en los niveles superiores de las tres cordilleras.

Temas Relacionados

Clima en ColombiaClima en MedellínClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Clima en Cartagena de Indias: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

El clima en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Clima en Cartagena de Indias: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Barranquilla este 7 de noviembre

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el estado del tiempo en el país<br>

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Barranquilla este 7 de noviembre

Clima: temperatura y probabilidad de lluvia para Cali este 7 de noviembre

El clima en Colombia cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Clima: temperatura y probabilidad de lluvia para Cali este 7 de noviembre

Temperaturas en Bogotá: prepárate antes de salir de casa

El clima en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Temperaturas en Bogotá: prepárate antes de salir de casa

Clima en Cartagena para hoy, sábado 6 de noviembre: Adiós a la incertidumbre así estará el clima en la arenosa

El estado del tiempo en Colombia cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Clima en Cartagena para hoy, sábado 6 de noviembre: Adiós a la incertidumbre así estará el clima en la arenosa
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

ENTRETENIMIENTO

Maluma en Bogotá, precios y fechas de preventa: así se podrán conseguir las entradas para el arranque de su gira mundial

Maluma en Bogotá, precios y fechas de preventa: así se podrán conseguir las entradas para el arranque de su gira mundial

Karol Samantha cuenta cómo encontró a Epa Colombia durante su visita a la cárcel de Picaleña: “Ejemplo de superación”

Trueno anunció su regreso a Colombia en 2027 para presentar su LP ‘TURR4ZO’: fecha, lugar y precios

Peaches promete un show “poderoso” y “sudado” en su debut en Bogotá el próximo 19 de noviembre

Karol G encabezó los seis premios de Colombia en los HEAT 2026: Shakira, Ryan Castro y Jessi Uribe también fueron galardonados

Deportes

Jugadores del Deportivo Pasto entraron en huelga por falta de salarios: no viajaron al partido contra Santa Fe

Jugadores del Deportivo Pasto entraron en huelga por falta de salarios: no viajaron al partido contra Santa Fe

América vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver el clásico vallecaucano de la penúltima fecha de la Liga BetPlay

Once Caldas vs. Águilas Doradas: hora y canal de televisión para ver el duelo clave de la Liga BetPlay

Jugadores del América protestan previo al clásico contra Deportivo Cali: primera decisión ante falta de salarios

Esta es la programación de los partidos de vuelta de las semifinales de la Copa Colombia 2026: se definirán los finalistas