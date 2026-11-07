Clima en Cartagena para hoy, sábado 6 de noviembre: Adiós a la incertidumbre así estará el clima en la arenosa

Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, este es el pronóstico para las próximas horas de este sábado 7 de noviembre en Cartagena de Indias.
El clima para este sábado 7 de noviembre en la ciudad alcanzará una temperatura máxima cercana a los 31 grados, mientras que la temperatura mínima será de aproximadamente 25 grados. El pronóstico del índice de los rayos ultravioleta llegará hasta 6, considerado alto.
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En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones será del 56% durante el día, con una nubosidad cercana al 82% y posibilidad de algunas lluvias. Durante la noche, la probabilidad de precipitación aumentará hasta el 88%, mientras que la nubosidad llegará aproximadamente al 98%, con posibilidad de un par de chubascos hacia las últimas horas.
En tanto, las ráfagas de viento podrán alcanzar aproximadamente los 26 kilómetros por hora durante el día y cerca de los 14 kilómetros por hora durante la noche. El viento soplará principalmente desde el sur-suroeste durante la jornada.
¿Cómo es el clima en Cartagena?
Pese a encontrarse en las costas del norte de Colombia, muy cerca del mar caribe, el clima en la ciudad de Cartagena es semiárido, caracterizado por ser cálido y seco, aunque la brisa lo vuelve un tanto agradable.
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En Cartagena la temperatura promedio anual ronda los 27 grados centígrados, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).
Durante el día, la temperatura máxima oscila entre los 31 y 33 grados centígrados. Mientras que por la noche, la temperatura mínima desciende hasta los 24 y 25 grados centígrados.
Cartagena tiene una larga temporada de lluvias y una corta época seca a lo largo del año.
La temporada de precipitaciones va de mayo a noviembre, siendo octubre el mes más lluvioso.
Por su parte, los días secos para Cartagena son de diciembre a abril, siendo enero, febrero y marzo los más secos.
Clima en Colombia
El estado del tiempo en Colombia es muy variado, el clima se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.
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De acuerdo con el IDEAM hay al menos cuatro tipos de clima en el país: tropical, seco, templado y frío de alta montaña.
En el caso de los climas tropicales, se identifican cuatro subtipos: lluvioso de selva o ecuatorial, lluvioso de bosque o monzónico, sabana con invierno seco y sabana con verano seco.
El tropical lluvioso de selva o ecuatorial abarca zonas como el centro y norte de la Amazonia, toda la Región Pacífica, partes de Antioquia, occidente de Santander, Boyacá y Cundinamarca, la zona del Catatumbo y el piedemonte amazónico. Mientras que el tropical lluvioso de bosque o monzónico alcanza el piedemonte llanero y los extremos sur de la región del Caribe.
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La sabana con invierno seco incluye la mayor parte de la región Caribe y Orinoquia, así como los sectores bajos en Santander y Antioquia. En cuanto a la sabana con verano seco. suma los valles interandinos en Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariño.
Para el clima seco, en Colombia se perciben el árido muy caliente o desértico y semiárido muy caliente o estepa. El primero se percibe en la parte alta de Guajira y el segundo en la zona media y baja del mismo departamento más sectores del litoral Caribe.
El clima templado se siente en las zonas medias y bajas de las tres cordilleras del país colombiano; mientras que el frío de alta montaña, como lo dice su nombre, en los niveles superiores de las tres cordilleras.
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