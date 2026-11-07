ANLA elimina tres exigencias ambientales para proyecto Komodo-X1 en el Caribe colombiano

a Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) modificó tres exigencias ambientales aplicables al proyecto de exploración de hidrocarburos en el bloque COL-1, en el Caribe colombiano, donde se encuentra el pozo Komodo-X1 - crédito Anla

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La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) modificó tres exigencias ambientales aplicables al proyecto de exploración de hidrocarburos en el bloque COL-1, en el Caribe colombiano, donde se encuentra el pozo Komodo-X1. La decisión quedó establecida en la Resolución 002921 del 29 de octubre de 2026. Los cambios eliminan algunos trámites y requisitos previos, pero la licencia ambiental y las demás obligaciones del proyecto continúan vigentes.

Según información publicada por Blu Radio, el proyecto tiene una participación del 40 % de Ecopetrol y del 60 % de Anadarko, compañía encargada de la operación.

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Uno de los ajustes está relacionado con los planes ambientales que deben presentarse para cada pozo. Antes, la operadora debía entregar esos documentos y esperar una aprobación previa de la ANLA antes de continuar con determinadas actividades.

Con la modificación, ya no será necesario contar con ese visto bueno previo dentro del plazo que se había establecido. Sin embargo, la empresa deberá seguir presentando los planes y la autoridad ambiental conservará la facultad de revisar su cumplimiento durante las visitas y actividades de seguimiento.

FOTO DE ARCHIVO: Logo de Ecopetrol en su sede central de Bogotá, Colombia, el 24 de junio de 2025. REUTERS/Luisa González

Cambian requisitos para planes ambientales y de contingencia

La segunda modificación se refiere a los planes de contingencia, es decir, los documentos que establecen cómo actuar frente a emergencias como derrames de hidrocarburos o pérdida de control de un pozo.

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La ANLA determinó que estos planes ya no tendrán que pasar por conceptos adicionales de entidades como la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Dimar o la Armada Nacional antes de su aplicación.

El tercer cambio elimina la conformación de un grupo especial de expertos que estaba previsto para hacer seguimiento al proyecto. En adelante, la autoridad ambiental podrá apoyarse en el Consejo Técnico Consultivo, una instancia ya existente que reúne conocimientos de distintas entidades y especialistas para analizar asuntos ambientales.

Las modificaciones se produjeron después de que Anadarko solicitara revisar varias de las obligaciones establecidas para el proyecto. Las recomendaciones fueron analizadas durante una sesión del Consejo Técnico Consultivo realizada el 22 de octubre.

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En esa sesión participaron representantes de los ministerios de Ambiente y Minas, así como del Ideam y el Invemar, entre otras entidades.

- crédito Procuraduría General de la Nación

ANLA mantiene facultades de control y sanción

La decisión no implica que el proyecto quede sin controles ambientales. La licencia continúa vigente y también permanecen activas las obligaciones que no fueron modificadas por la nueva resolución.

La ANLA conserva la facultad de solicitar información, realizar visitas de seguimiento, imponer medidas preventivas y aplicar sanciones si encuentra incumplimientos por parte de la operadora.

Esto significa que, aunque se reducen algunos pasos previos en el desarrollo de determinadas actividades, la autoridad seguirá ejerciendo control sobre la ejecución del proyecto y podrá verificar en campo si las obligaciones ambientales están siendo cumplidas.

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El bloque COL-1 hace parte de las áreas de exploración de hidrocarburos en el Caribe colombiano y el pozo Komodo-X1 se encuentra dentro de ese proyecto. Ecopetrol participa con el 40 % y Anadarko con el 60 %, además de asumir la operación.

La Resolución 002921 también establece que contra la decisión puede presentarse un recurso de reposición dentro de los diez días siguientes a su notificación.

Los cambios comenzarán a aplicarse una vez el acto administrativo quede en firme. Hasta entonces, las condiciones previstas en la resolución seguirán sujetas al trámite correspondiente.

La modificación redefine así algunos procedimientos asociados al seguimiento ambiental del proyecto, especialmente en la aprobación de planes, los conceptos externos requeridos para contingencias y la instancia técnica encargada de apoyar la supervisión.

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A pesar de la eliminación de esas tres exigencias, la ANLA mantiene sus competencias de vigilancia y control sobre el proyecto Komodo-X1 y podrá intervenir si detecta incumplimientos o riesgos que ameriten medidas preventivas o sancionatorias.