Procuraduría cita a director de Aerocivil por fallas en radares y navegación aérea

Procuraduría General de la Nación - El organismo de control exigirá explicaciones por la contingencia del 4 de noviembre y por el estado de los sistemas de vigilancia y comunicación aeronáutica del país | crédito Catalina Olaya/Colprensa

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La Procuraduría General de la Nación pidió explicaciones a la Aeronáutica Civil por las fallas recientes en los sistemas de navegación aérea del país y convocó a su director general a una tercera mesa técnica. El organismo de control quiere que la Aerocivil explique qué causó la contingencia del 4 de noviembre, qué medidas adoptó y cuáles son los avances concretos en mantenimiento y modernización de la infraestructura aeronáutica.

Según información publicada por Blu Radio, la reunión fue programada para el lunes 9 de noviembre a las dos de la tarde en la sede central de la Procuraduría. El director general de la Aerocivil deberá asistir personalmente y no podrá delegar su participación.

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La citación se produce después de nuevas fallas en los sistemas de visualización radar, que reactivaron las preocupaciones sobre el estado de la infraestructura crítica de navegación aérea y la capacidad del país para mantener la continuidad y seguridad de las operaciones.

La Aeronáutica Civil activó un plan de contingencia en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá por una falla intermitente en las pantallas del Centro de Gestión Aeronáutica de Colombia - crédito Colprensa

Procuraduría advierte problemas en diez sistemas de radar

Uno de los datos que más preocupa al Ministerio Público es el estado de los equipos instalados en el territorio nacional. De acuerdo con la información recopilada por la Procuraduría, de los 14 sistemas de radar existentes en el país, ocho estaban fuera de servicio y otros dos presentaban afectaciones.

Esto significa que diez sistemas tenían algún tipo de problema al momento de la revisión, una situación que genera inquietud por la capacidad de vigilancia y seguimiento del tráfico aéreo.

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La Procuraduría también recordó que estas dificultades no son nuevas. El organismo ya había advertido sobre el deterioro de parte de la infraestructura, la antigüedad de algunos equipos y deficiencias en los esquemas de mantenimiento.

Entre los problemas identificados aparecen además las dificultades para conseguir repuestos de equipos considerados obsoletos. Esta situación complica los procesos de reparación y prolonga los tiempos necesarios para recuperar sistemas que presentan fallas.

A esto se suma que algunos enlaces de comunicaciones no cuentan con contratos de mantenimiento vigentes, otro factor que incrementa la preocupación sobre la capacidad de respuesta frente a contingencias técnicas.

(Álvaro Tavera/Colprensa)

Director de Aerocivil deberá presentar informe consolidado

La mesa técnica del 9 de noviembre tendrá como propósito revisar qué acciones se han tomado desde las advertencias anteriores y establecer si los compromisos asumidos por la Aerocivil se han traducido en soluciones concretas.

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La Procuraduría considera necesario que las alertas sobre la infraestructura aeronáutica no se queden únicamente en diagnósticos o compromisos institucionales, sino que conduzcan a medidas efectivas para reducir la posibilidad de nuevas interrupciones.

Durante la reunión, el director general de la Aerocivil deberá presentar un informe consolidado acompañado de soportes técnicos y documentales. El documento deberá explicar las causas de la contingencia registrada el 4 de noviembre y detallar las medidas adoptadas para atenderla.

También tendrá que incluir información sobre los avances existentes en los proyectos de mantenimiento y modernización de los sistemas de navegación aérea, así como las acciones previstas para resolver los problemas relacionados con equipos antiguos, falta de repuestos y contratos de mantenimiento.

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El requerimiento se produce después de una jornada en la que las fallas técnicas volvieron a afectar la operación aérea y reavivaron las alertas sobre la necesidad de fortalecer la infraestructura tecnológica del sector.

La Procuraduría busca determinar si las medidas adoptadas hasta ahora son suficientes para garantizar la continuidad del servicio y si existen cronogramas claros para corregir las deficiencias que han sido identificadas en distintos componentes del sistema.

El encuentro también permitirá revisar el cumplimiento de los compromisos discutidos en mesas técnicas anteriores. La participación personal del director de la Aerocivil busca que las respuestas sean entregadas directamente por el máximo responsable de la entidad.

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Con la nueva citación, el Ministerio Público aumenta el seguimiento sobre la gestión de la Aeronáutica Civil frente a las fallas registradas. La atención estará centrada en las causas de la contingencia, el estado real de los radares y las medidas necesarias para evitar que problemas similares vuelvan a afectar la navegación aérea en Colombia.