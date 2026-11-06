Colombia

Directora de la SAE denuncia amenazas, mensajes anónimos y un dron frente a su vivienda

Diana Bravo aseguró que desde que asumió el cargo ha recibido intimidaciones que también han involucrado a su familia. La funcionaria relató que un dron llegó hasta la ventana de su residencia en horas de la noche

Diana Patricia Bravo Vélez, presidenta de la SAE, aseguró que la entidad colaborará con la Fiscalía y los organismos de control. - crédito captura @activosSAE/X
Diana Patricia Bravo Vélez, presidenta de la SAE - crédito captura @activosSAE/X
Guardar

La directora de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Diana Bravo, denunció que desde su llegada al cargo, el pasado 19 de agosto, ha recibido amenazas e intimidaciones dirigidas también contra su familia. La funcionaria aseguró que ha recibido cuatro mensajes anónimos, llamadas extrañas a sus hijos y que incluso un dron llegó hasta la ventana de su vivienda, ubicada en un piso 32, hacia las 10:30 de la noche.

Según información publicada por Blu Radio, Bravo habló sobre estas situaciones durante una charla organizada por la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) en Barranquilla, en un espacio dedicado a destacar el papel de las mujeres en el ámbito público.

PUBLICIDAD

La directora relató que los episodios se han presentado desde que asumió la dirección de la SAE y mencionó diferentes formas de intimidación, entre ellas mensajes anónimos, acciones en distintas territoriales, un pasquín y llamadas dirigidas a integrantes de su familia.

Ataque con dron - crédito Colprensa
Ataque con dron - crédito Colprensa

“Un dron al pie de mi ventana”

Durante su intervención, Bravo describió uno de los hechos que más preocupación le generó: la presencia de un dron cerca de la ventana de su residencia durante la noche.

“Si a mí me preguntan, ‘¿Cómo te sientes en la SAE?’, pues después de 4 anónimos, un dron a las 10:30 de la noche en el piso 32 al pie de mi ventana, llamadas extrañas a mis hijos, después de una acción en cada territorial, un pasquín, pues ríete de la vida y haz tu trabajo y céntrate, porque en la función pública van a haber muchos distractores que te hacen confundir”, expresó la funcionaria.

PUBLICIDAD

La directora no detalló en su intervención quiénes estarían detrás de las amenazas ni vinculó públicamente los episodios con una persona o grupo específico. Su relato se concentró en describir las intimidaciones que, según afirmó, ha enfrentado desde que llegó a la entidad.

Bravo señaló que, pese a estas situaciones, mantiene su compromiso con el trabajo que desarrolla al frente de la Sociedad de Activos Especiales y con los principios de transparencia en la administración pública.

La funcionaria centró además su mensaje en las dificultades que puede enfrentar quien ejerce responsabilidades públicas y en la necesidad de mantener el enfoque frente a las presiones externas.

Dones

Directora de la SAE defiende su compromiso con la transparencia

Durante la misma intervención, Bravo afirmó que la transparencia en la administración pública constituye una lucha cotidiana y relacionó ese principio con la tranquilidad de actuar de acuerdo con las responsabilidades que tiene un funcionario.

La directora sostuvo que el ejercicio de la función pública puede estar acompañado de elementos que buscan desviar la atención de quienes ocupan cargos de responsabilidad. Frente a ese escenario, señaló que su respuesta ha sido continuar trabajando y concentrarse en las funciones asignadas.

También hizo referencia al papel de las mujeres dentro del sector público. “Porque somos mujeres estar acá es un reto, pero para los hombres es un logro”, agregó durante el encuentro realizado en Barranquilla.

La funcionaria no informó si las amenazas denunciadas han sido atribuidas formalmente a alguna estructura ni entregó detalles sobre investigaciones específicas derivadas de los hechos relatados. Tampoco se precisó si el episodio del dron permitió identificar a las personas responsables de su operación.

Las denuncias conocidas incluyen cuatro mensajes anónimos, llamadas extrañas dirigidas a sus hijos, la aparición de un pasquín y el sobrevuelo de un dron junto a la ventana de su residencia.

Bravo insistió en que estas circunstancias no han cambiado su decisión de continuar con las labores de la entidad. Su intervención estuvo enfocada en señalar que la administración pública requiere mantener la transparencia y la concentración en las responsabilidades institucionales incluso cuando aparecen presiones o intimidaciones.

La directora de la SAE asumió el cargo el 19 de agosto y, según su propio relato, las amenazas comenzaron después de su llegada. La funcionaria hizo públicas estas situaciones durante el evento de la ESAP en Barranquilla, donde reiteró que continuará desempeñando sus funciones pese a los episodios denunciados.

Temas Relacionados

Colombia-NoticiasDiana BravoSociedad de Activos Especialesamenazas a funcionariosSAE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

FundaRedes asegura que Estados Unidos ejecutó solo bombardeo contra el ELN en Venezuela

La ONG afirmó que el ataque en Apure se realizó con aeronaves no tripuladas estadounidenses y que militares venezolanos llegaron a la zona después de la operación

FundaRedes asegura que Estados Unidos ejecutó solo bombardeo contra el ELN en Venezuela

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para evitar multas este viernes 6 de noviembre

El Pico y Placa modifica constantemente por lo que es necesario mantenerse actualizado

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para evitar multas este viernes 6 de noviembre

Pico y Placa Cartagena evita multas este viernes 6 de noviembre

Esto le interesa si va a conducir por las calles de la ciudad hoy

Infobae

Resultados de la Lotería del Quindío 5 de noviembre: números ganadores del premio mayor de $2.000 millones

Lotería del Quindío realiza un sorteo a la semana, todos los jueves, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Resultados de la Lotería del Quindío 5 de noviembre: números ganadores del premio mayor de $2.000 millones

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del jueves 5 de noviembre

Estos son los números ganadores y el signo zodiacal que resultaron favorecidos en el sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del jueves 5 de noviembre
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

ENTRETENIMIENTO

Jessi Uribe, Luis Alfonso y Luister La Voz ‘encendieron’ la previa de los Premios Heat 2026 en Puerto Vallarta

Jessi Uribe, Luis Alfonso y Luister La Voz ‘encendieron’ la previa de los Premios Heat 2026 en Puerto Vallarta

Karol G lidera la cuota de presentaciones colombianas en la gala de los Latin Grammy 2026

María Fernanda Yepes recordó su tránsito del modelaje a la actuación, y sus etapas en ‘Sin senos no hay paraíso’ y ‘Rosario Tijeras’

‘Window Shopper’: así es el nuevo tema de Blessd con guiños a 50 Cent y hasta a Peso Pluma

Blessd ya tiene una estatua de seis metros que apunta a convertirse en parada obligada de Medellín: “Pa’ que vayan y se tomen foticos”

Deportes

Carlos Antonio Vélez alertó por las falencias defensivas de Nacional, América y Junior: “Que no se engañe nadie”

Carlos Antonio Vélez alertó por las falencias defensivas de Nacional, América y Junior: “Que no se engañe nadie”

Juan Pablo Montoya le tiró un sablazo a Ferrari por el roce entre Hamilton y Leclerc en México: “Están creando un ambiente maluco dentro del equipo”

Juan David Cabal, futbolista colombiano, recibió fuerte advertencia de su director técnico en la Juventus, en pleno partido: “Te daré un puñetazo”

Jhon Arias regresó al gol después de 20 partidos con Palmeiras: fue la figura ante Remo antes de una nueva convocatoria de la selección Colombia

Cuánto dinero recibirá Emanuel Otálvaro por su medalla de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026