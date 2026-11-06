Davivienda advierte que altas tasas dificultan crédito de vivienda y financiación empresarial

Una lupa reposa sobre fajos de billetes de distintas denominaciones del Banco de la República de Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El presidente de Davivienda, Javier José Suárez, se refirió a la reforma tributaria presentada por el Gobierno y a la decisión de mantener la sobretasa para las entidades financieras. El directivo advirtió que las altas tasas de interés siguen encareciendo el acceso al crédito, especialmente para quienes buscan comprar vivienda y para los empresarios que necesitan financiación para desarrollar nuevas actividades económicas.

Según información publicada por Blu Radio, Suárez reconoció que Colombia enfrenta una situación fiscal compleja y que se requieren medidas para corregirla. Sin embargo, consideró que la sobretasa aplicada al sector bancario resulta inequitativa, porque, a su juicio, las entidades financieras deberían tributar bajo condiciones similares a las de otras empresas de la economía.

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Pese a ese reparo, el presidente de Davivienda señaló que el sector entiende la coyuntura y que está dispuesto a continuar realizando ese aporte si la extensión del impuesto contribuye a resolver las dificultades fiscales del país.

FOTO DE ARCHIVO. El logotipo del banco colombiano Davivienda se ve en una de sus oficinas en Bogotá, Colombia, 16 de julio, 2019. REUTERS/Luisa González

Altas tasas afectan vivienda y financiación empresarial

Uno de los principales puntos planteados por Suárez está relacionado con el costo del crédito. El directivo señaló que las tasas de interés elevadas dificultan la compra de vivienda y también limitan la capacidad de los empresarios para financiar nuevos proyectos o ampliar sus operaciones.

Explicó que existe una relación entre el costo al que se financia el Estado y las tasas que posteriormente ofrecen los bancos a sus clientes. Este efecto resulta especialmente visible en los créditos hipotecarios, donde una mayor financiación del Gobierno termina influyendo en las condiciones que enfrentan los hogares.

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Por esa razón, Suárez insistió en la necesidad de avanzar en un ajuste fiscal que permita reducir los costos de financiación del Estado. Si ese proceso logra disminuir las tasas que paga el Gobierno, el directivo considera que parte de esa reducción podría trasladarse posteriormente a los usuarios mediante créditos más asequibles.

El presidente de Davivienda planteó que el problema no se limita a la financiación de vivienda. Los intereses altos también afectan a las empresas que necesitan recursos para invertir, ampliar capacidad productiva o iniciar nuevas actividades.

Desde su perspectiva, un escenario de menores tasas facilitaría el acceso a recursos y contribuiría a impulsar la actividad económica. El objetivo de largo plazo, señaló, debería ser alcanzar condiciones financieras que permitan dinamizar el crédito y generar mayores posibilidades de crecimiento.

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Un juego de llaves con una etiqueta escrita con las palabras Casa Nueva reposa sobre una caja de cartón sellada en un suelo de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tasas altas favorecen actualmente a los ahorradores

Suárez también reconoció que el contexto actual tiene un efecto positivo para quienes cuentan con recursos destinados al ahorro. Las tasas elevadas permiten encontrar mejores rendimientos en productos como los Certificados de Depósito a Término (CDT) y en otras alternativas de inversión.

Esto significa que el mismo escenario que encarece los préstamos puede beneficiar temporalmente a quienes buscan rentabilidad sobre sus ahorros. Sin embargo, el presidente de Davivienda consideró que este efecto no cambia la necesidad de reducir las tasas en el mediano y largo plazo.

El directivo sostuvo que Colombia requiere una estructura de financiación que permita equilibrar las necesidades fiscales del Estado con la posibilidad de ofrecer crédito en mejores condiciones a hogares y empresas.

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Sobre la reforma tributaria, Suárez reiteró que la banca mantiene reparos frente a la sobretasa que deben pagar las entidades financieras, aunque manifestó disposición para asumirla si contribuye efectivamente a resolver el problema fiscal.

Para el presidente de Davivienda, la clave está en que el ajuste de las cuentas públicas permita disminuir el costo del financiamiento del Gobierno y que esa reducción termine reflejándose en menores tasas para los usuarios.

El planteamiento de la entidad combina así dos preocupaciones: por un lado, el impacto que tiene la carga tributaria adicional sobre el sector financiero y, por otro, las consecuencias que las tasas altas están generando sobre el crédito hipotecario y empresarial.

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Suárez insistió en que, aunque los ahorradores pueden encontrar actualmente rendimientos atractivos, el país necesita avanzar hacia un escenario con tasas de interés más bajas, mayor acceso al crédito y mejores condiciones para la inversión y el crecimiento económico.