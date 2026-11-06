FundaRedes asegura que Estados Unidos ejecutó solo bombardeo contra el ELN en Venezuela

La ONG afirmó que el ataque en Apure se realizó con aeronaves no tripuladas estadounidenses y que militares venezolanos llegaron a la zona después de la operación - crédito Colprensa

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La ONG FundaRedes aseguró que el bombardeo contra un campamento del ELN en el estado Apure, Venezuela, habría sido ejecutado únicamente por Estados Unidos y sin participación de fuerzas militares venezolanas. Según su coordinador en la zona, Juan Francisco García, la operación se habría realizado con aeronaves no tripuladas de origen estadounidense y dejó 23 personas muertas.

Según información publicada por Blu Radio, García afirmó que las tropas venezolanas solo llegaron al lugar horas después del ataque para realizar labores de inspección y recolección de restos. El vocero sostuvo que la incursión ocurrió durante la madrugada del viernes y que una unidad de respuesta rápida del Ejército venezolano se desplazó posteriormente al área.

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FundaRedes también cuestionó la falta de información oficial por parte de las autoridades venezolanas. La organización señaló que, hasta el momento, no se había producido un pronunciamiento público del ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, ni de la cúpula militar o de autoridades regionales sobre lo ocurrido.

La ONG afirmó que el ataque en Apure se realizó con aeronaves no tripuladas estadounidenses y que militares venezolanos llegaron a la zona después de la operación - crédito Colprensa

ONG asegura que ataque dejó 23 muertos

La organización indicó que tuvo acceso a registros visuales de la zona atacada y aseguró que en el lugar fueron hallados 23 cuerpos. Entre las personas identificadas, García mencionó a Luis Alexander Solorzano Camacho, a quien describió como un operador logístico de la zona.

“El día de ayer yo conversé con los familiares de un logístico que fue dado de baja allí, un muchacho que responde al nombre de Luis Alexander Solorzano Camacho”, afirmó el representante de FundaRedes.

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De acuerdo con la información que la ONG dijo haber recopilado entre familiares y habitantes del sector, el ataque habría coincidido con la presencia de un mando importante del ELN en el campamento. García sostuvo que esa persona habría reclutado previamente a 16 jóvenes de San Fernando y los habría llevado hasta la zona.

FundaRedes también señaló que existe especulación sobre la posible presencia de mandos históricos del grupo armado, entre ellos alias “Garganta”, el comandante “M.EL” y alias “Silvana Guerrero”. La organización aclaró, sin embargo, que esa información no fue presentada como una confirmación definitiva dentro de los datos divulgados.

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ELN tendría presencia en Venezuela. Foto: Colprensa (De referencia)

FundaRedes denuncia presencia del ELN en Apure

García sostuvo que el sector atacado forma parte de una zona utilizada por el ELN como retaguardia y como corredor para actividades relacionadas con el narcotráfico. Según la ONG, Apure concentra una extensa franja de la frontera entre Colombia y Venezuela y presenta una baja densidad poblacional.

El vocero afirmó que FundaRedes ha registrado más de 60 pistas relacionadas con actividades de narcotráfico en Apure, además de laboratorios destinados a la producción de clorhidrato base de cocaína.

“Nosotros hemos en Apure registrado más de 60 pistas en narcotráfico, algunos laboratorios para la producción de clorhidrato base de cocaína”, señaló García.

La organización también reiteró sus denuncias sobre una supuesta relación histórica entre instituciones venezolanas y grupos armados colombianos. García afirmó que, desde años atrás, integrantes de la Fuerza Armada habrían facilitado vehículos militares y lanchas artilladas a integrantes del ELN.

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“La simbiosis del ejército venezolano con el ELN es una tragedia que costará muchísimo en resolver acá en Venezuela”, expresó el representante de FundaRedes.

Las declaraciones de la ONG apuntan a que el bombardeo fue una operación exclusivamente estadounidense y que no contó con participación del Ejército venezolano. No obstante, las afirmaciones divulgadas corresponden a la versión entregada por FundaRedes y, dentro de la información conocida, no se presenta una confirmación independiente de las autoridades venezolanas ni de Estados Unidos sobre la autoría y las circunstancias exactas del ataque.

El caso mantiene así abiertas preguntas sobre quién ejecutó la operación, qué mandos del ELN estaban realmente en el lugar y cuál fue el alcance de la presencia posterior de las fuerzas venezolanas. Por ahora, la información difundida se apoya principalmente en los testimonios, registros y contactos recopilados por FundaRedes en Apure.

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