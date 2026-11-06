Colombia

Murió joven atacado con machete en medio de un caso de intolerancia en Soacha: estaba paseando a su perro

La víctima, de 21 años, resultó herida el 31 de octubre de 2026 durante un episodio de violencia que sigue bajo investigación. Días después, falleció en un centro asistencial por la gravedad de sus lesiones

El joven falleció el 5 de noviembre de 2026 en un centro asistencial del municipio - credito Policía Metropolitana de Bogotá
Guardar

Un joven de 21 años murió luego de ser atacado con un arma cortopunzante en el conjunto residencial Jardín Maiporé, del municipio de Soacha, cuando paseaba a su perro el sábado 31 de octubre de 2026.

La víctima, identificada como Marlon Steven Bonilla Acosta, que sufrió heridas durante la agresión ocurrida en el sector de la comuna Compartir.

PUBLICIDAD

La Policía Metropolitana de Soacha informó que investiga el caso como un presunto hecho de intolerancia, aunque las primeras indagaciones también apuntan a circunstancias ajenas a la víctima.

El joven asesinado en Soacha, al parecer, no tenía nada que ver con el problema. Las autoridades se encuentran investigando - crédito captura de pantalla @InsurgenteMX_/X - Colsubsidio
El joven asesinado en Soacha, al parecer, no tenía nada que ver con el problema. Las autoridades se encuentran investigando - crédito captura de pantalla @InsurgenteMX_/X - Colsubsidio

Tras la escena de violencia, el joven fue trasladado a un centro asistencial del municipio, donde permaneció bajo atención médica. Murió el miércoles 5 de noviembre del año en curso, a causa de la gravedad de las lesiones, según informaron las autoridades.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

AsesinatoMacheteSoachaMarlon Steven Bonilla AcostaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

María Isabel Urrutia irá a juicio por presunta corrupción: habría redireccionado un contrato de más de $4.950 millones en el Ministerio del Deporte

La exministra es investigada por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público

María Isabel Urrutia irá a juicio por presunta corrupción: habría redireccionado un contrato de más de $4.950 millones en el Ministerio del Deporte

Resultados Super Astro Sol hoy 6 de noviembre: verifique el signo ganador

Ya se encuentran disponibles los números ganadores del primer sorteo del día. Pueden revisarse a continuación

Resultados Super Astro Sol hoy 6 de noviembre: verifique el signo ganador

Esta es la programación de los partidos de vuelta de las semifinales de la Copa Colombia 2026: se definirán los finalistas

Atlético Nacional, América de Cali, Internacional de Bogotá y Once Caldas buscarán la clasificación para continuar en carrera al título de la Dimayor

Esta es la programación de los partidos de vuelta de las semifinales de la Copa Colombia 2026: se definirán los finalistas

Mujeres del Pacto Histórico fijaron posición frente a las denuncias contra Petro por ‘sexocontratos’: “Nuestra defensa de los derechos no está condicionada”

En un comunicado divulgado el viernes 6 de noviembre, las congresistas señalaron que las denuncias deben ser atendidas sin descalificaciones ni conveniencias partidistas

Mujeres del Pacto Histórico fijaron posición frente a las denuncias contra Petro por ‘sexocontratos’: “Nuestra defensa de los derechos no está condicionada”

Abogada de Laura Sarabia anunció acciones legales contra Felipe Zuleta por asegurar que clonó el celular de Petro: “Nunca ha tenido acceso”

El periodista publicó el libro ‘Las Mujeres de Petro’, en el que afirma que el teléfono del expresidente fue “gemeleado” por quien al parecer llegó a ser su mano derecha. Afirmó, además, que habría creado una alianza con la ex primera dama Verónica Alcocer

Abogada de Laura Sarabia anunció acciones legales contra Felipe Zuleta por asegurar que clonó el celular de Petro: “Nunca ha tenido acceso”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

ENTRETENIMIENTO

Juanes lanzó ’25 Aniversario’, su primera colección de grandes éxitos, con 25 canciones que recorren un cuarto de siglo de carrera

Juanes lanzó ’25 Aniversario’, su primera colección de grandes éxitos, con 25 canciones que recorren un cuarto de siglo de carrera

Yeferson Cossio respondió a los rumores de que le fue infiel a Carolina Gómez y lanzó una advertencia: “Así no funciona la pu** vida”

Anuel AA volvió a hablar de Karol G y se refirió a que lo tenga bloqueado en redes sociales: “Imposible olvidarse de mí”

Johanna Fadul reveló cómo logró quedar finalmente embarazada después de más de 10 años junto a Juanse Quintero: “Nunca pierde la fe”

Iván Duque confesó que lloró en lo que consideró uno de los momentos más complicados durante su presidencia: “Nervios, presión y ansiedad por lo que seguía”

Deportes

Esta es la programación de los partidos de vuelta de las semifinales de la Copa Colombia 2026: se definirán los finalistas

Esta es la programación de los partidos de vuelta de las semifinales de la Copa Colombia 2026: se definirán los finalistas

Franco Pérez, hijo de Omar Pérez convocado a la selección Colombia Sub-19, habría salido de la lista por conflicto de intereses, reveló Carlos Antonio Vélez: “La situación supera al técnico”

Esta es la emotiva carta que dedicó la mamá a medallista de tenis de mesa colombiano de los Juegos Olímpicos de la Juventud Emanuel Otálvaro: “Cumplimos tu sueño”

Jhon Jáder Durán, Luis Díaz y Richard Ríos son los grandes ausentes de la convocatoria de la selección Colombia: estos son los motivos

Carlos Antonio Vélez opinó sobre las ausencias de Jorge Carrascal y Jhon Jáder Durán en la selección Colombia y cuestionó la presencia de Camilo Vargas: “Me pondré a escudriñar un poco más”