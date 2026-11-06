Murió joven atacado con machete en medio de un caso de intolerancia en Soacha: estaba paseando a su perro

El joven falleció el 5 de noviembre de 2026 en un centro asistencial del municipio - credito Policía Metropolitana de Bogotá

Guardar

Un joven de 21 años murió luego de ser atacado con un arma cortopunzante en el conjunto residencial Jardín Maiporé, del municipio de Soacha, cuando paseaba a su perro el sábado 31 de octubre de 2026.

La víctima, identificada como Marlon Steven Bonilla Acosta, que sufrió heridas durante la agresión ocurrida en el sector de la comuna Compartir.

PUBLICIDAD

La Policía Metropolitana de Soacha informó que investiga el caso como un presunto hecho de intolerancia, aunque las primeras indagaciones también apuntan a circunstancias ajenas a la víctima.

El joven asesinado en Soacha, al parecer, no tenía nada que ver con el problema. Las autoridades se encuentran investigando - crédito captura de pantalla @InsurgenteMX_/X - Colsubsidio

Tras la escena de violencia, el joven fue trasladado a un centro asistencial del municipio, donde permaneció bajo atención médica. Murió el miércoles 5 de noviembre del año en curso, a causa de la gravedad de las lesiones, según informaron las autoridades.

Noticia en desarrollo...