Colombia

María José Pizarro negó vínculos con contratos para Deicy Jiménez a cambio de presuntos favores sexuales para Petro y pidió declarar ante la Corte Suprema

La exsenadora del Pacto Histórico es una de las implicadas en las supuesta irregularidades relacionados con la joven, quien aseguró que, a cambio de dichos vínculos, debía prestar servicios sexuales al entonces presidente

María José Pizarro y Deicy Jiménez
La exsenadora María José Pizarro rompió su silencio acerca del escándalo de Deicy Jiménez y los contratos en el Gobierno de Gustavo Petro - crédito Colprensa / @deicyjimenez_/Instagram
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El escándalo por los supuestos contratos del gobierno de Gustavo Petro a varias mujeres, a cambio de servicios sexuales al entonces presidente, ha generado debate sobre las declaraciones y pruebas presentadas por Deicy Jiménez, una contratista involucrada.

Jiménez figuró con contratos durante el período en que la entonces senadora María José Pizarro fue vicepresidenta del Senado en la pasada legislatura. Además, Pizarro pidió ser escuchada por la justicia para rendir testimonio y aportar las pruebas de su versión.

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Por el momento, Deicy Jiménez entregó su teléfono a la Fiscalía para verificar conversaciones, grabaciones, videos y audios relacionados con el expresidente, y determinar si existe alguna prueba que refuerce sus denuncias y las de la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez.

“Conocí a la señora Deicy Jiménez como una contratista de la Vicepresidencia”

La exsenadora María José Pizarro se defendió de las acusaciones mediante un comunicado publicado en su cuenta de X, en medio del escándalo y el debate sobre la veracidad de las pruebas y los alcances que esto tendría en el Pacto Histórico y en exmiembros del Gobierno Petro.

Nunca he participado en actuación alguna que implique corrupción o el condicionamiento de un contrato público a favores de ninguna naturaleza, ni he permitido que se usen mi nombre o mi cargo para ello. Para nadie, sin excepción”, dijo la excongresista, además de agregar que mantendrá reserva sobre el caso y no dará declaraciones a la prensa.

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María José Pizarro
Este es el comunicado de la exsenadora María José Pizarro sobre los contratos de Deicy Jiménez - crédito @PizarroMariaJo/X

Pizarro añadió que “tampoco contribuiré, de ninguna manera, a la condena social ni al linchamiento mediático y digital que promueve la prensa sensacionalista al servicio de intereses oscuros. Como lo he dicho, el país espera del periodismo un ejercicio respetuoso, serio, responsable y riguroso”.

La exsenadora explicó cuál fue el trabajo de Deicy Jiménez cuando ella (Pizarro) fue vicepresidenta del Senado en el periodo 2023-2024, cuando conoció a la joven “como una contratista de la Vicepresidencia, que cumplió juiciosamente con las labores administrativas que le fueron asignadas al servicio del Congreso. Su vinculación y la prestación de sus servicios se dieron en condiciones normales y no estuvieron sujetas a nada distinto que su vinculación laboral”.

Deicy Jiménez tuvo varios contratos con el Estado en el Gobierno de Gustavo Petro - crédito @deicyjimenez_/Instagram
Deicy Jiménez tuvo varios contratos con el Estado en el Gobierno de Gustavo Petro - crédito @deicyjimenez_/Instagram

“Nunca llegó a mí queja ni reporte alguno sobre una situación irregular relacionada con ella, y jamás supe de ningún tipo de relación íntima con el entonces presidente”, agregó la excongresista por el Pacto Histórico en su comunicado.

“Solicito que la testigo en este proceso sea escuchada”

Con respecto al expresidente Gustavo Petro, a quien conoce de hace muchos años, María José Pizarro afirmó que nunca supo acerca de sus actividades en su vida privada: “Mi relación con el expresidente ha sido de mutuo respeto: una relación política y de vínculo histórico”.

“Reitero, mi defensa de los derechos de las mujeres no es de palabra, sino como causa de vida. Esa ha sido, es y seguirá siendo una convicción central de mi ejercicio político. Durante mis años como congresista de la República, impulsé de manera constante medidas contra la violencia de género, incluida la política. Reafirmo: Jamás me prestaría para el irrespeto y el abuso hacia las mujeres, y eso incluye a aquellas que trabajan en el servicio público”, afirmó la exsenadora.

La denunciante alegó que estaba siendo objeto de amenazas por sus revelaciones - crédito deicyjimenez_/Instagram

Pizarro mencionó que se ha mantenido firme en su ejercicio político “contra la impunidad y por la justicia, seguiré trabajando con ahínco por la verdad. Mi trabajo, mis luchas y mi trayectoria hablan por mí. Cualquier insinuación distinta es mentirosa y malintencionada”.

“Por eso, como mujer, solicito que la testigo en este proceso sea escuchada con todas las garantías y la debida protección, sin linchamientos ni presiones de ningún tipo”, además de que le solicitó a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema “que se me escuche. Allí presentaré las pruebas que respaldan lo que aquí afirmo”.

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