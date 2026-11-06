Colombia

Armada incautó 728 kilos de marihuana ocultos en una embarcación en Vichada: el cargamento iría para Venezuela

Dos personas fueron capturadas tras la interceptación de una motonave artesanal en el río Orinoco. Según las autoridades, el alijo estaba vinculado con una estructura de la Segunda Marquetalia

La operación realizada sobre el río Orinoco dejó dos detenidos y permitió hallar el cargamento oculto en un doble fondo de la motonave (Armada de Colombia)
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La Armada de Colombia incautó 728,2 kilogramos de marihuana ocultos en el doble fondo de una embarcación artesanal que navegaba por el río Orinoco, en jurisdicción del departamento de Vichada. En el procedimiento fueron capturados un ciudadano colombiano y una mujer venezolana, quie viajaban como tripulantes de la motonave.

La operación, informada el 5 de noviembre , tuvo lugar en el sector del caserío Zama, zona rural del municipio de Cumaribo, cerca de la frontera fluvial con Venezuela. De acuerdo con la información entregada por la Fuerza Naval de la Orinoquía, la droga sería enviada a ese país para su posterior distribución a través de rutas internacionales.

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La institución indicó que la incautación habría impedido que organizaciones dedicadas al narcotráfico recibieran cerca de USD 7,6 millones, además de evitar la circulación de más de 120.000 dosis de marihuana.

La droga estaba escondida en un compartimiento acondicionado en la motonave

La Armada de Colombia incautó 728,2 kilogramos de marihuana ocultos en una embarcación artesanal en el río Orinoco, en Vichada. (Armada de Colombia)
La Armada de Colombia incautó 728,2 kilogramos de marihuana ocultos en una embarcación artesanal en el río Orinoco, en Vichada. (Armada de Colombia)

Unidades de la Brigada de Infantería de Marina N.° 5 y del Batallón Fluvial de Infantería de Marina N.° 50 detectaron la embarcación durante una operación conjunta con el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, en coordinación de la Policía Nacional.

El operativo contó con el apoyo del Grupo Aéreo del Oriente (FAC) y del Batallón de Infantería Motorizado N.° 43 (EJC). Las unidades ubicaron la motonave en el río Orinoco y procedieron a detenerla para verificar la carga que transportaba.

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Durante la inspección, los uniformados hallaron paquetes con características compatibles con sustancias ilícitas. El material estaba escondido en un compartimiento construido debajo de la estructura principal de la embarcación, según la Armada.

Los agentes trasladaron la motonave, a los dos ocupantes y el cargamento hasta el sector de El Coco, en Inírida, Guainía. Allí, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación realizaron la Prueba de Identificación Preliminar Homologada, que estableció que la sustancia correspondía a marihuana.

Las autoridades capturaron a un ciudadano colombiano y a una mujer venezolana que viajaban como tripulantes de la motonave. (Armada de Colombia)
Las autoridades capturaron a un ciudadano colombiano y a una mujer venezolana que viajaban como tripulantes de la motonave. (Armada de Colombia)

El pesaje final arrojó un total de 728,2 kilogramos de marihuana, una de las mayores incautaciones anunciadas por las autoridades en los corredores fluviales de la Orinoquía durante la jornada.

Las autoridades atribuyen el cargamento a una estructura de la Segunda Marquetalia

Según información de inteligencia citada por la Armada Nacional, el cargamento pertenecería a las finanzas ilícitas de la estructura 53 Edison Umaña, identificada por las autoridades como parte del Grupo Armado Organizado Residual (GAO-r) de la Segunda Marquetalia.

La hipótesis oficial sostiene que la droga tenía como primer destino Venezuela. Desde allí, redes de narcotráfico la habrían trasladado a pistas aéreas clandestinas para enviarla hacia países de Centroamérica y Estados Unidos.

La Armada señaló que el uso de ríos como el Orinoco permite a las organizaciones ilegales mover cargamentos en áreas de difícil acceso y aprovechar la cercanía con la frontera. El municipio de Cumaribo cuenta con una extensa zona rural y conexiones fluviales que lo convierten en un punto de interés para las operaciones de control territorial.

La Armada estimó que la incautación evitó ingresos cercanos a USD 7,6 millones para organizaciones de narcotráfico y la circulación de más de 120.000 dosis. (Armada de Colombia)
La Armada estimó que la incautación evitó ingresos cercanos a USD 7,6 millones para organizaciones de narcotráfico y la circulación de más de 120.000 dosis. (Armada de Colombia)

Los dos detenidos quedaron a disposición de las autoridades judiciales competentes, que deberán definir su situación legal y establecer el grado de participación de cada uno en el transporte del estupefaciente.

La Armada anunció controles en los principales corredores fluviales de la región

Tras el procedimiento, la Fuerza Naval de la Orinoquía informó que mantendrá operaciones conjuntas e interinstitucionales en los ríos de la región. La estrategia apunta al control de rutas utilizadas para transportar drogas, armas y otros elementos vinculados con economías ilícitas.

De igual modo, la institución naval busca reforzar la vigilancia en zonas limítrofes con Venezuela, donde los cursos de agua son una vía de movilidad para poblaciones civiles, comercio local y grupos armados ilegales.

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