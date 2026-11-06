Colombia

Asesinaron a un taxista de 26 años en un presunto ataque sicarial en Bosa Centro, sur de Bogotá

Las autoridades, de manera preliminar, descartaron un caso de hurto. Sin embargo, están investigando las posibles causas y los videos de seguridad de la zona

Colegas de la víctima reportaron amenazas en el sector, mientras la Fiscalía busca identificar a los responsables que escaparon después del ataque - crédito @bosa_b7/X

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Un taxista de 26 años murió tras recibir varios disparos en un presunto ataque sicarial ocurrido en la tarde del 5 de noviembre de 2026 en el sector de Bosa Centro, en el sur de Bogotá.

De acuerdo con la información preliminar suministrada por la Policía Metropolitana de la capital, dos hombres armados, que al parecer se movilizaban en motocicleta, interceptaron al conductor cerca de las 2:00 p. m. Luego le dispararon y huyeron del lugar.

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Habitantes y comerciantes de la zona auxiliaron al conductor y lo trasladaron en otro vehículo de servicio público al Hospital de Bosa. Sin embargo, murió minutos después debido a la gravedad de las heridas.

La Policía descartó que el crimen estuviera relacionado con un robo

Las autoridades descartaron, por ahora, la hipótesis de un intento de hurto. Los primeros elementos de la investigación apuntan a un posible hecho sicarial, aunque los móviles del crimen continúan bajo análisis.

La Policía descartó un robo como causa inicial del crimen y el CTI recopila videos, testimonios y otros elementos para esclarecer lo ocurrido - crédtio Colprensa - captura de pantalla @bosa_b7/X
La Policía descartó un robo como causa inicial del crimen y el CTI recopila videos, testimonios y otros elementos para esclarecer lo ocurrido - crédtio Colprensa - captura de pantalla @bosa_b7/X

De hecho, según la Policía, conductores de taxi que estaban en el sector denunciaron presuntas extorsiones y amenazas en la zona.

Incluso, a través de redes sociales, denunciantes puntualizaron que, al parecer, algunos conductores estarían involucrados en problemáticas vinculadas al consumo y comercialización de estupefacientes. Esa información fue puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.

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Nada justifica lo sucedido, pero los taxistas (la gran mayoria) que se ubican ahi estan consumiendo droga o licor y asi pretenden que tomen servicios con ellos, además de la compañía con que se ubican allí, repito nada justifica lo sucedido pero deberia tomar acciones la Policía”, indicó un usuario.

En redes sociales aseguran que taxistas estarían involucrados en líos con las drogas - crédito @arqfredymedina/X
En redes sociales aseguran que taxistas estarían involucrados en líos con las drogas - crédito @arqfredymedina/X

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) asumió las indagaciones. Los investigadores recopilan testimonios, videos de cámaras de seguridad y otros elementos para establecer la ruta de escape de los dos atacantes.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a Medicina Legal. La Policía acordonó el área durante varias horas para inspeccionar el taxi y recolectar material probatorio.

Concejal denunció presunta oficina de sicariato y casa de torturas en el barrio San Bernardo

El concejal de Bogotá Andrés Barrios pidió a las autoridades una intervención conjunta del Gobierno nacional y la Administración distrital en el barrio San Bernardo, en la localidad de Santa Fe, tras denunciar que en el sector operarían una presunta oficina de sicariato y una vivienda usada para torturar y desmembrar personas.

Según el cabildante, la información recopilada por su equipo indica que dos estructuras delincuenciales tendrían presencia en la zona: un grupo de corte familiar y una red de comercios que, de acuerdo con su denuncia, estaría vinculada al lavado de activos de alias Leo, señalado como presunto cabecilla de Los Cuervos.

Andrés Barrios destacó operativo de seguridad en San Bernardo contra el microtráfico - crédito @ABarriosBernal/X
Andrés Barrios destacó operativo de seguridad en San Bernardo contra el microtráfico - crédito @ABarriosBernal/X

Barrios aseguró que las autoridades deben pasar de los patrullajes puntuales a una intervención sostenida, con participación de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional.

La propuesta del concejal contempla cuatro frentes: articulación entre la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Ejército; allanamientos y capturas contra los presuntos cabecillas; rastreo y embargo de bienes vinculados a economías ilegales; y medidas de protección para vecinos y líderes comunitarios que reporten delitos.

San Bernardo necesita una intervención integral y sostenida, no acciones aisladas. Sus habitantes no pueden seguir esperando mientras el miedo les arrebata su barrio”, afirmó Barrios.

El cabildante sostuvo que la comunidad ha alertado durante varias semanas sobre hechos de inseguridad sin que, según su versión, haya existido una respuesta institucional efectiva.

¿Cuánto más tiene que pasar para que las autoridades intervengan? Llevamos semanas pidiendo una respuesta. Las familias de este sector exigen protección y acciones concretas”, indicó durante una plenaria llevada a cabo a finales de octubre de 2026.

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