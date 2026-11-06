Fiscalía citó a declarar a Deicy Jiménez: esta es la fecha en que se tendrá que presentar la ex trabajadora sexual que señaló a Gustavo Petro de entregarle contratos a cambio de sus servicios

Deicy Jiménez volverá a la Fiscalía General de la Nación, esta vez para entregar su testimonio en el caso que investiga posibles delitos en la entrega de contratos a su nombre por instrucción del expresidente Gustavo Petro - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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La Fiscalía General de la Nación confirmó el viernes 6 de noviembre la fecha y hora a la nueva comparecencia de Deicy Jiménez, extrabajadora sexual y excontratista, con el fin de que rinda declaración dentro de la noticia criminal abierta por presuntas irregularidades en la vinculación estatal que tuvo, y que estarían vinculadas a favores sexuales al expresidente Gustavo Petro.

La diligencia se desarrollará el martes 10 de noviembre desde las 9:00 a. m. y tendrá como objetivo recoger la versión de Jiménez sobre los señalamientos que hizo acerca de supuestos contratos y cargos públicos que habrían estado condicionados a encuentros íntimos. La citación se produjo después de que la mujer compareció en la jornada del jueves 5 de noviembre, por más de 15 horas.

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Según se conoció, la comparecencia será distinta de la diligencia que Jiménez ya cumplió en el búnker de la Fiscalía, en Bogotá. En la descrita jornada, la mujer que alegó haber tenido una relación con Petro no rindió testimonio ni fue entrevistada por investigadores, sino que el procedimiento se limitó a la extracción forense de la información contenida en su celular.

Celular quedó bajo análisis forense por orden de la Corte Suprema

Cabe destacar que La inspección al dispositivo fue ordenada por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) efectuaron una copia espejo del teléfono, que será revisada para determinar si contiene elementos relevantes para las indagaciones que podrían involucrar no solo a Petro, sino a otros aforados.

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Jiménez permaneció en las instalaciones de la Fiscalía hasta después de la medianoche y estuvo acompañada por su abogada, Dina Luz Malo, que reemplazó a Felipe Caballero, además de un delegado de la Sala de Instrucción. Entre los archivos que podrían ser examinados figuran videos, conversaciones, fotografías, registros de geolocalización, audios y notas de voz.