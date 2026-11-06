Deicy Jiménez publicó nuevo mensaje en sus redes sociales sobre las denuncias contra el expresidente Gustavo Petro: “Esto no se trata de si un señor culea o no”

La denunciante alegó que estaba siendo objeto de amenazas por sus revelaciones - crédito deicyjimenez_/Instagram

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Horas después de que Deicy Jiménez difundiera videos en los que aparece junto al expresidente Gustavo Petro como aparente prueba de la presunta entrega de contratos a cambio de favores sexuales, acudió a la Fiscalía General de la Nación para entregar formalmente su teléfono celular.

Según se conoció, este jueves 5 de noviembre de 2026 Jiménez llegó a la sede del búnker del ente investigativo, donde despachan fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia. Allí aportó el dispositivo, que contendría el video en el que se observa al exmandatario y otros elementos que, de acuerdo con su versión, respaldarían la relación que sostuvo con Petro y los contratos que habría recibido.

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El CTI de la Fiscalía buscará obtener archivos, videos, mensajes de WhatsApp y de texto, entre otra información, para confirmar que la declaración de Jiménez ante el alto tribunal tenga sustento.

La extrabajadora sexual, de 26 años, señaló que su único interés es que Colombia tenga conocimiento sobre los manejos detrás de la anterior administración - crédito deicyjimenez_/Instagram

Luego de la diligencia, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que señaló que sus denuncias no buscan un interés personal, sino que el país tenga conocimiento sobre los manejos detrás de la anterior administración.

“Yo le cumplo a mi país. Esto no se trata de si un señor culea o no. No desviemos el tema. Se trata de hechos, de una red de la que decidí no hacer parte y de una verdad que merece ser denunciada”, expuso Jiménez.

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La extrabajadora sexual dijo: “Desde el día en que dije NO, sabía que tenía que denunciar. Pero ¿cómo hacerlo cuando no tenía garantías, cuando no existían las condiciones para hablar sin miedo? Hoy estoy aquí, dando la cara y cumpliéndole a Colombia. El amor por mi país me dio la fuerza para dar este paso, aun sabiendo todo lo que implica (sic)”.

La joven, de 26 años, tras declarar ante la Fiscalía, insistió en que su único interés es revelar la verdad. “15 horas y 45 minutos en la Fiscalía. Todo un día. No vine a hacer espectáculo. Vine a cumplir con mi deber. No me mueve el miedo, ni el silencio, ni las presiones. Mi compromiso es con la verdad y con Colombia. Te amo Colombia (sic)”, puntualiza el escrito.

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Los contratos de Deicy Jiménez

El expresidente Gustavo Petro afronta un grave escándalo por las denuncias de Deicy Jiménez, que en sus redes sociales publicó un video que acrecentó las críticas en su contra - crédito Imagen Ilustrativa Infobae Colombia

Los vínculos laborales registrados durante el cuatrienio 2022-2026 se suman a contrataciones anteriores que elevaron su balance a más de $130.000.000 a lo largo de cinco años. Todos fueron adjudicados de manera directa para tareas de archivo, digitación, apoyo administrativo y logística.

El primer contrato fue firmado en marzo de 2023 con el Senado de la República por $7.000.000, para apoyar la unidad de archivo institucional. Seis meses después, Jiménez recibió una segunda asignación identificada con el radicado CDPS-SEN-695-2023, por $34.000.000, con vigencia hasta julio de 2024.

Durante ese período prestó apoyo en la Primera Vicepresidencia del Senado, que entonces estaba a cargo de María José Pizarro. Los registros contractuales revisados indican que esos dos compromisos fueron otorgados mediante contratación directa.

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Las vinculaciones continuaron en el poder Ejecutivo en junio de 2025, cuando la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada le asignó $18.000.000 para labores de archivo y organización documental en la delegatura para el control.

Los vínculos laborales registrados durante el cuatrienio 2022-2026 se suman a contrataciones anteriores que elevaron su balance a más de $130.000.000 a lo largo de cinco años - crédito Reuters/Presidencia/Suministrado infobae

El 28 de agosto de ese año, la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior emitió un certificado de idoneidad que avaló su perfil para trabajar en el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Con ese respaldo, suscribió el contrato de prestación de servicios número 1826 de 2025 por $11.151.338.

La cláusula principal estableció que debía “prestar servicios de apoyo a la gestión en la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, apoyando en la consolidación de los informes que se requieran para los proyectos y/o contratos que se encuentran en la etapa de ejecución y liquidación, financiados y/o cofinanciados con recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - FONSECON (sic)”.

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El Ministerio del Interior renovó la orden de servicio el 21 de enero de 2026, con las mismas funciones, por $30.000.000 y una vigencia prevista hasta el 31 de diciembre. Los soportes laborales de la contratista consignan que obtuvo el título de bachiller académico en el colegio Capacitación 2.000 y que tuvo experiencia en el sector audiovisual independiente.