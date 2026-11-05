Colombia

Servicio Público de Empleo suspendió su plataforma: el Ministerio del Trabajo alertó por los recursos para renovar el contrato de su operación

La interrupción, vigente desde el 1 de noviembre, impide a usuarios y empresas registrar hojas de vida, publicar ofertas y realizar postulaciones

El sistema del Servicio Público de Empleo reúne la actividad de 207 prestadores autorizados y más de 730 puntos de atención en el país - Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá
El sistema del Servicio Público de Empleo reúne la actividad de 207 prestadores autorizados y más de 730 puntos de atención en el país - Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá
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Los portales del Sistema de Información del Servicio Público de Empleo (Sise) están fuera de servicio desde el 1 de noviembre, después de que el contrato con Asopagos S.A., proveedor de la plataforma tecnológica, haya vencido el 31 de octubre sin posibilidad de prórroga por limitaciones presupuestales, informó por medio de un comunicado la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, adscrita al Ministerio del Trabajo.

Dicha interrupción afecta el acceso a la herramienta oficial de intermediación laboral para personas en búsqueda de empleo, empleadores y prestadores autorizados.

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“Los portales del Sistema de Información del Servicio Público de Empleo (Sise) se encuentran temporalmente fuera de servicio”, indicó la entidad en el documento. Además, explicó que la contingencia a la finalización del contrato tecnológico, “cuya prórroga no fue posible debido a limitaciones presupuestales”.

Como se recordará, el Sise permite registrar y actualizar hojas de vida, publicar vacantes formales y postularse a oportunidades laborales de forma gratuita. Además, articula la red nacional de intermediación, integrada por entidades como el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), cajas de compensación familiar, alcaldías y bolsas de empleo, y concentra información para políticas públicas y el Mecanismo de Protección al Cesante.

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La actual administración adelanta las gestiones necesarias para superar la contingencia - Ministerio del Trabajo
La actual administración adelanta las gestiones necesarias para superar la contingencia - Ministerio del Trabajo

Gestiones para restablecer el sistema de empleo

La Unidad señaló que la administración actual trabaja para superar la contingencia y evalúa alternativas para restablecer la plataforma o implementar una solución tecnológica viable. “La actual administración adelanta las gestiones necesarias para superar la contingencia”, afirmó, al precisar que participan equipos técnicos, administrativos, jurídicos y presupuestales.

La entidad también llamó a revisar decisiones administrativas, contractuales y presupuestales de periodos anteriores que, según advirtió, pueden comprometer la continuidad de servicios esenciales. Al mismo tiempo, reconoció las dificultades que la interrupción genera para usuarios, empleadores y operadores autorizados, y reiteró que su prioridad es mitigar esos efectos mientras define una solución viable.

Frente a las comunicaciones de Asopagos S.A. a prestadores sobre una plataforma propia y una posible migración de datos personales, la Unidad aclaró que se trata de “iniciativas comerciales independientes que no cuentan con autorización ni aval institucional”. Añadió que cualquier decisión al respecto deberá cumplir estrictamente las normas de protección de datos personales, seguridad de la información y confidencialidad.

Usuarios como Diego Ramírez dudaron sobre la actualización de la platarofma - @diego97ramirez/X
Usuarios como Diego Ramírez dudaron sobre la actualización de la platarofma - @diego97ramirez/X

La red de intermediación laboral afectada por la caída

El sistema reúne la actividad de 207 prestadores autorizados y más de 730 puntos de atención en el país. Sus registros abarcan vacantes, perfiles de usuarios y estadísticas de colocaciones laborales; la oferta mensual registrada en la plataforma fluctúa entre 144.000 y 170.000 vacantes.

La Unidad comunicará por sus canales oficiales las medidas que adopte para resolver la suspensión y restablecer el acceso a la plataforma.

Presupuesto del sector Trabajo

Para la vigencia fiscal de 2026, el presupuesto asignado a la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo (SPE) en Colombia asciende a $31.614.685.873 en total, de acuerdo con el Decreto 1477 de 2025 y la Resolución 0252 de 2026.

Distribución del presupuesto del SPE (2026)

  • Funcionamiento: $15.514.995.069
  • Inversión: $16.099.690.804

El sector Trabajo de Colombia proyecta para 2027:

  • Un presupuesto total de $66,9 billones, según las cifras entregadas para la planeación financiera del próximo año. De ese monto, $58,75 billones corresponderían directamente al Ministerio del Trabajo, mientras que $578.407 millones se destinarían a inversión.
Cuánto pagarían las empresas por cada empleado que gane el salario mínimo en 2025 con las propuestas hechas en la mesa de concertación - crédito Colprensa
El sector Trabajo tendrá un presupuesto total de $66,9 billones en el PGN de 2027 - Colprensa
  • Los recursos de inversión tendrían un aumento de 33,2% frente a 2026, de acuerdo con la proyección. La asignación busca respaldar programas vinculados con la generación de empleo, la intermediación laboral y la formación para el trabajo.
  • El Servicio Público de Empleo (SPE) contaría con partidas dentro del proyecto presupuestal para la gestión de vacantes y el fortalecimiento de la red de empleo. A su vez.
  • El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) tendría una asignación prevista de $8,13 billones, aunque la entidad y el Ministerio del Trabajo han señalado que sus requerimientos ascienden a $8,541 billones.
  • La Superintendencia del Subsidio Familiar tendría una asignación de $44.344 millones dentro del presupuesto proyectado. El monto formaría parte de la estructura de financiamiento prevista para las entidades del sector Trabajo durante 2027.

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