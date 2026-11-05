Colombia

Tres hombres con antecedentes por homicidio y hurto fueron sorprendidos dentro de la casa del director del Dapre: Presidencia reveló los detalles

La intrusión en la residencia de Carlos Andrés Ríos ocurrió días después de que denunciara en el Senado una presunta red de contratación de 48 mujeres durante la administración de Gustavo Petro, dijo el vocero del Gobierno

Los tres sospechosos fueron encontrados dentro de la vivienda particular del director del Dapre el 28 de octubre (@infopresidencia/X)
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El vocero del Gobierno nacional, Miller Soto, publicó un video en el que reveló las imágenes de tres hombres capturados dentro de la vivienda particular del director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Andrés Ríos Puerta; aunque la noticia del ingreso irregular al hábitat del funcionario fue el 4 de noviembre, un día después se conocieron las detenciones.

La difusión del material audiovisual se conoció el jueves 5 de noviembre, tras confirmarse que los tres sospechosos cuentan con prontuarios judiciales por delitos como homicidio y hurto agravado, mientras las unidades de inteligencia buscan a un cuarto individuo que vigilaba el colegio de los hijos del funcionario estatal.

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A través de los canales institucionales de la Presidencia de la República, el Ejecutivo condenó los actos de amedrentamiento dirigidos contra el director del Dapre y su núcleo familiar inmediato: “Carlos Andrés Ríos Puerta denunció los graves hechos de intimidación hacia él y su familia, tras dar a conocer ante el Senado la presunta instrumentalización de 48 mujeres con contratos estatales durante la administración anterior [Gustavo Petro], caso que ya investiga la Fiscalía General de la Nación”.

“En hechos que son materia de investigación, las autoridades sorprendieron dentro de la residencia del funcionario a tres individuos con antecedentes por homicidio y hurto agravado, hecho al que se suma la presencia sospechosa de otra persona cerca del colegio de sus hijos, quien huyó ante la llegada de uniformados”, precisó la Presidencia en su cuenta de X.

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El vocero presidencial Miller Soto divulgó el video en el que aparecen los tres hombres capturados dentro de la residencia del director del Dapre (@infopresidencia/X)
El vocero presidencial Miller Soto divulgó el video en el que aparecen los tres hombres capturados dentro de la residencia del director del Dapre (@infopresidencia/X)

Desde el Ejecutivo se señaló que desplegará todas las capacidades institucionales de protección para resguardar la seguridad del funcionario y evitar presiones sobre las investigaciones en curso.

“El Gobierno Nacional rechaza categóricamente cualquier intento de amedrentamiento por proteger el patrimonio público y desplegará todas las capacidades institucionales para garantizar la seguridad del doctor Ríos y su núcleo familiar, porque ningún servidor público debe ver amenazada su tranquilidad ni la de sus hijos por cumplir con su deber”, agregó el pronunciamiento de la Casa de Nariño.

Las declaraciones del vocero Miller Soto

En el mensaje en video divulgado por los canales de la Presidencia, el portavoz gubernamental expuso de forma detallada la cronología de los acontecimientos que rodearon la interceptación de los tres sujetos en la propiedad privada.

“Unos pocos días después de esas denuncias del director Carlos Ríos, el 28 de octubre, el asunto cambió de escenario. Las autoridades de protección encontraron a tres personas dentro de la casa del director del Dapre. No en la esquina, no a unos cuantos metros, no en la acera de enfrente, dentro, en las mismas instalaciones internas de la residencia del doctor Ríos”, dijo el portavoz del Gobierno de Gustavo Petro.

Y agregó: “Fueron identificadas y fueron también puestas a disposición de las autoridades. Es gente que entre sus antecedentes tiene registros por múltiples homicidios, otro, por múltiples hurtos agravados”.

(César Carrión/Presidencia - @infopresidencia/X)
Miller Soto presentó la secuencia de los acontecimientos que se presentaron contra el director del Dapre y confirmó que los tres capturados registran antecedentes judiciales por delitos graves (César Carrión/Presidencia - @infopresidencia/X)

Cerca del establecimiento educativo de los hijos del director fue vista otra persona. Cuando llegó la policía, huyó. No alcanzó a quedar a disposición de las autoridades como las tres que les mencioné previamente y se está actualmente trabajando para identificar a esta persona”, contó Soto.

Y agregó: “Miren ustedes la secuencia: un funcionario denuncia contratos del gobierno de Gustavo Petro; días después, tres personas con antecedentes graves aparecen dentro de su casa y otra aparece cerca del colegio de sus hijos. Esto es grave”.

El origen de las denuncias en el Congreso y las pesquisas judiciales

Las situaciones de riesgo contra el director del Dapre se desencadenaron luego del debate de control político adelantado el 21 de octubre en la Comisión Segunda del Senado de la República.

En esa sesión, Ríos sostuvo que durante la gestión de Gustavo Petro se utilizaron órdenes de prestación de servicios para vincular laboralmente a 48 mujeres a cambio de favores personales y encuentros en la sede gubernamental, acusación que se formalizó luego del testimonio de Deicy Jiménez, en el que dijo que ella tenía encuentros con el exmandatario y hacía parte de este grupo.

(César Carrión/Presidencia)
La Fiscalía abrió una indagación preliminar para esclarecer las denuncias sobre la presunta contratación irregular de 48 mujeres en el Dapre (César Carrión/Presidencia)

A raíz de dichas revelaciones, la Fiscalía General de la Nación abrió de oficio una indagación preliminar liderada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, disponiendo inspecciones directas a las carpetas contractuales del Dapre e inspecciones de policía judicial para recolectar elementos materiales probatorios.

El ente acusador anunció que citará a declarar a Ríos y a las exfuncionarias Laura Sarabia y Angie Rodríguez —que salieron salpicadas por presunto conocimiento de la red de mujeres—, mientras las investigaciones penales continúan para ubicar al prófugo y determinar quiénes ordenaron la incursión en la vivienda familiar.

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