Gobierno De la Espriella impugnó fallo que le ordenó regresar 30 piezas al Museo Nacional: esta es la razón detrás del recurso

El Museo Nacional quedó en el centro de la controversia por el retiro de 30 piezas de sus exposiciones Hacer sociedad y Memoria y Nación (Mauricio Dueñas Castañeda/EFE)

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La controversia por los cambios en las exposiciones del Museo Nacional en Bogotá llegó a una nueva instancia judicial. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado presentó una impugnación contra la decisión que ordenó restituir las obras retiradas por instrucción del presidente Abelardo de la Espriella, en medio de los cuestionamientos por el impacto de la medida sobre los contenidos de memoria histórica.

La entidad busca controvertir la sentencia de primera instancia que exigió al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes devolver las 30 piezas en un plazo máximo de 48 horas. El recurso sostiene que las acciones de tutela debieron ser conocidas por el Consejo de Estado y no por los juzgados que resolvieron el caso. Además, el Gobierno nacional señaló presuntas irregularidades en la presentación de estos mecanismos judiciales.

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La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado cuestionó la competencia de los juzgados que ordenaron la restitución de las piezas (@PaolaHolguin/X)

La decisión que motivó la impugnación fue emitida por el juez 24 de Familia de Bogotá, luego de las tutelas promovidas por el congresista Gabriel Becerra, del Pacto Histórico, y colectivos Lgbtiq+ que reclamaron el regreso de las obras a las salas de exposición. El retiro se hizo público el 15 de octubre de 2026 y comprendió 30 elementos históricos, artísticos y documentales que estaban ubicados en las exposiciones Hacer sociedad y Memoria y Nación.

Entre los contenidos abordados por las piezas estaban el conflicto armado, el Acuerdo de Paz, las luchas feministas y la participación de colectivos Lgbtiq+. Su salida generó cuestionamientos por tratarse de materiales relacionados con procesos de memoria histórica y reconocimiento de diferentes sectores sociales.

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En su fallo, el juez ordenó al Ministerio de las Culturas coordinar con el Museo Nacional la restitución de las piezas, bajo las condiciones técnicas necesarias para garantizar su adecuada conservación.

La medida tiene carácter provisional y establece que las obras deben permanecer nuevamente en sus lugares mientras se desarrolla una evaluación técnica y curatorial sobre su continuidad en las exposiciones. También condiciona cualquier decisión sobre su retiro a que el Gobierno pueda justificarla mediante razones ajenas a motivaciones de carácter ideológico o político.

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