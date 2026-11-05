El abogado de Gustavo Petro pidió a la Comisión de Acusación de la Cámara que investigue las denuncias de Deicy Jiménez sobre ‘sexocontratos’

El abogado Alejandro Carranza informó que el presidente Gustavo Petro pidió a la Comisión de Acusación investigue las denuncias de Deicy Jiménez y advirtió que su honra fue comprometida - crédito @HombreJurista/X, Presidencia y @PipeCab/X

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El abogado Alejandro Carranza, que representa los intereses del expresidente Gustavo Petro, informó que el 28 de octubre de 2026 envió una solicitud a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que se abra una investigación respecto de las denuncias que hizo Deicy Alejandra Jiménez Ramírez en entrevista con la revista Semana.

Entre otras cosas, la ciudadana aseguró que ofreció servicios sexuales al entonces mandatario y que el pago por ello se efectuó a través de contratos. Incluso, dijo que tuvo una relación con el ex jefe de Estado. También afirmó que existía una “red de mujeres” en el Gobierno nacional que también prestaba servicios sexuales a cambio de contratos con el Estado.

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De acuerdo con el documento que compartió en sus redes sociales, además de solicitar la apertura de la investigación, el expresidente Petro pidió a la Comisión de Investigación y Acusación que la primera diligencia de dicha indagación sea una declaración jurada por parte de la denunciante, con el fin de que ratifique o rectifique ante dicha corporación sus afirmaciones.

El abogado Alejandro Carranza radicó ante la Comisión de Acusación de la Cámara una solicitud de investigación relacionada con las declaraciones de Deicy Jiménez, que aseguró haber ofrecido servicios sexuales al expresidente a cambio de contratos - crédito @HombreJurista/X

“Quien formula esta solicitud es el mismo aforado, y no lo hace por formalismo. Tiene por mendaces las afirmaciones divulgadas y las ha negado en público, pero entiende que una negación, por categórica que sea, no restablece por sí sola la honra comprometida ni la dignidad de la investidura que ejerció. Esa tarea corresponde a la Comisión, juez natural de los actos del Presidente, con prueba recibida bajo juramento y sometida a contradicción”, precisó.

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El 5 de noviembre de 2026, las congresistas Carol Borda y Sara Castellanos también pidieron a la corporación que investigue las denuncias realizadas por Deicy Jiménez. Las legisladoras radicaron una denuncia contra el expresidente por la presunta comisión de conductas punibles relacionadas con la contratación estatal y por la eventual configuración de la indignidad por mala conducta.

De acuerdo con las servidoras públicas, la denuncia está sustentada en las declaraciones de Jiménez y también en la divulgación de un video privado que sustentaría la idea de que la denunciante y el expresidente mantuvieron una relación.

Las congresistas solicitaron investigar si Petro habría utilizado atribuciones oficiales, influencias funcionales o recursos públicos para favorecer vinculaciones contractuales a cambio de beneficios personales de naturaleza sexual - crédito @CarolBordaA/X

Sin embargo, Borda y Castellanos aclararon que su objetivo no es que se investigue la existencia de una relación entre el exmandatario y la ciudadana denunciante.

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“El objeto de esta denuncia no es someter a reproche jurídico la existencia de una relación personal o sexual consentida. El asunto de interés público consiste en determinar si, en el ejercicio de la Presidencia de la República, se emplearon atribuciones oficiales, influencias funcionales, personal estatal, trámites de contratación o recursos públicos para procurar beneficios personales indebidos, y si existieron presiones o condicionamientos incompatibles con la libertad sexual y la dignidad de las personas involucradas”, precisaron las congresistas.

Carranza se refirió a la denuncia e indicó que el mismo expresidente pidió a la comisión que investigue los hechos. “Hace una semana, nosotros mismos presentamos una solicitud ante la Comisión de Acusaciones para que se inicie una investigación. Por lo tanto, su denuncia llega tarde, ya que coincide con nuestra petición de investigación”, señaló.

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El abogado Alejandro Carranza compartió el documento a través del cual solicitó a la Comisión de Acusación que investigue las denuncias de Deicy Jiménez - crédito @HombreJurista/X

Petro negó pago de servicios sexuales con contratos

El expresidente Petro se pronunció sobre las declaraciones de Deicy Jiménez y la divulgación del video a través de su cuenta de X. Aseguró que jamás utilizó un contrato del Estado para obtener favores y afirmó que las mujeres que trabajaron en su Gobierno ocuparon cargos por sus capacidades y esfuerzos. “No merecen que se manche su nombre para atacarme”, indicó.

Con este extenso mensaje en X, el expresidente Gustavo Petro reaccionó al video dado a conocer Deicy Jiménez y alegó en su defensa que el clip no ha sido analizado por un perito judicial - crédito @petrogustavo/X

“Y a quienes hoy reproducen imágenes de la supuesta intimidad de las personas para ganar una discusión política, creando cortinas de humo les pregunto si eso es periodismo o es otra cosa”, añadió.