María Fernanda Mena alcanzó la medalla de bronce para Colombia en el Mundial de Levantamiento de Pesas: este fue su registro

María Fernanda Mena conquistó el bronce en el envión de la categoría 77 kilogramos del Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas, que se disputa en China, al levantar 141 kg - crédito Comité Olímpico Colombiano

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María Fernanda Mena consiguió una medalla de bronce para Colombia este jueves 5 de noviembre de 2026 en el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas que se disputa en Ningbo, China. La deportista terminó tercera en el envión de la categoría femenina de 77 kilogramos, tras levantar 141 kilogramos en su tercer y último intento del movimiento.

La competencia se divide en dos pruebas: arranque y envión. En cada una, las atletas realizan tres intentos para registrar su mejor marca. El resultado de ambas modalidades se suma para conformar la clasificación general de la categoría.

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Por eso, una medalla en uno de los movimientos no implica necesariamente una ubicación equivalente en el total: cada levantamiento tiene su propio podio y, a la vez, aporta al acumulado final.

María Fernanda Mena conquistó el tercer lugar en el Mundial de Levantamiento de Pesas en China - crédito Comité Olímpico Colombiano

María Fernanda Mena comenzó su participación en el arranque, movimiento en el que las pesistas deben elevar la barra desde el suelo hasta encima de la cabeza en una sola acción.

La colombiana validó un levantamiento de 113 kilogramos, aunque no pudo completar sus dos intentos posteriores con 117. Esa marca la dejó en la quinta posición de la prueba. China dominó el arranque con Cuiting Peng, ganadora con 126 kilogramos, y Qiuxia Yang, segunda con 120. La rusa Varvara Kuzminova obtuvo el bronce al levantar 115.

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El envión que llevó a Mena al podio mundial

El mejor resultado de Mena llegó en el envión, la segunda prueba de la jornada. En este movimiento, la barra se lleva primero hasta los hombros y luego se impulsa por encima de la cabeza. La colombiana abrió con un intento inválido de 135 kilogramos, una situación que aumentó la exigencia para sus dos salidas restantes, ya que necesitaba una marca válida para mantenerse en competencia.

En su segundo intento, Mena logró levantar 135 kilogramos. Con ese registro aseguró una base para la clasificación, pero todavía tenía una oportunidad para mejorar su posición. La atleta colombiana regresó a la plataforma para su tercera salida y completó los 141 kilogramos, una marca que le permitió quedarse con el tercer lugar del envión en los 77 kilogramos.

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Con un total de 246 kg, Maria Fernanda Mena se coronó campeona en la categoría 77 kg, superando a rivales de Estados Unidos y México, y sellando su cupo a los Juegos Panamericanos Lima 2027 - crédito Comité Olímpico Colombiano

El oro de esa modalidad fue para la china Qiuxia Yang, quien registró 145 kilogramos. La egipcia Sara Ahmed ocupó el segundo puesto con 144, apenas un kilogramo más que Mena.

La diferencia entre las tres medallistas reflejó la paridad de una competencia en la que el último levantamiento de la colombiana resultó decisivo para entrar al podio.

La clasificación total y la presencia de Mari Leivis Sánchez

Con los 113 kilogramos del arranque y los 141 del envión, Mena cerró el Mundial con un acumulado de 254 kilogramos y terminó cuarta en la clasificación general de la categoría. Qiuxia Yang lideró la clasificación general con 265 kilogramos, seguida por Cuiting Peng, con 262, y Sara Ahmed, con 258.

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En los 77 kilogramos también participó Mari Leivis Sánchez, subcampeona olímpica en París 2024. La colombiana fue sexta en el arranque, con 112 kilogramos; quinta en el envión, con 140; y sexta en la clasificación total, con un registro de 252 kilogramos. La diferencia entre Sánchez y Mena en el acumulado final fue de dos kilos.

¿Cuándo competirá Valeria Rivas, la otra colombiana del torneo, en el Mundial de Pesas?

Colombia volverá a competir en el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas el sábado 7 de noviembre de 2026. En la categoría femenina de 86 kilogramos, Valeria Rivas representará al país en el grupo A de la jornada, en la continuidad del certamen que reúne en Ningbo a las principales pesistas internacionales.

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Valeria Rivas competirá en el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas el sábado 7 de noviembre de 2026 - crédito Comité Olímpico Colombiano

La prueba femenina de 86 kilogramos se desarrollará en tres grupos entre el viernes 6 y el sábado 7 de noviembre. Valeria Rivas fue incluida en el grupo A, el principal de la categoría, programado para las 7:00 p. m. del sábado en Ningbo.

Antes competirán los grupos C y B, previstos para el viernes y el sábado, respectivamente. La actuación de la colombiana cerrará la participación del país en esta división del Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas.