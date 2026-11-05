Emanuel Otálvaro se quedó con la medalla de plata en tenis de mesa de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026

Emanuel Otálvaro disputó el oro del tenis de mesa en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, cayendo ante el japonés Ryuusei Kawakami - crédito Comité Olímpico Colombiano

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El colombiano Emanuel Otálvaro, de 16 años, se colgó la medalla de plata en la modalidad individual de tenis de mesa de los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, tras caer por 4-2 ante el japonés Ryuusei Kawakami, número uno del Ranking Mundial Individual sub-17 de la ITTF, en una final que se definió en el sexto set.

El deportista antioqueño, quinto del mundo en las categorías sub-17 y sub-19 y puesto 106 en el escalafón general, llegó a esta instancia tras una campaña sin derrotas. En la fase de grupos superó a Lucca Lobo (Costa Rica), Noah Vitel (Francia) y Samuel Duffoo (Perú), mientras que en los octavos de final venció al español Ladimir Mayorov.

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Otálvaro fue además uno de los abanderados de Colombia en la ceremonia de apertura de los Juegos en Dakar.

Una batalla en los cuartos de final de 41 minutos ante uno de los favoritos

El colombiano superó al chino Hechen Li en cuartos de final, en un partido de 41 minutos que se resolvió en el quinto set - crédito COI

En los cuartos de final, Otálvaro enfrentó al chino Hechen Li, uno de los nombres señalados como candidatos al título. El duelo se extendió por 41 minutos y terminó con parciales de 12-10, 13-11, 11-3, 10-12 y 12-10. El colombiano llegó a estar 3-0 arriba antes de que su rival descontara en el cuarto set, pero recuperó la concentración y cerró el encuentro en el quinto.

“Les agradezco mucho el apoyo, muy feliz por esta victoria y seguimos concentrados para lograr esa medalla para Colombia”, declaró Otálvaro tras el triunfo, citado por el periódico El Colombiano. El deportista agregó que sus padres viajaron por primera vez a verlo competir en vivo, después de organizar ventas y rifas para costear el viaje a Senegal.

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Su entrenador, Juan Camilo Giraldo, calificó el cruce ante el representante chino como un desafío de alto nivel: “Sí fue un partido increíble, muchas emociones porque fue un partido muy difícil, vencer a China, uno de los favoritos en cuartos de final nunca será fácil, pero hicimos un gran partido, hemos trabajado muy duro para este evento”, dijo el entrenador al mismo medio.

Otálvaro superó a Ki Ho Li y accedió a la final

El antioqueño superó 4-1 a Ki Ho Li en semifinales, luego de remontar una desventaja en el tercer set para avanzar a la definición por el oro - crédito COI

En la semifinal, disputada en el Dakar Expo Center, Otálvaro enfrentó al hongkonés Ki Ho Li, quien había llegado a esta instancia tras vencer a Kuti Mathew (Nigeria), Francesco Trevisan (Italia) y Youssef Aidli (Túnez) en primera ronda, a Robert Istrate (Rumania) en octavos y a Chinting Lin (Taiwán) en cuartos.

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El colombiano arrancó con una ventaja de tres puntos (7-4) que amplió hasta cerrar el primer set 11-6, y repitió el dominio en el segundo juego, que se llevó 11-7 para colocar el marcador global 2-0. El tercer set tuvo un desarrollo más parejo: Otálvaro llegó a estar arriba 9-7, pero Ki Ho Li reaccionó y se quedó con el parcial por 11-9, lo que acortó la ventaja a 2-1. La respuesta del colombiano fue inmediata, pues ganó el cuarto juego 11-6 y resolvió la serie en el quinto set con un marcador de 11-7.

Con el resultado global de 4-1, Otálvaro aseguró su lugar en la definición por el oro frente a Kawakami.

Así se desarrolló la final ante Kawakami

Otálvaro, quinto del mundo en las categorías sub-17 y sub-19, disputó la final ante Kawakami, número uno del Ranking Mundial Individual de la ITTF - crédito @ittfworld/Instagram

En el primer parcial de la final, el japonés tomó la delantera con un arranque de 3-1. Otálvaro respondió y llegó a ponerse arriba por 8-3, a un punto de cerrar el set, pero Kawakami remontó y se quedó con el primer parcial por 15-13.

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El segundo parcial mostró a un Kawakami más firme, que lo resolvió 11-7 para estirar su ventaja a 2-0 en el partido. En el tercer set, Otálvaro extendió la definición hasta el final, aunque terminó por ceder 13-11, con lo que el japonés quedó a un set de la medalla de oro.

En el cuarto parcial, el colombiano construyó una ventaja de cinco puntos, que aprovechó para llevarse el set por 6-11 y mantener viva la definición. Para el quinto parcial Otálvaro se mostró imparable y respondió con solvencia a los ataques de Kawakami hasta llevarse asegurar el 3-2 global con un 2-11.

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Para el sexto parcial, Kawakami se recompuso y se puso rápidamente en ventaja con siete puntos de diferencia aprovechando principalmente errores del colombiano y eligiendo mejor sus tiros. Poco a poco, Otálvaro recortó diferencias replicando la idea hasta quedar a tres puntos, pero con cuatro puntos de partido, el nipón cerró con victoria por 11-6, dejando al colombiano con la medalla de plata.