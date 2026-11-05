Colombia

Se estrelló bus de una funeraria que formaba parte de un cortejo fúnebre en la vía Mosquera-La Mesa: hay seis personas heridas

Los Bomberos de Cundinamarca reportó que el hecho ocurrió el jueves 5 de noviembre, a la altura del kilómetro 98, en el sector Curubital, jurisdicción de Bojacá

El volcamiento del automotor se produjo en el sector de la vereda Curubital, en jurisdicción del municipio de Bojacá (Bomberos Cundinamarca)
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Un bus de Capillas de la Fe volcó en el kilómetro 98 de la vía entre Mosquera y La Mesa, en el sector de la vereda Curubital, jurisdicción de Bojacá, Cundinamarca.

El hecho dejó varias personas lesionadas, según el reporte preliminar de los Bomberos departamentales.

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La emergencia ocurrió durante la mañana del jueves 5 de noviembre y movilizó a unidades de rescate de varios municipios. El vehículo involucrado era un autobús de transporte público perteneciente a la funeraria Capillas de la Fe.

El capitán Álvaro Eduardo Farfán Vargas, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca, informó que los afectados recibían atención prehospitalaria en el lugar del accidente. Las autoridades aún no difundieron el número de heridos ni la gravedad de sus lesiones.

“La Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca se permite informar acerca de la emergencia vial atendida en jurisdicción del municipio de Bojacá”, señaló Farfán Vargas en el comunicado preliminar.

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Un bus de la empresa Capillas de la Fe volcó en la carretera que comunica a Mosquera con La Mesa (Bomberos Cundinamarca)
Un bus de la empresa Capillas de la Fe volcó en la carretera que comunica a Mosquera con La Mesa (Bomberos Cundinamarca)

El funcionario precisó que el hecho se presentó en “el kilómetro 98 de la vía que conduce de Mosquera hacia La Mesa, sector Vereda Curubital, municipio de Bojacá”.

Sobre las consecuencias iniciales del siniestro, el delegado departamental indicó que “se confirman varias personas lesionadas”. El reporte no detalló la cantidad de afectados ni la gravedad de sus lesiones.

En la atención participaron los Cuerpos de Bomberos Voluntarios de Bojacá, Tena y Mosquera, además de otros organismos de socorro.

El operativo también contó con personal de la concesión vial Devisab, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de Cundinamarca y el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres.

El accidente vial ocurrió a la altura del kilómetro 98 durante la mañana del jueves 5 de noviembre (Bomberos Cundinamarca)
El accidente vial ocurrió a la altura del kilómetro 98 durante la mañana del jueves 5 de noviembre (Bomberos Cundinamarca)

Farfán Vargas informó que los equipos técnicos desplegados en el lugar realizaban labores de “atención prehospitalaria, aseguramiento del área y valoración de los afectados”.

Las autoridades indicaron que la información oficial se actualizará a medida que concluyan las tareas de rescate y se consoliden los datos sobre el accidente.

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