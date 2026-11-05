Primera línea del metro de Bogotá: estos son los 11 parques que se renovarán para mejorar el paisaje urbano de la ciudad

Las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá incluirán la renovación de 11 parques cercanos al trazado - crédito Empresa Metro de Bogotá

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La Línea 1 del metro de Bogotá renovará 11 parques ubicados en su área de influencia como parte de las obras de espacio público asociadas al proyecto. La intervención contempla mejoras en pavimentos, mobiliario urbano, conexiones peatonales, seguridad vial, arborización y zonas verdes en sectores de Kennedy, Antonio Nariño, Puente Aranda, Teusaquillo y Chapinero.

La Empresa Metro de Bogotá (EMB) indicó que los parques están dentro del Límite de Intervención Contractual definido en el Contrato de Concesión 163 de 2019. Las obras estarán a cargo del concesionario Metro Línea 1 y harán parte de la renovación de los entornos urbanos próximos al corredor elevado.

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El proyecto prevé la construcción de 94.856 metros cuadrados de nuevo espacio público y la renovación de otros 1.348.106 metros cuadrados. Una parte de esa superficie se concentrará en los parques situados a lo largo de los cerca de 24 kilómetros de la primera línea.

Los parques estarán ubicados entre Kennedy y Chapinero

En el suroccidente de Bogotá, las intervenciones incluirán el Parque Villa Nelly III Los Alisos, localizado en la carrera 80D, junto al costado sur del edificio de acceso de la estación 3 Ciudad Kennedy. También será renovado el Parque Ciudad Kennedy Supermanzana 6A, frente a la intersección de la avenida Primero de Mayo con la calle 38B sur.

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La intervención busca reforzar las zonas verdes y mejorar las condiciones paisajísticas alrededor del viaducto - crédito Empresa Metro de Bogotá

La lista incorpora el Parque Ciudad Kennedy Oriental, situado al norte de la avenida Primero de Mayo y al sur de la calle 35B sur. A estos se suma el Parque El Tejar, que colinda con el edificio de acceso de la estación 7, en el cruce de la avenida 68 y la avenida transversal 53.

Más hacia el centro de la ciudad se encuentran el Parque Santa Matilde, sobre la avenida NQS y la calle 8 sur; el Parque Urbanización Santa Isabel Quinto Sector, entre las carreras 26A y 27A sobre la avenida calle Primera; y el Parque Urbanización La Fragüita, ubicado entre la carrera 22 y la avenida transversal 22, en el costado sur de esa misma vía.

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Las obras también llegarán a tres parques de Chapinero: Santa Teresita II, entre las calles 41 Bis y 42 Bis sobre la avenida Caracas; Urbanización Quinta Camacho, frente a la intersección de la Caracas con calle 68; y Las Flores, Chapinero Norte, en el costado oriental de la avenida Caracas y al norte de la calle 68. El undécimo punto será el Parque Chapinero Bajo, entre las calles 69 y 69 Bis.

Las obras incluirán arborización y nuevos recorridos peatonales

La renovación prevista en los parques contempla adecuación de superficies peatonales, instalación de mobiliario urbano y ajustes en intersecciones próximas para reforzar la seguridad vial. Además, el plan incluye nuevas conexiones para peatones en las zonas cercanas a las estaciones del Metro.

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Los trabajos en espacio público acompañan la construcción de estaciones y demás componentes de la Línea 1 - crédito Empresa Metro de Bogotá

La EMB señaló que las intervenciones aplicarán estrategias de reverdecimiento urbano, con siembra de árboles y fortalecimiento de las áreas verdes. El objetivo es mejorar las condiciones ambientales y paisajísticas de los espacios afectados por la construcción y su relación con el corredor de transporte.

En el Parque Urbanización La Fragüita, en la localidad de Antonio Nariño, se preparan actividades de construcción de espacio público, traslado de redes secas y manejo silvicultural. El parque está en el costado sur de la calle 1 con carrera 24 y forma parte de los espacios que tendrán obras complementarias para articular la infraestructura del metro con las condiciones del sector.

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Estas labores serán desarrolladas de forma paralela a la ejecución de otros componentes de la Línea 1. La empresa ha presentado los parques como áreas de encuentro y descanso que deberán conservar su función comunitaria tras la intervención.

El proyecto registraba un avance de 83,73% al cierre de septiembre

Con corte al 30 de septiembre de 2026, la Empresa Metro de Bogotá informó que la Línea 1 alcanzó un avance general de 83,73%. El patio taller de Bosa registraba 95,10%, mientras que el viaducto llegaba a 93,02%, con 18.836 metros construidos.

El proyecto contempla la construcción de 94.856 metros cuadrados de nuevo espacio público en Bogotá - crédito Enea Lebrun/REUTERS

Las estaciones y sus edificios de acceso acumulaban 49,26% de avance. La ejecución de malla vial y espacio público iba en 18,75%, un componente que incluye las intervenciones alrededor del trazado. Por su parte, los sistemas y equipos destinados a la operación alcanzaban 43,49%.

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Las estructuras complementarias tenían un avance de 99,36%. En este grupo están los dos puentes vehiculares de la avenida Primero de Mayo con carrera 68, el intercambiador vial de la calle 72 y el paso a desnivel de la avenida Caracas con calle 13.

La flota ferroviaria también avanza en sus pruebas: 21 trenes circulaban por el patio taller y el viaducto, mientras el componente de material rodante alcanzaba 95,96%. La EMB espera completar la fabricación y el embarque de los 30 trenes antes de finalizar 2026, con miras a la operación comercial prevista para marzo de 2028.