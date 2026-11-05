Colombia

Médico reveló la verdad detrás del magnesio, uno de los suplementos para dormir más populares en redes sociales

El profesional comparó precios y nutrientes, mientras recordó que la dificultad para conciliar el sueño puede responder a factores ajenos a una carencia mineral

Hay otros factores y causas comunes asociados con las dificultades para conciliar el sueño, por lo que es recomendable consultar con su médico antes de comprar productos virales (Samuel Gutiérrez/TikTok)

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El médico Samuel Gutiérrez, dedicado a la medicina evolutiva y de estilo de vida, cuestionó la expectativa de que los suplementos de magnesio solucionen el insomnio. El experto aseguró que los estudios disponibles muestran mejoras limitadas y que el descanso deficiente puede responder a causas muy distintas.

“Déjame desinfluenciarte del magnesio para dormir”, planteó Gutiérrez al inicio de su publicación en TikTok. El profesional señaló que parte del contenido difundido en redes sociales presenta al mineral como una vía directa para conciliar el sueño, aunque los resultados de las investigaciones recientes sobre el tema no permiten equiparar su consumo con una solución general para los trastornos del descanso.

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El experto citó un estudio en adultos mayores que halló que las personas que recibieron magnesio se dormían, en promedio, 17 minutos antes que aquellas que recibieron placebo. Sin embargo, advirtió que los propios autores calificaron la calidad de esa prueba como baja.

También citó un ensayo posterior en adultos con problemas de sueño, donde la mejora fue pequeña y pareció ser mayor entre quienes tenían una ingesta baja de magnesio en su alimentación.

Primer plano de un tarro de vidrio ámbar lleno de pastillas de magnesio, con una etiqueta blanca que dice "Magnesio" en letras negras. Fondo claro y neutro.
Hay alternativas alimentarias para evitar el suplemento de magnesio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gutiérrez indicó que un nutriente puede ser indispensable para el organismo sin que aumentar su consumo aporte un beneficio adicional en quienes ya cubren sus necesidades: “Que un nutriente sea necesario y que participe en varios procesos no significa que añadir más cuando ya tengas suficiente te vaya a ayudar”.

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Cabe mencionar que el magnesio interviene en más de 300 reacciones bioquímicas del cuerpo. Entre otras funciones, contribuye al funcionamiento de músculos y nervios, al sistema inmunitario, a la regularidad de los latidos cardíacos, a la salud ósea, a la regulación de glucosa y a la producción de energía y proteínas, de acuerdo con publicaciones del sitio web especializado MedlinePlus.

La página explica que existen investigaciones sobre el posible papel del mineral en la prevención y el manejo de la presión arterial alta, las enfermedades cardíacas y la diabetes. No obstante, señala que los suplementos no se aconsejan de forma general y que su uso debe responder a una necesidad concreta.

Ilustración en acuarela de una mujer que mira un teléfono móvil junto a íconos flotantes de corazones, mensajes y un gráfico de barras.
Evite creer en todo lo que ve en redes sociales y consulte a un especialista (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alternativas naturales

El médico comparó el costo de suplementos con el de alimentos ricos en magnesio. En sus cálculos, los frascos de suplementos tienen un precio promedio de $90.000 colombianos.

En cambio, estimó que las semillas de calabaza tienen un costo aproximado de cerca de un 30% menos. Añadió que un puñado de unos 36 gramos puede aportar una cantidad semejante a una porción de suplemento.

Además del mineral, el médico explicó que las semillas aportan proteína, fibra, hierro, zinc y grasas insaturadas. Entre las fuentes alimentarias de magnesio también aparecen los vegetales de hoja verde oscura, bananos, aguacates, almendras, anacardos, fríjoles, lentejas, productos de soya, granos integrales y leche, según MedlinePlus.

Infografía con ilustraciones de frutas, valores en miligramos de magnesio por porción, datos de consumo diario y el logotipo de Infobae.
La alimentación saludable, el ejercicio y mejores hábitos pueden ayudar a evitar el consumo de suplementos de magnesio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El insomnio puede tener causas que un suplemento no modifica

Gutiérrez diferenció entre problemas como dormir pocas horas por falta de tiempo, tardar demasiado en conciliar el sueño o despertar de madrugada: “Todos son problemas distintos y es muy difícil que un frasco los resuelva todos”.

Así, el médico recomendó identificar qué está afectando el descanso antes de comprar un suplemento y mencionó medidas como la exposición a la luz en la mañana, mantener horarios regulares y realizar actividad física durante el día como factores que pueden influir en el sueño.

La deficiencia de magnesio puede ocurrir, entre otros casos, en personas con consumo excesivo de alcohol, enfermedades gastrointestinales o cirugías que dificultan la absorción de nutrientes, adultos mayores y personas con diabetes tipo 2. Sus signos iniciales pueden incluir pérdida de apetito, náuseas, vómitos, fatiga y debilidad. En cuadros de mayor intensidad pueden aparecer hormigueos, calambres, convulsiones y alteraciones del ritmo cardíaco.

En su publicación, Gutiérrez aclaró que quien ya toma magnesio y lo tolera bien no necesariamente debe suspenderlo, pero advirtió que “no vale la pena esperar que el frasco haga todo el trabajo solo”.

También recomendó precaución con algunas presentaciones económicas, porque en ciertas personas el efecto más perceptible puede ser intestinal.

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