Suspendieron audiencia en la que Thomas Greg & Sons buscaría ser reconocida como víctima en proceso penal contra Luis Guillermo Pérez

Thomas Greg & Sons presentó una denuncia penal contra el exmagistrado Luis Guillermo Pérez por sus publicaciones sobre el proceso de las elecciones de 2026 - crédito Diego Pineda/Colprensa y Thomas Greg & Sons

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Para el 4 de noviembre de 2026, a las 3:00 p. m., estaba programada una audiencia en la que Thomas Greg & Sons buscaría ser reconocida como víctima en un litigio que tiene con el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) Luis Guillermo Pérez Casas. Sin embargo, la diligencia fue suspendida.

La multinacional que, entre otras cosas, presta servicios tecnológicos de seguridad y logística para procesos electorales, considera que el exmagistrado afectó su reputación al hacer denuncias de fraude electoral que ponen en duda el trabajo de Thomas Greg & Sons. En su momento, el abogado Mauricio Pava Lugo, que representa los intereses de la empresa, aseguró que Pérez Casas habría incurrido en los delitos de perturbación del certamen democrático y hostigamiento.

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“La libertad de expresión y el control ciudadano son pilares de la democracia, pero no pueden convertirse en instrumentos para atribuir delitos sin pruebas o poner en riesgo la confianza en el sistema electoral (...) Acudimos a la justicia para que se esclarezcan los hechos, se establezcan las responsabilidades a que haya lugar y se garanticen los derechos de Thomas Greg & Sons como víctima de estas conductas”, señaló el jurista, citado por la revista Semana.

Luis Guillermo Pérez puso en duda la efectividad de los servicios de logística y seguridad electoral prestados por Thomas Greg & Sons - crédito Juan David Duque/Reuters

De acuerdo con el medio Asuntos Legales, la audiencia programada para el 4 de noviembre fue suspendida porque el exmagistrado Luis Guillermo Pérez no se presentó. Hasta el momento se desconoce cuándo volverá a ser agendada la diligencia ante un juez de control de garantías.

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Pérez Casas utilizó sus redes sociales para exponer presuntos casos de fraude electoral que, a su juicio, se habrían presentado durante las elecciones al Congreso, llevadas a cabo el 8 de marzo de 2026, y en las elecciones presidenciales, que se realizaron el 31 de mayo (primera vuelta) y el 21 de junio (segunda vuelta).

En una de las publicaciones que hizo el exmagistrado en su cuenta de X al respecto, indicó que la multinacional Thomas Greg & Sons no brinda garantías electorales y que hay antecedentes de presunto fraude electoral en Colombia.

“Ya hay antecedentes, Thomas Greg & Sons no da garantías electorales; acabamos de verlo en Honduras cuando hicieron el preconteo con una de sus filiales, que han apartado formalmente de este proceso electoral; para que haya transparencia debe haber una auditoría forense de los softwares de la elección del 8 de marzo y de los que se usarán para la elección del 31 de mayo”, indicó el exmagistrado en la red social.

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El exmagistrado Luis Guillermo Pérez aseguró que Thomas Greg & Sons no da garantías electorales - crédito @LuisGPerezCasas/X

El 24 de junio de 2026, días después de que terminara la contienda electoral presidencial, el abogado Mauricio Pava anunció el inicio de acciones legales contra Luis Guillermo Pérez por sus advertencias sobre fraude electoral que vinculan a la empresa Thomas Greg & Sons.

“Concluido el proceso electoral, es momento de revisar las responsabilidades de quienes abusaron del derecho, abusaron del micrófono y de las redes sociales para perturbar el proceso democrático”, explicó el jurista en un video publicado en su cuenta de X.

Aseguró que hacer reclamaciones relacionadas con el proceso electoral es completamente legítimo, pero negó la existencia de un fraude. En ese sentido, señaló al exmagistrado del CNE de fabricar desinformación y de señalar falsamente a una empresa. Además, cuestionó sus llamados a frenar el escrutinio de votos.

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El abogado Mauricio Pava señaló a Luis Guillermo Pérez de haber inventado un fraude electoral que afecta a Thomas Greg & Sons - crédito @MPaDerechoPenal/X

“La democracia no se puede chantajear con mentiras. Reclamar es legítimo, inventar fraude, no (...) Ataca el corazón del sistema electoral”, indicó Pava.

“Thomas Greg no cuenta votos ni elige presidente, cumple una función técnica, logística. Por eso acudimos a la Fiscalía. Colombia necesita saber si hubo una campaña deliberada para deslegitimar las elecciones, poner en riesgo a trabajadores y, sobre todo, desconocer la voluntad popular”, añadió el abogado.